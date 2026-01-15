£Ó£Í£Â£Ã¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ä´¤Ù¡¡20Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬1¿ÍÌÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¯¼ý900Ëü±ß¡×¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¾º
£Ó£Í£Â£Ã¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ¾ÈÀµ¡¢https://www.smbc-cf.com¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü～28Æü¤Î2Æü´Ö¡¢20ºÐ～29ºÐ¤ÎÃË½÷¡ÊÍ¸ú¥µ¥ó¥×¥ë1,000Ì¾¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö20Âå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2026¡×¡Ê*¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½¸·×·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÄ´ºº¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
*Á°²óÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë¡Ö20Âå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÄ´ºº¡Ê2025Ç¯3·î27ÆüÈ¯É½¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ï
¡Ú20Âå¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡¦ÃùÃß»ö¾ð¡Û
¢ä20Âå¤ÎËè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡¡Ê¿¶Ñ32,159±ß¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é2,446±ß¸º¾¯
Á´¹ñ¤Î20ºÐ～29ºÐ¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¡ÊÁ´²óÅú¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ëè·î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê31.2%¡Ë¤ä¡Ö2Ëü±ßÄ¶～3Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê13.8%¡Ë¡¢¡Ö4Ëü±ßÄ¶～5Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê15.7%¡Ë¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï32,159±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2,446±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº34,605±ß¢ªº£²óÄ´ºº32,159±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º§°ù¾õ¶·ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢´ûº§ÃËÀ¤Ç¤Ï11,720±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº27,077±ß¢ªº£²óÄ´ºº38,797±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤Ç¤Ï3,764±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº33,905±ß¢ªº£²óÄ´ºº30,141±ß¡Ë¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤Ï2,989±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº37,484±ß¢ªº£²óÄ´ºº34,495±ß¡Ë¡¢´ûº§½÷À¤Ç¤Ï4,441±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº29,888±ß¢ªº£²óÄ´ºº25,447±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§£Ó£Í£Â£Ã¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ö20Âå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤è¤ê
¢ä20Âå¤ÎÃùÃß³Û¡¡Ê¿¶Ñ74Ëü±ß¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é5Ëü±ßÁý²Ã
ÃùÃß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃùÃß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö50Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê40.8%¡Ë¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö50Ëü±ßÄ¶～100Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê13.5%¡Ë¤Ë¤â²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Ä´À°Ê¿¶Ñ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï74Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö0±ß¡×¤Ï20.7%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºßÃùÃß¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤ÎÄ´À°Ê¿¶Ñ¤Ï5Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº69Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº74Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º§°ù¾õ¶·ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ì¤º§¼Ô¤Ç¤Ï2Ëü±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº66Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº64Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï50Ëü±ß¤ÎÂçÉýÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº92Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº142Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¶ÈÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤Ï9Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº122Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº131Ëü±ß¡Ë¡¢³ØÀ¸¤Ç¤Ï3Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº24Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº27Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï8Ëü±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº45Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº37Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡§Åö³ºÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¿ô%¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¶ËÃ¼¤ÊÃÍ¡ÊÃùÃß³Û¤¬¿ô²¯±ß¤Ê¤É¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò½ü³°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10%Ä´À°Ê¿¶Ñ¡Ê¾å°Ì¤È²¼°Ì¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì10%¤Î¥Çー¥¿¤ò½ü³°¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿Áê²ÃÊ¿¶Ñ¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ä»Å»ö¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤ËÃùÃß¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¡©¡¡Ê¿¶Ñ2,214Ëü±ß¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é245Ëü±ßÁý²Ã
¥ê¥¿¥¤¥¢»þ¤Ë¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ëÃùÃß³Û¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤ËÃùÃß¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö500Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê22.4%¡Ë¤ä¡Ö500Ëü±ßÄ¶～1ÀéËü±ß°Ê²¼¡×¡Ê14.9%¡Ë¡¢¡Ö1ÀéËü±ßÄ¶～2ÀéËü±ß°Ê²¼¡×¡Ê16.1%¡Ë¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ä´À°Ê¿¶Ñ¤Ï2,214Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢»þ¤Ë¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ëÃùÃß³Û¤ÎÄ´À°Ê¿¶Ñ¤Ï245Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº1,969Ëü±ß¢ªº£²óÄ´ºº2,214Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¡ÖÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×57.0%¡¢ÍÂÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡¡Ê¿¶Ñ33,214±ß/·î
¢ä¡ÖÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×13.3%¡¢ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡¡Ê¿¶Ñ13,967±ß/·î
