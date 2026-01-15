¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¡¦ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÂç³Ø±¡³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨2025Ç¯ÅÙ¡¡ZOKEIÅ¸
ÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢³ØÄ¹¡§À¸Åè½çÍý¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡ÖZOKEIÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙËÜ³Ø¤òÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÉô4Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó½¤Î»Í½Äê¤ÎÂç³Ø±¡2Ç¯À¸¤¬¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÂ´¶È¸¦µæ¡¦À©ºî¡¿½¤Î»ÏÀÊ¸¡¦À©ºî¤ò°ìÆ²¤Ë½ÐÅ¸¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ZOKEIÅ¸ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¡¢WEBÅ¸¼¨¤ò1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¼Â»Ü³µÍ×
²ñ¡¡´ü¡Ã²ñ¾ìÅ¸¼¨ ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ý1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00¡Á17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡WEBÅ¸¼¨¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ý5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì¡¡½ê¡ÃÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô±§ÄÅ´ÓÄ®1556¡Ë
¸ò¡¡ÄÌ¡ÃJR²£ÉÍÀþ¡ÖÁê¸¶±Ø¡×¤è¤êÌµÎÁ¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹5Ê¬¡¦ÅÌÊâ15Ê¬
¾Ü¡¡ºÙ¡Ãhttps://www.zokei.ac.jp/campuslife/zokeiten/
¢£ ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏZOKEIÅ¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤Î·ë²Ì¡¢Àî¸¶ Í¦Èô¤µ¤ó¡Ê2022Ç¯ÅÙ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶ÎÎ°èÂ´¶È¡Ë¤ÎºîÉÊ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¡¢ÊÑÂÖ¤·¤Æ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ê¬´ô¤¹¤ëÍÍ¤ò¸¶À¸ÎÓ¤Î¼ùÌÚ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ùÌÚ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¿§¤È·Á¤¬¤¢¤ê¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZOKEIÅ¸¤È¤¤¤¦Â¿´ô¤ËÅÏ¤ëÉ½¸½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¡¢Ëá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ 2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1966Ç¯ÁÏÎ©¡£Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·¬ß·ÍÎ»Ò¤Ë¤è¤êÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èþ½ÑÂç³Ø¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÈþ½Ñ¤ò¡ÖÂ¤·Á¡×¤È¤¤¤¦Éý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç³ØÀ¸¤ÎÆÈ¼«À¤ò°é¤à¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ë²è¡¦¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô±§ÄÅ´ÓÄ®1556
TEL¡§042-637-8755
FAX¡§042-637-8164
¥á¡¼¥ë¡§kikaku@zokei.ac.jp
