¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û1/17³«ºÅ¡ª¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
Ç£ºê»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÎå¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¡¦»ØÆ³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ëÃË½÷¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¾Íè¤Î¶¥µ»À¸³è¤ä·ò¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¡¦¼«¸Ê´ÉÍý¡¦¿´¤Î¥±¥¢¡¦¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¡¢·ÑÂ³·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢¥»¥ß¥Êー¤´¤È¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±·î¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤Ç¥«¥é¥À½Î ZIRIKI ÂåÉ½¤ÎÅÄÅçÍº°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥é¥À¤Î»È¤¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Æ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥é¥À¤Î»È¤¤Êý¡¾¼´¤òºî¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ ¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¥À¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î¤Ï¾®³ØÀ¸～¹â¹»À¸¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¥Áー¥à»ØÆ³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÂ³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»Áª¼ê¸þ¤±¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¸«³Ø¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç£ºê»Ô³°¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:30～15:30¡Ê¼õÉÕ14:00～¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÇ£ºê¥¢¥êー¥Ê¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥¸¥ª
¹Ö»Õ¡§¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¡¡ÅÄÅçÍº°ìÀèÀ¸
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¢¨£±·î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»Áª¼ê¸þ¤±
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´èÄ¥¤ëÁª¼ê¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¥Áー¥à»ØÆ³¼Ô
¾®³Ø5Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê
¡ÊÁª¼ê¤Î¤ß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÁ´Ç¯Îð»²²Ã²Ä¡Ë
Ç£ºê»Ô³°¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤â´¿·Þ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://nirasaki-sc.jp/jbalance/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ç£ºê»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0551-22-0498
Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡Ã¤æ~¤×¤ë¤Ë¤é¤µ¤¢ö
¤æ～¤×¤ë¤Ë¤é¤µ¤ Ç£ºê»Ô·ò¹¯¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ ¥¬¥é¥¹¥Éー¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äÏªÅ·É÷Ï¤¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍáÁå¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÇ¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ëÁ´Ä¹45m¤ÎÎ®¤ì¤ë²°Æâ²¹¿å¥×ー¥ë¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶µ¼¼¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢ö
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/onsen/6240.html
¤æ～¤×¤ë¤Ë¤é¤µ¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://yu-pool-nirasaki.com/