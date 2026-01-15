¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè30²ó ´ØÀ¾Âç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¢¡¡Ö"Beyond SDGs"Well¡¾Being¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¡×¡ÚÆü»þ¡Û1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11¡§00¡Á¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§30¡Á¡Ú¾ì½ê¡ÛÀéÎ¤»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹100¼þÇ¯µÇ°²ñ´Û
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Âè30²óÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÎ¤»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å³Ø·Ï¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæÀ®²ÌÊó¹ð¤ò22Æü¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ¹Ö±é²ñ¤ª¤è¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡Ö´ØÂç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡×¡ÊKUMP¡Ë¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð¤ò23Æü¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ë2019Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢µÈÌî¾´»á¡Ê°°²½À®Ì¾ÍÀ¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¤¬ÅÐÃÅ
¡¦´ØÀ¾Âç³ØÈ¯¤Î°åÎÅºàÎÁ¡ÖKUMP¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì¤Íè°åÎÅ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤òÎ¾Æü³«ºÅ¤·¡¢Éý¹¤¤ºÇ¿·¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ËÜ³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¿ä¿Êµ¡¹½¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÎãÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂç³Ø¤äÌ±´Ö´ë¶È¡¦¸¦µæ½ê¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Î¸¦µæ¼Ô¤éÌó1,000¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê³Ø½Ñ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¹Ö±é1·ï¡¢¾·ÂÔ¹Ö±é14·ï¡¢°ìÈÌ¹Ö±é54·ï¤ª¤è¤ÓÌó100·ï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö"Beyond SDGs"Well¡¾Being¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¡×¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÌî¾´»á¡Ê°°²½À®Ì¾ÍÀ¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¤¬¡Ö2050Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÍÈ¾À¤µª¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤È¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀß¤±¡¢Éý¹¤¤¸¦µæÀ®²Ì¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£22Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¸òÎ®º©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡» Âè30²ó´ØÀ¾Âç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11¡§00¡Á17¡§20¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§30¡Á16¡§45
¡¡¢¨1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§30¡Á18¡§30¤Ë¤Ï¸òÎ®º©¿Æ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡Ú¸¦µæÊ¬Ìî¡Û
¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¡¦»ñ¸»ºÆÀ¸¡×¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¢¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¡¦É¾²Á¡×¡¢¡ÖÀ¸³è»Ù±ç¡×¡¢¡Ö°å¹©Ï¢·È¡×¡¢¡Ö¼«Á³²Ê³Ø°ìÈÌ¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦ºàÎÁ¸¦µæ¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ´ðÈ×Ê¬Ìî¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë»ñ¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ËÉºÒ¸¦µæ¡×¡¢¡Ö±§Ãè¸¦µæ³«È¯¡×¡¢¡Ö¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ¡×¤Û¤«
¡ÚÈ¯É½¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅù¤Î¾ÜºÙ¡Û
´ØÀ¾Âç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
https://www.kansai-u.ac.jp/ordist/sentansympo/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡ãÆ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡» ´ØÀ¾Âç³Ø¡¦Âçºå°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø °å¹©ÌôÏ¢´Ä²Ê³Ø¶µ°é¸¦µæµ¡¹½ ¸¦µæÈ¯É½²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§15¡Á17¡§15
¡Ú¥Æ ¡¼ ¥Þ¡Û¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É°åÎÅ
¡» ´ØÀ¾Âç³Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¸¦µæ¹Ö±é²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§30¡Á12¡§00
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û´ØÀ¾Âç³Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡» ´ØÂç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00¡Á16¡§50
¡Ú¥Æ ¡¼ ¥Þ¡Û´ØÂç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No65.pdf
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
¾®ÎÓ¡¢°ËÃÏÃÎ¡¢ÌÀ¸¶
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-0007
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ë2019Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢µÈÌî¾´»á¡Ê°°²½À®Ì¾ÍÀ¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¤¬ÅÐÃÅ
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤òÎ¾Æü³«ºÅ¤·¡¢Éý¹¤¤ºÇ¿·¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ËÜ³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¿ä¿Êµ¡¹½¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÎãÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂç³Ø¤äÌ±´Ö´ë¶È¡¦¸¦µæ½ê¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Î¸¦µæ¼Ô¤éÌó1,000¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê³Ø½Ñ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¹Ö±é1·ï¡¢¾·ÂÔ¹Ö±é14·ï¡¢°ìÈÌ¹Ö±é54·ï¤ª¤è¤ÓÌó100·ï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö"Beyond SDGs"Well¡¾Being¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¡×¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÌî¾´»á¡Ê°°²½À®Ì¾ÍÀ¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¤¬¡Ö2050Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÍÈ¾À¤µª¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤È¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀß¤±¡¢Éý¹¤¤¸¦µæÀ®²Ì¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£22Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¸òÎ®º©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡» Âè30²ó´ØÀ¾Âç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11¡§00¡Á17¡§20¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§30¡Á16¡§45
¡¡¢¨1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§30¡Á18¡§30¤Ë¤Ï¸òÎ®º©¿Æ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡Ú¸¦µæÊ¬Ìî¡Û
¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¡¦»ñ¸»ºÆÀ¸¡×¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¢¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¡¦É¾²Á¡×¡¢¡ÖÀ¸³è»Ù±ç¡×¡¢¡Ö°å¹©Ï¢·È¡×¡¢¡Ö¼«Á³²Ê³Ø°ìÈÌ¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦ºàÎÁ¸¦µæ¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ´ðÈ×Ê¬Ìî¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë»ñ¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ËÉºÒ¸¦µæ¡×¡¢¡Ö±§Ãè¸¦µæ³«È¯¡×¡¢¡Ö¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ¡×¤Û¤«
¡ÚÈ¯É½¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅù¤Î¾ÜºÙ¡Û
´ØÀ¾Âç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
https://www.kansai-u.ac.jp/ordist/sentansympo/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡ãÆ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡» ´ØÀ¾Âç³Ø¡¦Âçºå°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø °å¹©ÌôÏ¢´Ä²Ê³Ø¶µ°é¸¦µæµ¡¹½ ¸¦µæÈ¯É½²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§15¡Á17¡§15
¡Ú¥Æ ¡¼ ¥Þ¡Û¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É°åÎÅ
¡» ´ØÀ¾Âç³Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¸¦µæ¹Ö±é²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§30¡Á12¡§00
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û´ØÀ¾Âç³Ø¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡» ´ØÂç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÆü¡¡¡¡»þ¡Û1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00¡Á16¡§50
¡Ú¥Æ ¡¼ ¥Þ¡Û´ØÂç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No65.pdf
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
¾®ÎÓ¡¢°ËÃÏÃÎ¡¢ÌÀ¸¶
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-0007
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/