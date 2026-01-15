FESA¡¢Athena Hepburn»á¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¥Þ¥É¥êー¥É, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- Future of Equestrian Sport Alliance¡ÊFESA¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÏ¾ìÇÏ½ÑÁª¼êAthena Hepburn»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Athena Hepburn
Athena A. M. Hepburn»á¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿¼¤¤´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ì¥ê¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢¾ðÇ®Åª¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤ÊÇÏ¾ìÇÏ½ÑÁª¼ê·ó¥È¥ìー¥Êー¤Ç¤¹¡£ÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëLuis Lucio»á¤ª¤è¤ÓJuan Matute»á¤Î¤â¤È¤ÇÉý¹¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¤È¤Î¶¯¤¯Ä´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Athena Hepburn»á¤Ï¶áÇ¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êU25ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¥Þ¥É¥êー¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÀâÅª½÷Í¥Audrey Hepburn¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¡¢Ê¸²½Åª´¶À¡¢¤½¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë´ØÍ¿¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·À¤Âå¤ÎÇÏ½ÑÁª¼ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤ÎÊÝ¸î¡¢¶áÂå²½¡¢¾ÍèÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¸¥å¥Íー¥ÖµòÅÀ¤Î¹ñºÝ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹FESA¤Î»ÈÌ¿¤È´°Á´¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¥µ»¤ÎÌ¤Íè¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Athena Hepburn»á¤Ï¡¢½¸ÃÄÅª¹ÔÆ°¡¢ÀÕÇ¤¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¹âÅÙ¶¥µ»¥¹¥Ýー¥Ä¤ª¤è¤ÓÇÏ¤ÎÊ¡»ã¤Ë´Ø¤¹¤ëFESA¼çÆ³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ë´®Ç½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¶¦Í¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·úÀßÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Í¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡ÖAthena»á¤Ï¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶¥µ»¤Î¸½¼Â¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤¤¤¦¡¢FESA¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈFESA¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤Î»ëÅÀ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤Ï¡¢ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£¡×
Athena»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¶¥µ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ë¡¢FESA¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤ÈÇÏ¤ÎÊ¡»ã¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÆÃ¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÊä´°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
FESA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Future of Equestrian Sport Alliance¡ÊFESA¡Ë¤Ï¡¢ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Î·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢ÎÑÍýÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡¢²Ê³Ø¼Ô¡¢Âç³Ø¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ò·ë½¸¤¹¤ë¹ñºÝÅª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
