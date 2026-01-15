ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï3Ê¬¤Ç´°Çä¡ª¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOnce Upon A Time¡×¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡¡½÷Í¥·ó¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦ÍèÆü·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒJYS Chocolat(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOnce Upon A Time(¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à)¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î9Æü(·î)¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¡×¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¾ÀÜ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.onceuponatime-jp.com/
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡§¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦(Jeanette Aw)
¡ÖOnce Upon A Time¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¡Ö¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç2022Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä°ìÈÌÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¤Ë½é¾åÎ¦¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡ÖWhat The Fudge (¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥¸)¡×¤¬¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç¸áÁ°Ãæ¤Ë´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡§¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦(Jeanette Aw) ¾Ò²ð¡Û
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëºÇÂç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥ïー¥É¤ÇµÏ¿ÇË¤ê¤Î¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³Æ¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Û¤É¹ñºÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö²ÈÂ²¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¡¢ºØÆ£¹©¤ò¤Ï¤¸¤á°Ë¸¶¹ä»Ö¡¢ÊÌ½êÅ¯Ìé¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎÁÍý³Ø¹»¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¡¦¥Ö¥ëー¤ÎÌç¤òÃ¡¤¡¢¸½ºß¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤¬È¯Çä3Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¥×¥é¥Ê¥«¥ó(Ãæ¹ñ¤«¤éÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ØÅÏ¤êÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ó¤ÀÃæ²Ú·Ï°ÜÌ±)¤ÎËöêã¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤éÌ¤Íè¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¡ÖOnce Upon A Time¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÌÏÍÍ¤â¡¢¥×¥é¥Ê¥«¥ó¤Î·úÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ËÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÂ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦ ÍèÅ¹Æü»þ¤ª¤è¤Ó²ñ¾ì¡Û
¢¨Í½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1·î16Æü(¶â) 10:00-11:00¡¢16:00-17:00¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
1·î17Æü(ÅÚ) 10:00-11:00¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
1·î20Æü(²Ð) 10:00-11:00¡¡À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹
1·î21Æü(¿å) 13:00-14:00¡¡Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¡¢16:00-17:00¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
1·î23Æü(¶â) 12:00-13:00¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
1·î24Æü(ÅÚ) 12:00-13:00¡¡¶äºÂ»°±Û
1·î28Æü(¿å) 12:00-13:00¡¡ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹
2·î1Æü(Æü) 11:30-12:30¡¡Âç´ÝÅìµþÅ¹
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡§¥¸¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç½ÐÅ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ïº£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤ä±þ±ç¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ë¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤·¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÆüËÜ¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦À®Ä¹¡¦¤½¤·¤Æ¡È°¦¡É¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó´Å¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÆüÄø°ìÍ÷¡Û
¢£Åìµþ
À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡¡¡2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)～2·î14Æü(ÅÚ)
¶äºÂ»°±Û¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡¡2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)
Âç´ÝÅìµþÅ¹¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～2·î15Æü(Æü)
¢£Ì¾¸Å²°
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¡2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î14Æü(ÅÚ)
¢£Âçºå
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¡2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)
¢¨EC¤ÇÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡£
¢£¿À¸Í
Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¡¡2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¢£¥Ö¥é¥¦¥Ëー
¡¦What The Fudge
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡£
²Ú¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡£
ÀÇÈ´¡§3,894±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¼Î)¡§4,205±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¾å)¡§4,206±ß
What The Fudge
¡¦What The Fudge macadamia&sea salt
ìÔÂô¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÖ²÷¤Ê±ö¤Î·°¤ê¡£
ÀÇÈ´¡§4,322±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¼Î)¡§4,667±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¾å)¡§4,668±ß
What The Fudge macadamia&sea salt
¡¦What The Fudge cheese
¹½ÁÛ¤«¤é2Ç¯¡£¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Áー¥º¤ÎÉ÷Ì£¤È¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤Î´Å¤µ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Æ«¿ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£
ÀÇÈ´¡§4,627±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¼Î)¡§4,997±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¾å)¡§4,998±ß
What The Fudge cheese
¢£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡¦You & Me (2¸ÄÆþ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
Yuzu¡õPassion Fruit 1¡¢Dark 1
ÀÇÈ´¡§1,250±ß¡¿ÀÇ¹þ¡§1,350±ß
You & Me (2¸ÄÆþ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
¡¦Us, Always (6¸ÄÆþ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
Yuzu¡õPassion Fruit 2¡¢Dark 2¡¢Mango 2
ÀÇÈ´¡§3,588±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¼Î)¡§3,875±ß¡¿ÀÇ¹þ(ÀÚ¾å)¡§3,876±ß
Us, Always (6¸ÄÆþ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
Yuzu¡õPassion Fruit¡§³°Â¦¤ÏÍ®»Ò¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
Dark¡§¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÃæ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£
Mango¡§´Å¤µ¤Î¤¢¤È¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëÇ»Ì©¤Ê¥Þ¥ó¥´ー¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¤¡£