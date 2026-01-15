ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖSuperGroupies¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥¦¥§¥¢)¤è¤ê¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÏÓ»þ·×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª

¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÅìÀ¾Àþ¡×¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×¤ËÂ³¤­¡¢¤â¤¦¤¹¤°100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¶äºÂÀþ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£SuperGroupies¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÂ¾¤Ë¤Æ2·î9ÆüÃë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¾Ò²ð¥Ð¥Êー1


¡ÚSuperGroupies¸ø¼°¡¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û

https://www.super-groupies.com/title/414/




¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û

¢£Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ ¥â¥Ç¥ë ÏÓ»þ·×

――¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢1ÈÖÀþ¤ËÅö±ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÓ»þ·×¤¬»²¤ê¤Þ¤¹¡£

²«¿§¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¾Ò²ð¥Ð¥Êー2


¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿5


¶äºÂÀþ¤Î¥Þー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÎØ¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÈ×ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï½ÂÃ«±Ø¤«¤éÀõÁð±Ø¤Þ¤Ç³Æ±Ø´Ö¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±Ø¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥Þー¥¯¤òÇÛÃÖ¡£¾åÌî±Ø¤Ë¤¢¤ëÎó¼ÖÀÜ¶áÉ½¼¨µ¡¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¼ÖÎ¾¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖÅÔ»Ô·×²èÂè3¹æÀþ¡×¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î3¤Î¿ô»ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£

¶äºÂÀþ01·Ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹Ãæ±û¤Î¥·¥ë¥Ðー¤¬¶äºÂÀþ¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£


Á°ÌÌ¹ÔÀèÉ½¼¨¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áë¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¢³°±ñÁ°¡¢Î¯ÃÓ»³²¦¡¢¸×¥ÎÌç¡¢¿·¶¶¡¢¶äºÂ¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢¾åÌî¡¢ÀõÁð1ÈÖÀþÃå¡¢ÀõÁð2ÈÖÀþÃå¡¢»î±¿Å¾¡¢Î×»þ¤¬2»þ´Ö¤´¤È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ø¤ä»×¤¤½Ð¤Î±Ø¡¢2020Ç¯¤Î¶äºÂÀþ½ÂÃ«±Ø¤Î°ÜÀß¤Ê¤É¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£


¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿3


¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿2


¥Ù¥ë¥ÈÎ¢ÌÌ¤ÏÏ©Àþ¿Þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¾åÉô¤ËºÇ½é¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÀõÁð～¾åÌî´Ö¡¢²¼Éô¤Ë¤½¤Î¸å³«ÄÌ¤·¤¿¾åÌî¹­¾®Ï©～½ÂÃ«´Ö¡¢Á´±Ø¤ò¹ï°õ¡ª»þ·×Î¢³¸¤Î¶äºÂÀþ1000·Ï¤Î¹ï°õ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤»þ·×¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


³×¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¶äºÂÀþ¤Î²°º¬¤äÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ÎÆâÁõ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¥ì¥ó¥¬¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ãã¿§¡£¶äºÂÀþ¥«¥éー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£



¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û

Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ ¥â¥Ç¥ë ÏÓ»þ·×(Á´1¼ï)


¡ü Í½Ìó´ü´Ö

2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)16:00¡¡～¡¡2026Ç¯2·î9Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç


¡ü ¤ªÆÏ¤±Í½Äê

¡û 2026Ç¯7·î¾å½Ü¤´¤í


¡ü ¾®Çä²Á³Ê

¡û 26,400±ß(ÀÇ¹þ)


¡ü ÆÃ½¸¥Úー¥¸URL

https://www.super-groupies.com/title/414/


¡ü ¼è°·Àè

¡û SuperGroupies¸ø¼°HP https://www.super-groupies.com/

¡û ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://www.animate-onlineshop.jp/

¡û ¿ÀÊÝÄ®½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç

¡û ½©ÍÕ¸¶½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー

¡û ½ñÀô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://shosen.tokyo/


¡ü Ãøºî¸¢É½µ­

(C) Tokyo Metro Co., Ltd All rights reserved.


¢¨¼è°·Àè¤äÅ·¸õ¡¦¾ðÀª¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¦Å¹Æ¬¤ª¤è¤ÓÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£SuperGroupies¤È¤Ï¡©

SuperGroupies(¥¹ー¥Ñー¥°¥ëー¥Ôー¥º)¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢VTuber¡¦±Ç²èºîÉÊ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥¦¥§¥¢(±ÑÌ¾¡§Aniware Inc.)

½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«1-20-1 ¥Ñー¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー2F

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Âç¸µ ¸­°ì

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯2·î6Æü

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¿¥²ー¥à´ØÏ¢°áÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑ»¨²ßÉÊ¡¦

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢À½Â¤¾®Çä

URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.aniware.me/