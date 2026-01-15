¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò¼ÖÆâ±øÂ»»þ¤Î¤´ÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ ÎÉ°ì)¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ¶·é¤Ç²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¼ÖÆâ¤¬±øÂ»¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¼ÖÆâ¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑµÚ¤ÓµÙ¼ÖÂ»³²¤ò¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¾èÍÑÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È±¿Á÷Ìó´¾Âè10¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï²á¼º¤Ë¤è¤ëÓÒÅÇÅù¤Ë¤è¤ê¼ÖÆâ¤ò±øÂ»¤·¡¢À¶ÁÝ¡¦À°È÷¤Î¤¿¤á±Ä¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑµÚ¤ÓµÙ¼ÖÂ»³²¶â¤È¤·¤Æ°ìÎ§20,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇËÂ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÖÆâÀßÈ÷¤Î½¤Á¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤´ÀÁµá¿½¤·¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Á´¥¿¥¯¥·ー¼ÖÎ¾¤Ë¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¾è¼ÖÃæ¤ËÂÎÄ´¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾èÌ³°÷¤Ø¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤Î¤´Äó¶¡¤ä¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î°ì»þÄä¼Ö¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ëü¤¬°ì¼ÖÆâ¤ò±øÂ»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¿¥¯¥·ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¾èÍÑÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È±¿Á÷Ìó´¾(È´¿è)
Âè£±£°¾ò(Î¹µÒ¤ÎÀÕÇ¤)Åö¼Ò¤Ï¡¢Î¹µÒ¤Î¸Î°Õ¼ã¤·¤¯¤Ï²á¼º¤Ë¤è¤êËô¤ÏÎ¹µÒ¤¬Ë¡Îá¼ã¤·¤¯¤Ï¤³¤Î±¿Á÷Ìó´¾¤Îµ¬Äê¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤¬Â»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¹µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£