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ÍÂÃù¶â¤Î¾õ¶·¡¢ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ãÍÂÃù¶â¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬57.0%¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬27.6%¡¢¡ãÃùÃß·¿ÊÝ¸±¡ÊÀÑÎ©·¿ÊÝ¸±¡Ë¤Î²ÃÆþ¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬13.3%¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬23.9%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê570Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤ÍÂÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï33,214±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê133Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï13,967±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÍÂÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï230±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº33,444±ß¢ªº£²óÄ´ºº33,214±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3,073±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº10,894±ß¢ªº£²óÄ´ºº13,967±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú20Âå¤Î¾ÃÈñ°Õ¼±¤È¾ÃÈñ¼ÂÂÖ¡Û
¢ä¤ª¾®¸¯¤¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¶â³Û¡¡Ê¿¶Ñ34,970±ß/·î¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é152±ßÁý²Ã
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¡Ê¤ª¾®¸¯¤¤¡Ë¤ò¡¢1¥ö·î´Ö¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö0±ß¡Ê»È¤¤¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¶â³Û¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¡Ê18.6%¡Ë¤ä¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê24.0%¡Ë¡¢¡Ö5Ëü±ßÄ¶～10Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê16.2%¡Ë¤Ê¤É¤Ë²óÅú¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï34,970±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»È¤¤¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï152±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº34,818±ß¢ªº£²óÄ´ºº34,970±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º§°ù¾õ¶·ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤Ç¤Ï1,530±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº32,389±ß¢ªº£²óÄ´ºº30,859±ß¡Ë¡¢´ûº§½÷À¤Ç¤Ï2,146±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº31,482±ß¢ªº£²óÄ´ºº29,336±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤Ï1,731±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº38,682±ß¢ªº£²óÄ´ºº40,413±ß¡Ë¡¢´ûº§ÃËÀ¤Ç¤Ï2,974±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº30,769±ß¢ªº£²óÄ´ºº33,743±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¼ñÌ£¤äÍ·¤Ó¤Ê¤ÉÀ¸³èÈñ°Ê³°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡¡Ê¿¶Ñ16,596±ß/·î¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é231±ß¸º¾¯
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢À¸³èÈñ°Ê³°¡Ê¼ñÌ£¤äÍ·¤Ó¤Ê¤É¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê35.2%¡Ë¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö1Ëü±ßÄ¶～2Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê11.6%¡Ë¤ä¡Ö2Ëü±ßÄ¶～3Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê8.9%¡Ë¡¢¡Ö4Ëü±ßÄ¶～5Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê9.1%¡Ë¤Ë¤â²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï16,596±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö0±ß¡×¤Ï28.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ°Ê³°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤Ï18,143±ß¤È¡¢ÃËÀ¡Ê15,049±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3,094±ß¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ°Ê³°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï231±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº16,827±ß¢ªº£²óÄ´ºº16,596±ß¡Ë¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï18±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº15,067±ß¢ªº£²óÄ´ºº15,049±ß¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï444±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº18,587±ß¢ªº£²óÄ´ºº18,143±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢äÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¡TOP2¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¡×¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¡×
ÀáÌó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê36.7%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Ý¥¤³è¡É¤¬ÀáÌóÊýË¡¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê31.2%¡Ë¡¢¡Ö³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê23.6%¡Ë¡¢¡Ö100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê22.5%¡Ë¡¢¡ÖÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¡Ê21.5%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡ÊÃËÀ32.8%¡¢½÷À40.6%¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡ÊÃËÀ29.0%¡¢½÷À33.4%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡ÖÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¡Ê23.8%¡Ë¤¬3°Ì¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê24.4%¡Ë¤¬3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤¬Á°²óÄ´ºº4°Ì¢ªº£²óÄ´ºº3°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²TOP3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*Á°²óÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Ï¡ÖÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Ï¡ÖÃæ¸ÅÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤ÆÄ°¼è
¢ä20Âå¤Î¾ÃÈñ¤ÎÌ·Àè¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤¦¡È¤â¤Î¡É¤ä¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×67.4%¡¢
¡¡¡ÖÍ§¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¡È¤â¤Î¡É¤ä¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×47.4%¡¢
¡¡¡ÖSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ä¡È¤â¤Î¡É¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×32.9%¡¢
¡¡¡Ö°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¡¦¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×51.7%¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×49.1%
¾ÃÈñ¤ÎÌ·Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÆ±°Õ¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤¦¡È¤â¤Î¡É¤ä¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï67.4%¡¢¡ãÍ§¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¡È¤â¤Î¡É¤ä¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï47.4%¡¢¡ãSNS¤Ç¥·¥§¥¢¡ÊµÏ¿¡Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ä¡È¤â¤Î¡É¡È¤³¤È¡É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï32.9%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ã°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¡¦¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï51.7%¡¢¡ã¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï49.1%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ã°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¡¦¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¡Ê56.8%¡Ë¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢½÷À¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¡Ê53.4%¡Ë¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¾ÃÈñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç°Õ¼±º¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢ä¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ÃÈñ¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
