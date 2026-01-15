¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤¬¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç³Ø½é¤ÎÇ§Äê ¡½ ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊD&I¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢³ØÄ¹¡§Ìî¾ëÃÒÌé¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊD&I¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖD&I AWARD 2025¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒJobRainbow¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÊÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤¬Ç§Äê¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ä³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±Âç¤Ïº£¸å¤â¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î°ìÁØ¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹½À®°÷¤¬¸ÄÀ¤ÈÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢³Ø¶È¡¦¿¦¶È¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë³Ø½¤¡¦¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦½¢Ï«´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡D&l AWARD¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÇ§Äê¡¦É½¾´¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡£ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´ë¶È¡ÊÆüËÜ¹ñ³°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢¸¦µæµ¡´ØÅù¤â´Þ¤à¡Ë¤ÎD&I¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤ÇºÎÅÀ¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ§Äê¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±Âç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤½¤Î¸ÄÀ¤ÈÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ä³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¡¢Æ¯¤¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇ§Äê¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î°ìÁØ¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹½À®°÷¤¬¸ÄÀ¤ÈÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢³Ø¶È¡¦¿¦¶È¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë³Ø½¤¡¦¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦½¢Ï«´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£D&I AWARD 2025
¡¡https://diaward.jobrainbow.jp/top
¡¡¡ÖD&I¡×¤È¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊDiversity & Inclusion¡Ë¤Î¤³¤È¡£Â¿ÍÍÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤ÈÊñ³ç¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢"Â¿ÍÍÀ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñ¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È"¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¡¦ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Î²òÂÎ¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡D&I AWARD¤Ï¡ÖD&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¸å²¡¤·¡×¡ÖD&I¤Î¤¢¤êÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡ÖD&I¿ä¿Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌÜÅª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎD&I¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖD&I¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£D&I AWARD¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï100¹àÌÜ¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¹¥³¥¢¡×¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢D&I¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡¦ºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÄé1-28-1
¥á¡¼¥ë¡§toshidai-pr@tcu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
