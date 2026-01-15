³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤òÆ°¤«¤¹¤«¡£Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¡¦ÀÄ»³¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ù¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±´ÑÀï¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²ÌÊó¹ð¡¦Äó°Æ²ñ¤ò¼Â»Ü

Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¡Ê¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¡¿³ØÄ¹¡§À¶¿å¿®Ç¯¡Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡¦ÀÄ»³¾­¸Ê¥¼¥ß¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ä²ÄÇ½À­¤ò¹­¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦¶µ°é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ±¥¼¥ß¤Ç¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ù¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡¢´ÑÀï¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢Ä´ººÊó¹ð¤ª¤è¤ÓÄó°Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ½¸¤á¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ä¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Î¶¦Í­¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀÄ»³¾­¸Ê¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«¤é¼Â»Ü¤·¤¿´ÑÀï¼ÔÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö´Ñ¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ËÈ¿±Ç¤¹¤Ù¤­¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£

¢£Êó¹ð²ñ³µÍ×

¡¦Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á15:00

¡¦¾ì¡¡½ê¡§JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ²ñµÄ¼¼¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë

¡¦Êó¹ð¼Ô¡§Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø ¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ÀÄ»³¾­¸Ê¥¼¥ß

µÈÈ÷¹ñºÝÂç³Ø ¼Ò²ñ²Ê³ØÉô ¾å¿ù°É¥¼¥ß

¡¦½ÐÀÊ¼Ô¡§¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ

