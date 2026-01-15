ÄêÉ¾¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡ÖGX¥·¥êー¥º¡×¤ËºÇ¤â·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¥íー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê²»ºî¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖGEAR SUITE¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ü¥¹(BOSS)¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡ØGX-1¡Ù(¥®¥¿ーÍÑ)¤È¡ØGX-1B¡Ù(¥Ùー¥¹ÍÑ)¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØGX-1B¡Ù(¾å)¡ØGX-1¡Ù(²¼)
¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥Ü¥¹¤Î¹âÉÊ°Ì¤Ê¥¢¥ó¥×¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯ÅëºÜ¤¹¤ë·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー
¡ü¿·µ¡Ç½¤Î¡ÖGEAR SUITE¡×¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î¥«¥éー¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½
¡üÊØÍø¤ÊÎý½¬µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä¡¢Ï¿²»¤¬²ÄÇ½¤ÊUSBÃ¼»Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö
¢§À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
GX-1 ¡§ https://www.boss.info/jp/products/gx-1/
GX-1B¡§ https://www.boss.info/jp/products/gx-1b/
¢§À½ÉÊ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
GX-1 ¡§ https://youtu.be/TSXad1NhW90?si=SKwKyU4YVYRmn8qK
GX-1B¡§ https://youtu.be/nUY7P4aV8Rw?si=Wa-tYpaG9Yc3tkJn
¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¡§¥Ü¥¹(BOSS)
ÉÊÌ¾¡¿ÉÊÈÖ¡§¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡ØGX-1¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ùー¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡ØGX-1B¡Ù
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
¡ØGX-1¡Ù¤È¡ØGX-1B¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥¹¤Î¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤ë·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¡ÖAIRD¡×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ü¥¹¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÅëºÜ¡£¹â²òÁüÅÙ¤Î¥«¥éー¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¿·µ¡Ç½¡ÖGEAR SUITE¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤²»ºî¤ê¤òÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤PC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤È¤ÎÏ¢·È¤â½¼¼Â¡£¼«ÂðÎý½¬¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¡Û
¡ü¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½
¡ØGX-1¡Ù¤Ï¡¢ÄêÉ¾¤¢¤ë¡ÖGX¥·¥êー¥º¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥×¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¡£¿¿¶õ´É¥¢¥ó¥×¤ÎÃÆ¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë23¼ïÎà¤Î¡ÖAIRD¡×¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢140¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥¹¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¹ÍÑ¤Î¡ØGX-1B¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ùー¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿16¼ïÎà¤Î¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢130¼ïÎàÄ¶¤Î¥Ü¥¹¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥ìー¥È48kHz¡¢ADÊÑ´¹24bit¡¢DAÊÑ´¹32bit¡¢ÆâÉô±é»»32bit float(ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ)½èÍý¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄ¾´¶Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¼Â¸½
¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºµ¡¡ÖGX-100¡×¡¢¡ÖGX-10¡×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢³Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¾õÂÖ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëÏ»³Ñ·Á¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È³Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎON¡¿OFF¤ò¡¢Ä¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¾ÜºÙ¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤Ï¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë99¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡¦¥á¥â¥êー¤È¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê99¤Î¥æー¥¶ー¡¦¥á¥â¥êー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØGX-1¡Ù¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ü¥¿¥ó
¡üÍýÁÛ¤Î²»ºî¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖGEAR SUITE¡×µ¡Ç½
¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¡Ç½¡ÖGEAR SUITE¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ó¥×¡¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Î¥Ö¤ò²ó¤¹¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ê¡ÖGEAR SUITE¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀßÄê¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ØGX-1¡Ù¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È²èÌÌ
¡üPC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤È¤ÎÏ¢·È¤â½¼¼Â
¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤Ï¡¢Bluetooth(R)ÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢USB Type-C(R)Ã¼»Ò¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢DAW¥½¥Õ¥È¤ØÄ¾ÀÜÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖBOSS TONE STUDIO¡×(Windows¡¿Android¡¿macOS¡¿iOS¡¿ÂÐ±þ)¤Ë¤Ï¡¢²»¿§¤ÎÄ´À°¤äÀ°Íý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â®ÅÙÄ´À°¤äAB¥ê¥Ôー¥È¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤ÊSESSIONµ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤Î³Ú¶Ê¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡ÖBOSS TONE EXCHANGE¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥À¥¦¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØGX-1¡Ù¥¹¥Þー¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È
¡ü¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥¥ã¥Ã¥×¡ØFSC-10¡Ù¤âÆ±»þÈ¯Çä
¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤ËÁõÃå¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÁàºî´¶¤È»ëÇ§À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥¥ã¥Ã¥×¡ØFSC-10¡Ù(10¸ÄÆþ¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó²Á³Ê)¤òÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ØGX-1¡Ù¡¢¡ØGX-1B¡Ù¤ò´Þ¤à¡ÖGX¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢500¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãー¤ÎES¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¶âÂ°À½¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤¹¤ëBOSSÀ½ÉÊ¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥¥ã¥Ã¥×¡ØFSC-10¡Ù
¡ü¼ç¤Ê»ÅÍÍ
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ 307(Éý)¡ß149(±ü¹Ô)¡ß56(¹â¤µ)mm
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ 307(Éý)¡ß149(±ü¹Ô)¡ß73(¹â¤µ)mm ¢¨¥Ú¥À¥ë·¹¤ºÇÂç»þ
¼ÁÎÌ¡¡¡¡¡§ 1.2kg(ÅÅÃÓ´Þ¤Þ¤º)
¡üÀ½ÉÊ²èÁü
¡ØGX-1¡Ù¥È¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥Í¥ë
¡ØGX-1B¡Ù¥È¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥Í¥ë
¡ØGX-1¡Ù¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Í¥ë
¡ØGX-1B¡Ù¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Í¥ë
¡ØGX-1¡Ù¥®¥¿ー¤Ç¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ØGX-1B¡Ù¥Ùー¥¹¤Ç¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ØFSC-10¡ÙÁõÃå¥¤¥áー¥¸
¢¨ ²èÁü¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦¥Úー¥¸ https://www.roland.com/jp/news/1182/ ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ Ê¸ÃæµºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Bluetooth(R)¤Î¥ïー¥É¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢Bluetooth SIG, Inc. ¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥íー¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Þー¥¯¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