¡¡¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×43.2%¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×32.4%
¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ÃÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã·î³Û¡¦Äê³ÛÀ©¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ê²»³Ú¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï43.2%¡¢¡ã¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÊDVD¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï32.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡¡Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï1,779±ß/·î
¢ä¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·î³Û¡¦Äê³ÛÀ©¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¡1°Ì¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¡×2°Ì¡Ö²»³ÚÇÛ¿®¡×3°Ì¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢·î³Û¡¦Äê³ÛÀ©¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï43.3%¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï1,779±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï5.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²¼¹ß¡ÊÁ°²óÄ´ºº48.3%¢ªº£²óÄ´ºº43.3%¡Ë¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï24±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº1,803±ß¢ªº£²óÄ´ºº1,779±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·î³Û¡¦Äê³ÛÀ©¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê433Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·î³Û¡¦Äê³ÛÀ©¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¡ÊAmazon Prime Video¡¢Netflix¡¢U-NEXT¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê70.2%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö²»³ÚÇÛ¿®¡ÊApple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music Premium¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê51.7%¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊGoogle One¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê16.4%¡Ë¡¢¡Ö¥²ー¥à¡ÊNintendo Switch Online¡¢PlayStation Plus¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê12.2%¡Ë¡¢¡ÖËÜ¡¦½ñÀÒ¡Ê¥·ー¥â¥¢ÆÉ¤ßÊüÂê¡¢Kindle Unlimited¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê6.7%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÆ°²è¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢ä¡Ö¸½ºß¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×25.5%
¡¡¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤ËÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡¡Ê¿¶Ñ29,678±ß¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é5,068±ßÁý²Ã
Åê»ñ¡Ê³ô¼°Åê»ñ¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡¢¼ÂÊªÅê»ñ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï25.5%¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ï29.5%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡ØÁ°¸þ¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï55.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬32.0%¡¢Åê»ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¿Í¤Î³ä¹ç¤¬62.8%¤È¡¢½÷À¡Ê½ç¤Ë19.0%¡¢47.2%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê255Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤Åê»ñ¡ÊÃùÃß·¿ÊÝ¸±½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê49.0%¡Ë¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö1Ëü±ßÄ¶～2Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê12.5%¡Ë¤ä¡Ö2Ëü±ßÄ¶～3Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê12.9%¡Ë¤Ë¤â²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï29,678±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤ËÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï5,068±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº24,610±ß¢ªº£²óÄ´ºº29,678±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×50.5%¡¢¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×53.7%
¼«¸ÊÅê»ñ¡Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¡Ë¤ä¼«Ê¬Ëá¤¡ÊÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³°¸«Ëá¤¡Ë¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤ä¼«Ê¬Ëá¤¤Ø¤Î»Ù½Ð°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã¼«¸ÊÅê»ñ¡Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï50.5%¡¢¡ã¼«Ê¬Ëá¤¡ÊÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³°¸«Ëá¤¡Ë¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï53.7%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ã¼«Ê¬Ëá¤¡ÊÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³°¸«Ëá¤¡Ë¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ä¤Ç¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬61.0%¤È¡¢ÃËÀ¡Ê46.4%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ14.6¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×24.3%¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡¡Ê¿¶Ñ7,190±ß/·î
¢ä¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×53.9%¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡¡Ê¿¶Ñ7,885±ß/·î
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤ä¼«Ê¬Ëá¤¤Ø¤Î»Ù½Ð¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï24.3%¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï7,190±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï126±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº7,064±ß¢ªº£²óÄ´ºº7,190±ß¡Ë¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï75±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº6,877±ß¢ªº£²óÄ´ºº6,802±ß¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï351±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº7,358±ß¢ªº£²óÄ´ºº7,709±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï53.9%¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï7,885±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï394±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº8,279±ß¢ªº£²óÄ´ºº7,885±ß¡Ë¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï68±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº6,216±ß¢ªº£²óÄ´ºº6,284±ß¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï867±ß¤Î¸º¾¯¡ÊÁ°²óÄ´ºº9,874±ß¢ªº£²óÄ´ºº9,007±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×16.8%
¡¡¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡¡Ê¿¶Ñ5,032±ß/·î¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é626±ßÁý²Ã
