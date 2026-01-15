¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¶È×¥«¥é¥ª¥±¡ÖANTENNA¡ª¡×2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê¡ÖBIG UP!¡×¤ÈÄó·È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DAM¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¸¶È×¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖANTENNA¡ª¡×¢¨1 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³Ú¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBIG UP!¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦³Ú¶Ê¤Î¥«¥é¥ª¥±ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó·È¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
DAM¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖLIVE¥«¥é¥ª¥±¡¿LIVE¥«¥é¥ª¥±¡ÊËÜ¿Í²Î¾§¡Ë¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥«¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¸¶È×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥é¥ª¥±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖANTENNA¡ª¡×¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òDAM¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2024Ç¯7·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖTuneCore Japan¡×¡ÖPNDR¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁüÉÕ¤¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±ÇÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥é¥ª¥±ÇØ·Ê±ÇÁü¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¢¨2
³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤ËBIG UP!¤È¤ÎÄó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
BIG UP!¤Ï¡¢Âç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿²»³Ú¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò40°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦184¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ØÇÛ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄID¿½ÀÁ¤ä¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍøÍÑ¿½ÀÁÂå¹Ô¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÁÏºî³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²»³ÚÇÛ¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏBIG UP!¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³Ú¶Ê¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Î²»³Ú¤ÎÓÏ¹¥¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢Äó·È¤¹¤ë²»³Ú¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ÖANTENNA¡ª¡×ÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏLIVE DAM WAO!¤ª¤è¤ÓLIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹
¢¨2 ËÜ¿Í±ÇÁüÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏLIVE DAM WAO!¤Ç¤¹
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ ANTENNA¡ª¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/feature/popular/damantenna.html
¡¦BIG UP! ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://big-up.style/
