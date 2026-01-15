FMFÂè5²ó³ÕÎ½µé±ßÂî²ñµÄ¡¢100¤ÎÀ¯ÉÜ¤È59¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤ÆÊÄËë――¹ÛÊª³«È¯¤Î¿·»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊFMF¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè5²ó³ÕÎ½µé±ßÂî²ñµÄ¤¬¥ê¥ä¥É¤ÇÊÄËë¤·¡¢¹ÛÊªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²ñ¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹ÛÊª¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¤è¤êÀÕÇ¤¤¢¤ë¡¢¶¯¿Ù¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains.
³«²ñ¤Î°§»¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»º¶È¡¦¹ÛÊª»ñ¸»Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥À¥ë¡¦¥¢¥ë¥Û¥é¥¨¥Õ³Õ²¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñ¹ç¤¬¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿³ÕÎ½µé²ñ¹ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²è´üÅª¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±³Õ²¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆ±¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤ª¤è¤ÓFMF¤¬È¯Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»²²Ãµ¬ÌÏ¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Åö½é¤Î32¤«¹ñ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏG20Á´²ÃÌÁ¹ñ¤ò´Þ¤à100¤«¹ñ°Ê¾å¤Î³ÕÎ½¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ¹â´±¡¢¤µ¤é¤Ë59¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¤Î¶¡µë¤¬¶¨Ä´Åª¤«¤ÄÊñÀÝÅª¤Ê²ò·èºö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀÕÇ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Âç¿Ã¤Ï¡¢³ÕÎ½µé¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤ª¤è¤ÓFMF¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÎ¬Åª»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢´ûÂ¸¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏÊ¬Ìî¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ¤Ì³¤È¤¹¤ë¾ïÀß¤Î³ÕÎ½±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡ÊPermanent Ministerial Steering Group¡Ë¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·ÑÂ³À¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï19¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥óÀ©¤Î¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤È¤·¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÂåÉ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Û¶ÈÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¤¹¤ë»º¶È¡¦¹ÛÊª»ñ¸»¾Ê¼¡´±¤Ç¤¢¤ëKhalid Al-Mudaifer³Õ²¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ3¤Ä¤ÎÃæ³ËÅª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤¿¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ª¤è¤ÓÃæÆîÊÆ¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤¿7¤Ä¤ÎÍ¥Àè¥¤¥ó¥Õ¥é²óÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÌò³ä¤òÀ¤³¦¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤¬Ã´¤¦Ãæ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÀ©ÅÙÀ°È÷¡¦À¯ºö¤ÎÀ°¹çÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÎºöÄê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2 ÈÖÌÜ¤Ë¡¢ÄÉÀ×²ÄÇ½À¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëºÎ·¡¤Î´ð½à¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£3 ÈÖÌÜ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢À¾¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ï¤¿¤ëÂî±Û¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀßÎ©¤·¡¢µ»½ÑÅª¡¢ÁÈ¿¥Åª¡¢¿ÍÅªÇ½ÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãーÃ´ÅöÉûÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëValerie Levkoff»á¤Ï¡¢¶¡µë¹ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÛÊªÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î²Ã¹©¡¦À½Â¤¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
