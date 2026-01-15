¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û³«³Ø100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÌ¾¾ëÂç³Ø¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òºþ¿·¡¡¡Á2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é¿·¥í¥´Àµ¼°±¿ÍÑ³«»Ï¡Á

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³Ø¹»Ë¡¿ÍÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤Ë³«³Ø100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³«³Ø¤«¤é°ìÀ¤µª¤ò·Ð¤ë¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òºþ¿·¤·¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êÀµ¼°¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ³Ø¤Ï¾­Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃæÉô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¤ÎÌ¾¾ëÂç³Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤­¤ëÁÏÂ¤Åª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø¤Ó¼Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ÈÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖòÏ¡Ê¤·¤ã¤Á¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÅÁÅý¤ò°ú¤­·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤¹¤ëÌ¾¾ëÂç³Ø¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Á¤ÎÈø¤Ó¤ì¤Ë¤Ï"MEIJO"¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖM¡×¤ò¡¢Æ¹ÂÎ¤Ë¤Ï¡ÖJ¡×¤ò¤«¤¿¤É¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤¦°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥í¥´¤Ï¡ÖJ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¥ï¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÈÆÍÑÀ­¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±¡¥¿·Ë¡¿Í¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¿·¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖConsecutive¡õInnovative¡§Ì¾¾ëÂç³Ø¤Î·ÑÂ³¤·¤¿Îò»Ë¤ÈÀè¿ÊÀ­¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ËÂå¤ï¤ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òÎ©³Ø¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö²º·òÃæÀµ¤Ç¼Â¹ÔÎÏ¤ËÉÙ¤ß¡¢¹ñ²È¡¢¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ÖÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢FORSIGHT¡ÊÀè¸«À­¡Ë¡¢PROFFESIONAL¡ÊÀìÌçÀ­¡Ë¡¢ DIVERSITY¡ÊÂ¿ÍÍÀ­¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ëÌ¾¾ëÂç³Ø¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2022Ç¯7·î¤«¤é³«³Ø100¼þÇ¯»ö¶È°Ñ°÷²ñ¹­ÊóÉô²ñ¤Ç¿³µÄ¤ò½Å¤Í¡¢Àµ¼°·èÄê¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¨¥à¡¦¥·¡¼¤Î¾®ÀîÌÀÀ¸»á¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¸ø¼°¥í¥´²èÁü¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/logo.html

£²¡¥³«³Ø100¼þÇ¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëº£¸å¤Î¼ç¤Êµ­Ç°»ö¶È

¡Ê£±¡Ë³«³Ø100¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥ê¡¼¥Ê½×¹©¥¤¥Ù¥ó¥È

³«³Ø100¼þÇ¯»ö¶È¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Å·Çò¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡ÖÌ¾¾ëÂç³Ø³«³Ø100¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°¦¾Î¡§LIONS ARENA ¡Ë¡×¤ÈÎÙÀÜ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Åï¤ò·úÀßÃæ¡£½×¹©¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§LIONS ARENA´°À®µ­Ç° FESTA¡¾100 Ç¯¤Î´¶¼Õ¤òÌ¤Íè¤Ø¡¾

¡¡³« ºÅ Æü ¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢ËÜ³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ê£²¡Ë³«³Ø100¼þÇ¯µ­Ç°¼°Åµ

¡¡³« ºÅ Æü ¡§2026Ç¯11·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¤½¤ÎÂ¾¡¢µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ë²è¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹­Êó²Ý

½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501

TEL¡§052-838-2006

FAX¡§052-833-9494

¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/