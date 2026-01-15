¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡Ö¥Ð¥¤¥ªIR Day¡×¤ËÅÐÃÅ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¾Ú·ô¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー4¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ªIR Day¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜIR¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÅçÅÄ Âî¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³µÍ×µÚ¤Óº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡ÅçÅÄ Âî(¤·¤Þ¤À ¤¿¤«¤·)
¥í¥´¥Þー¥¯
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡Ö¥Ð¥¤¥ªIR Day¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü(²ÐÍËÆü)
¾ì½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô²ñ´Û¡¡8³¬¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¾Ú·ô¿·Ê¹¼Ò
URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=VxXL4vC-YLc
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¶À»³»°ÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅçÅÄ Âî
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§PXB¥Þ¥¦¥¹(¥Ò¥È´ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ä¥¥á¥é¥Þ¥¦¥¹)¤òÍÑ¤¤¤¿¼õÂ÷»î¸³¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PXB¥Þ¥¦¥¹¡¢PXB-cells¤ÎÈÎÇä
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6190(¥°¥íー¥¹)