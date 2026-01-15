¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¤Î´ë¶È¤ÈÂç³Ø¤¬¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ëËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à ¡½ ¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤È¥¨¥à¡¦¥·¡¼¥·¡¼¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Êñ³çÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¤Ï¥¨¥à¡¦¥·¡¼¥·¡¼¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å³À ²ÂÉ§¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊñ³çÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢·È¡¦¶¨Äê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊÅù¤ÎÄ´Íý¿©ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤ÏËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶ÈÅù½ôÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆ±¤¸¿À¸Í¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¨¥à¡¦¥·¡¼¥·¡¼¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖMCC¿©ÉÊ¡×¡Ë¤ÈÊñ³çÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÌÜÅª
1¡¥ºÒ³²»þ¤Î¿©¤ÎÈ÷¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
2¡¥ËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÉáµÚ¡¦·¼È¯¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
3¡¥³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
4¡¥¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
5¡¥·ò¹¯Áý¿Ê¡¦¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
6¡¥¶µ°é¡¦Ê¸²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
7¡¥¤½¤ÎÂ¾
MCC¿©ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤È¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò½Å»ë¤·¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Î·¼È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜ³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉôÀ¸³è´Ä¶³Ø²Ê¤Î¶ÅÄ¥¼¥ß¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¶ÅÄ¥¼¥ß¡×¡Ë¤È¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éºÒ³²»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥ÔºîÀ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÅÄ¥¼¥ß¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô³«È¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓËÉºÒ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¸þ¾å¤È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ÅÄ¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢MCC¿©ÉÊ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éºÒ³²»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô½¸¡Ø¤¤¤Ä¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¦¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¤Ë ¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÇÈ÷¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡Ù¤òºîÀ®¡£ºÒ³²»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿©ÎÈÈ÷Ãß¤ä¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡https://www.konan-wu.ac.jp/contribution/social_action/news/detail.php?id=4180
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦HAT¿À¸ÍÏ¢·ÈËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥¶¡ªÈþ¤«¤¨¤ëÂç¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ª2026¡×¤Ø¶ÅÄ¥¼¥ß¤¬¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á16:00
ÆâÍÆ¡§ ºÒ³²»þ¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü
¡ã¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡https://www.konan-wu.ac.jp/contribution/social_action/news/detail.php?id=4285
¢£¥¨¥à¡¦¥·¡¼¥·¡¼¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Ä´Íý´ÌµÍ¡¦¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò°·¤¦Ä´Íý¿©ÉÊÀì¶È¥á¡¼¥«¡¼¡£
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.mccfoods.co.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø Æþ»î¡¦¹ÊóÉô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý¡Ê¹ÊóÉôÌç¡Ë
½»½ê¡§¢©658-0001 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
TEL¡§078-413-3130¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë
¥á¡¼¥ë¡§koho@konan-wu.ac.jp
