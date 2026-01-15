¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û³«³Ø100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÌ¾¾ëÂç³Ø¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òºþ¿·¡¡¡Á2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é¿·¥í¥´Àµ¼°±¿ÍÑ³«»Ï¡Á
³Ø¹»Ë¡¿ÍÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤Ë³«³Ø100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³«³Ø¤«¤é°ìÀ¤µª¤ò·Ð¤ë¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òºþ¿·¤·¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êÀµ¼°¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ï¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃæÉô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¤ÎÌ¾¾ëÂç³Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁÏÂ¤Åª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø¤Ó¼Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ÈÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖòÏ¡Ê¤·¤ã¤Á¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤¹¤ëÌ¾¾ëÂç³Ø¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Á¤ÎÈø¤Ó¤ì¤Ë¤Ï"MEIJO"¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖM¡×¤ò¡¢Æ¹ÂÎ¤Ë¤Ï¡ÖJ¡×¤ò¤«¤¿¤É¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤¦°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥í¥´¤Ï¡ÖJ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿·Ë¡¿Í¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖConsecutive¡õInnovative¡§Ì¾¾ëÂç³Ø¤Î·ÑÂ³¤·¤¿Îò»Ë¤ÈÀè¿ÊÀ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ËÂå¤ï¤ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òÎ©³Ø¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö²º·òÃæÀµ¤Ç¼Â¹ÔÎÏ¤ËÉÙ¤ß¡¢¹ñ²È¡¢¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ÖÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢FORSIGHT¡ÊÀè¸«À¡Ë¡¢PROFFESIONAL¡ÊÀìÌçÀ¡Ë¡¢ DIVERSITY¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ëÌ¾¾ëÂç³Ø¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤«¤é³«³Ø100¼þÇ¯»ö¶È°Ñ°÷²ñ¹ÊóÉô²ñ¤Ç¿³µÄ¤ò½Å¤Í¡¢Àµ¼°·èÄê¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¨¥à¡¦¥·¡¼¤Î¾®ÀîÌÀÀ¸»á¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥í¥´²èÁü¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/logo.html
£²¡¥³«³Ø100¼þÇ¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëº£¸å¤Î¼ç¤ÊµÇ°»ö¶È
¡Ê£±¡Ë³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê½×¹©¥¤¥Ù¥ó¥È
³«³Ø100¼þÇ¯»ö¶È¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Å·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡ÖÌ¾¾ëÂç³Ø³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°¦¾Î¡§LIONS ARENA ¡Ë¡×¤ÈÎÙÀÜ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Åï¤ò·úÀßÃæ¡£½×¹©¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§LIONS ARENA´°À®µÇ° FESTA¡¾100 Ç¯¤Î´¶¼Õ¤òÌ¤Íè¤Ø¡¾
¡¡³« ºÅ Æü ¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢ËÜ³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ
¡¡³« ºÅ Æü ¡§2026Ç¯11·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ë²è¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/