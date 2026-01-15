¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡¡¶äºÂÀþ¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×¤¬ÅÐ¾ì
ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖSuperGroupies¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥¦¥§¥¢)¤è¤ê¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÏÓ»þ·×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÅìÀ¾Àþ¡×¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×¤ËÂ³¤¡¢¤â¤¦¤¹¤°100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¶äºÂÀþ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£SuperGroupies¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÂ¾¤Ë¤Æ2·î9ÆüÃë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¾Ò²ð¥Ð¥Êー1
¡ÚSuperGroupies¸ø¼°¡¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û
https://www.super-groupies.com/title/414/
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¢£Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ ¥â¥Ç¥ë ÏÓ»þ·×
――¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢1ÈÖÀþ¤ËÅö±ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÓ»þ·×¤¬»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²«¿§¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¾Ò²ð¥Ð¥Êー2
¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿5
¶äºÂÀþ¤Î¥Þー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÎØ¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÈ×ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï½ÂÃ«±Ø¤«¤éÀõÁð±Ø¤Þ¤Ç³Æ±Ø´Ö¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±Ø¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥Þー¥¯¤òÇÛÃÖ¡£¾åÌî±Ø¤Ë¤¢¤ëÎó¼ÖÀÜ¶áÉ½¼¨µ¡¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¼ÖÎ¾¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÔ»Ô·×²èÂè3¹æÀþ¡×¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î3¤Î¿ô»ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¶äºÂÀþ01·Ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹Ãæ±û¤Î¥·¥ë¥Ðー¤¬¶äºÂÀþ¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌ¹ÔÀèÉ½¼¨¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áë¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¢³°±ñÁ°¡¢Î¯ÃÓ»³²¦¡¢¸×¥ÎÌç¡¢¿·¶¶¡¢¶äºÂ¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢¾åÌî¡¢ÀõÁð1ÈÖÀþÃå¡¢ÀõÁð2ÈÖÀþÃå¡¢»î±¿Å¾¡¢Î×»þ¤¬2»þ´Ö¤´¤È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ø¤ä»×¤¤½Ð¤Î±Ø¡¢2020Ç¯¤Î¶äºÂÀþ½ÂÃ«±Ø¤Î°ÜÀß¤Ê¤É¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿3
¡ØÅìµþ¥á¥È¥í¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ_¶äºÂÀþ_¥â¥Ç¥ë_ÏÓ»þ·×¼Ì¿¿2
¥Ù¥ë¥ÈÎ¢ÌÌ¤ÏÏ©Àþ¿Þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¾åÉô¤ËºÇ½é¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÀõÁð～¾åÌî´Ö¡¢²¼Éô¤Ë¤½¤Î¸å³«ÄÌ¤·¤¿¾åÌî¹¾®Ï©～½ÂÃ«´Ö¡¢Á´±Ø¤ò¹ï°õ¡ª»þ·×Î¢³¸¤Î¶äºÂÀþ1000·Ï¤Î¹ï°õ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤»þ·×¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³×¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¶äºÂÀþ¤Î²°º¬¤äÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ÎÆâÁõ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¥ì¥ó¥¬¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ãã¿§¡£¶äºÂÀþ¥«¥éー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ ¥â¥Ç¥ë ÏÓ»þ·×(Á´1¼ï)
¡ü Í½Ìó´ü´Ö
2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)16:00¡¡～¡¡2026Ç¯2·î9Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç
¡ü ¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¡û 2026Ç¯7·î¾å½Ü¤´¤í
¡ü ¾®Çä²Á³Ê
¡û 26,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü ÆÃ½¸¥Úー¥¸URL
https://www.super-groupies.com/title/414/
¡ü ¼è°·Àè
¡û SuperGroupies¸ø¼°HP https://www.super-groupies.com/
¡û ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://www.animate-onlineshop.jp/
¡û ¿ÀÊÝÄ®½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç
¡û ½©ÍÕ¸¶½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー
¡û ½ñÀô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://shosen.tokyo/
¡ü Ãøºî¸¢É½µ
(C) Tokyo Metro Co., Ltd All rights reserved.
¢¨¼è°·Àè¤äÅ·¸õ¡¦¾ðÀª¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¦Å¹Æ¬¤ª¤è¤ÓÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£SuperGroupies¤È¤Ï¡©
SuperGroupies(¥¹ー¥Ñー¥°¥ëー¥Ôー¥º)¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢VTuber¡¦±Ç²èºîÉÊ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥¦¥§¥¢(±ÑÌ¾¡§Aniware Inc.)
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«1-20-1 ¥Ñー¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー2F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Âç¸µ ¸°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯2·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¿¥²ー¥à´ØÏ¢°áÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑ»¨²ßÉÊ¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢À½Â¤¾®Çä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.aniware.me/