³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤òÆ°¤«¤¹¤«¡£Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¡¦ÀÄ»³¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ù¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±´ÑÀï¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²ÌÊó¹ð¡¦Äó°Æ²ñ¤ò¼Â»Ü
Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¡Ê¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¡¿³ØÄ¹¡§À¶¿å¿®Ç¯¡Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡¦ÀÄ»³¾¸Ê¥¼¥ß¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ä²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦¶µ°é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¼¥ß¤Ç¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ù¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡¢´ÑÀï¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢Ä´ººÊó¹ð¤ª¤è¤ÓÄó°Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ½¸¤á¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ä¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Î¶¦Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀÄ»³¾¸Ê¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«¤é¼Â»Ü¤·¤¿´ÑÀï¼ÔÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö´Ñ¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ËÈ¿±Ç¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Êó¹ð²ñ³µÍ×
¡¦Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á15:00
¡¦¾ì¡¡½ê¡§JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ²ñµÄ¼¼¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë
¡¦Êó¹ð¼Ô¡§Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø ¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ÀÄ»³¾¸Ê¥¼¥ß
µÈÈ÷¹ñºÝÂç³Ø ¼Ò²ñ²Ê³ØÉô ¾å¿ù°É¥¼¥ß
¡¦½ÐÀÊ¼Ô¡§¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø Íý»öÄ¹¼¼
ÂçÃÝ¡¦»³ËÜ
½»½ê¡§¢©651-2188¿À¸Í»ÔÀ¾¶è³Ø±àÀ¾Ä®3-1
TEL¡§078-794-3555¡ÊÂå¡Ë
FAX¡§078-794-3510
¥á¡¼¥ë¡§ryuka_koho-1@red.umds.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