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊÃÏµå´Ä¶¤ä¿Í¸¢¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï16.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï20.4%¤È¡¢½÷À¡Ê13.2%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê168Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀé±ß°Ê²¼¡×¡Ê36.9%¡Ë¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö5Àé±ßÄ¶～1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡Ê21.4%¡Ë¤Ë¤â²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï5,032±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï626±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº4,406±ß¢ªº£²óÄ´ºº5,032±ß¡Ë¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï530±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº4,323±ß¢ªº£²óÄ´ºº4,853±ß¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï779±ß¤ÎÁý²Ã¡ÊÁ°²óÄ´ºº4,530±ß¢ªº£²óÄ´ºº5,309±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú20Âå¤Î¥Þ¥Íー°Õ¼±¡Û
¢ä¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×43.0%¡¢¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×51.5%
¢ä¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×56.5%
¢ä¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬É¬Í×¡×ÃËÀ¤Ç¤Ï53.8%¡¢½÷À¤Ç¤Ï63.0%
¥Þ¥Íー°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¬16.2%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¬26.8%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï43.0%¤È¤Ê¤ê¡¢¡ã¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï51.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬48.4%¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬57.4%¤È¡¢ÃËÀ¡Ê½ç¤Ë37.6%¡¢45.6%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ã¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï56.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬63.0%¤È¡¢ÃËÀ¡Ê50.0%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬É×ÉØ·ö²Þ¤Ê¤É¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¶â¤È¹¬¤»¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬É¬Í×¡ä¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï58.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬63.0%¤È¡¢ÃËÀ¡Ê53.8%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ9.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¼ýÆþ»ö¾ð¡Û
¢ä20Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß¡×¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¾º
¢ä¡ÖÇ¯¼ý¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×31.3%¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é5.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º
¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÇ¯¼ý¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý³Û¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë³ä¹ç¡Ê¡ÖÇ¯¼ý600Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡×¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï39.7%¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë³ä¹ç¡Ê¡ÖÇ¯¼ý700Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡×¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï46.6%¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë³ä¹ç¡Ê¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡×¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï54.0%¤È¤Ê¤ê¡¢20Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬·ëº§¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï31.3%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß¡Ê54.5%¡Ë¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß¡Ê54.0%¡Ë¤È¡¢·ëº§¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á°²óÄ´ºº25.9%¢ªº£²óÄ´ºº31.3%¤È5.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ä20Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬1¿ÍÌÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¯¼ý900Ëü±ß¡×¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¾º
½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡Ê1¿Í¡Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý³Û¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢20Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß¡Ê53.0%¡Ë¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÇ¯¼ý900Ëü±ß¡Ê50.2%¡Ë¤È¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á°²óÄ´ºº29.0%¢ªº£²óÄ´ºº34.1%¤È5.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú20Âå¤Î¥Þ¥Íー¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¤È¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Û
¢ä¡Öº¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×20Âå¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¡¢·Ð¸³¤·¤¿º¾µ½Èï³²¡¡1°Ì¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¡×
¢ä¡Öº¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×20Âå¤Î5¿Í¤Ë1¿Í
º¾µ½¤Ê¤É¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï14.4%¡¢¡ÖÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï85.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÃËÀ¤Ç¤Ï17.6%¤È¡¢½÷À¡Ê11.2%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ6.4¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê144Ì¾¡Ë¤Ë¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥áー¥ë¡¦SMS¤ÇËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Îµ¶¥µ¥¤¥È¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¡×¡Ê19.4%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡¦¤Í¤º¤ß¹Ö¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â16.7%¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥óº¾µ½¡×¡Ê16.0%¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥»ー¥ë¥¹¡×¡Ê15.3%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï21.2%¡¢¡ÖÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï78.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÃËÀ¤Ç¤Ï26.4%¤È¡¢½÷À¡Ê16.0%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10.4¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê212Ì¾¡Ë¤Ë¡¢Èï³²¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¡×¡Ê30.2%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¡×¡Ê26.9%¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥óº¾µ½¡×¡Ê17.0%¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡¦¤Í¤º¤ß¹Ö¡×¡Ê16.5%¡Ë¡¢¡ÖÌµÎÁ¾¦Ë¡¡×¡Ê14.6%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ä´ºº·ë²ÌÁ´Ê¸¤ÏÅºÉÕ¤ÎPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×¢£
Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë¡§20Âå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2026
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¥ê¥µー¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë 20ºÐ～29ºÐ¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î27Æü～28Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,000¥µ¥ó¥×¥ë
Ä´ºº¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò