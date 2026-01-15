¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖANYTIME FITNESS¡Ê¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é¡¢¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)8:00～2026Ç¯1·î18Æü(Æü)23:59
¾ÞÉÊ
±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE FINALS 2025-26¡×¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È 10ÁÈ20Ì¾ÍÍ
¢¨´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆüÄø¤äºÂÀÊ»ØÄê¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÊýË¡
1. 1. ¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Anytime_japan¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2. 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)8:00¤Ë¡¢¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Anytime_japan¡×¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ
¢¨¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹²ñ°÷ÍÍ¡¦Èó²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾åµÊýË¡¤Ç±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«ÀßÄê¤ÎX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨¤´±þÊç¤Ï¡¢13ºÐ°Ê¾å¤«¤ÄÆüËÜºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨É¬¤º±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms_202601/¢¨°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1. 13ºÐÌ¤ËþËô¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤Ëºß½»¤Î¾ì¹ç2. ±þÊçµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç3. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö³°¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¾ì¹ç4. X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«ÀßÄê¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¼õ¿®µñÈÝÀßÄê¤Î¾ì¹ç5. ÃêÁª»þ¤Ë¡Ö@Anytime_japan¡×¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢X(µìTwitter)¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î19Æü(·î)°Ê¹ß¤ËÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÀßÄê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Anytime_japan¡×¤«¤éÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¾å½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¾ÞÉÊ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026¡×¤Ë¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)13:00-21:002026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)10:00-20:002026Ç¯1·î18Æü(Æü)10:00-18:00¾ì½ê¡§½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¡Ê¢©850-0058 Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÈø¾åÄ® 4-1¡Ë¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§B.LEAGUE¥Öー¥¹¡Ö5ÈÖ¡×ANYTIME FITNESS¥Öー¥¹B.LEAGUEÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡ª¡©ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È°ì½ï¤Ë»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©https://x.com/Anytime_japan
ANYTIME FITNESS¡Ê¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¤È¤Ï
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦5,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¸¥à¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ1,200Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¡¢²ñ°÷¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.anytimefitness.co.jp/
Fast Fitness Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ãÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É : 7092¡ä
¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡×¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¯Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFast Fitness Japan¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³Éô À¶ÌÀ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥£¥ó¥°10FÀß¡¡Î©¡§2010Ç¯5·î21Æühttps://fastfitnessjapan.jp/https://fastfitnessjapan.jp/