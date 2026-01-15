24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、日本の信頼あるトップブランドと共同で、24時間の生活を根本からアップデートするプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトを始動いたしました。そのプロジェクト第一弾として、調理家電ブランド「récolte（レコルト）」と共同開発し、エニタイムフィットネスが監修した「コードレスブレンダー」および「チキン＆ボイルクッカー」を、1月16日（金）10時から発売いたします。

現代社会において、人々は「動く。休む。聴く。食べる。纏う。」といった日々の行動を通じて未来を形成しています。A PROPは「習慣が変われば人生は変わり始める」というビジョンのもと、目覚めた瞬間から眠りにつくその時まで、挑戦し続ける人の24時間の選択肢を豊かにする「24H LIFE GEAR」を提案します。 本プロジェクトでは、このビジョンを共有する日本の信頼あるトップブランドと連携し、各ブランドの顧客基盤や信頼性を統合することで、全体のブランド価値の最大化を目指します。

エニタイムフィットネス監修「A PROP × récolte」シリーズの特長

近年、健康意識の高まりにより「運動」と「食事」の両立ニーズが増加する一方で、忙しい現代人にとって栄養バランスの整った食事を継続することは大きな課題となっています。特にトレーニング後のたんぱく質補給において、「手間がかかる」「習慣化できない」といった声に応えるため、本シリーズは誕生しました。●エニタイムフィットネスによる知見の投入全国に店舗を展開し、運動・健康分野のノウハウを持つエニタイムフィットネスが監修 。運動後の栄養補給から日々の食生活まで、自然に取り入れられる調理体験を追求しました。●レコルトの技術とデザインの融合直感的な使いやすさ、暮らしになじむミニマルなデザイン、日常使いに耐える機能設計といったレコルトのノウハウを結集しています。●手軽 × たんぱく質 × 継続」の追求単なる調理家電ではなく、生活リズムを整えるツールとして設計されています。

商品概要

レコルト コードレス ソロブレンダー プラス A PROP 価格\7,920（税込）

「“できたて”を、その場で。」をコンセプトに、場所を選ばずプロテインやスムージーを楽しめるコードレス仕様のブレンダーです。●パワフルな設計氷や冷凍果実にも対応し、約60秒でスムージーが完成します。●高い携帯性軽量・コンパクトでバッグに入れて持ち運びが可能。USB Type-Cで充電でき、フル充電で約10回使用可能です。●イージーケアワンタッチ自動クリーニングで分解洗浄も可能なため、清潔に保てます。

レコルト チキン＆ボイルクッカー プラス A PROP 価格\10,780（税込）

「続けられる、たんぱく習慣。」を掲げ、サラダチキンや卵料理をワンタッチで“ごちそう”に変える専用クッカーです。●5つの自動モードサラダチキン（しっとり柔らか）、ゆで卵、温泉卵、温野菜、レトルトの5モードを搭載。●栄養を逃さない低温調理たんぱく質を効率よく、美味しく摂取できるよう設計されています。●省スペース設計奥行き約7.5cmのコンパクトサイズで、キッチンの場所を取りません。

公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」について

「A PROP」は、昨年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアです 。「毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる」をコンセプトに、アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）、サプリメント、プロテイン、雑貨など、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております 。 今回発売する「ACTIVATE WEAR」をはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります。

「récolte（レコルト）」について

récolte（レコルト）は、“今どきの暮らしにちょうどいい”を大切に、日本のキッチンに置きやすいサイズ感、インテリアにマッチするカラー展開、ムダを削いだ機能と価格でキッチン家電を提案しているブランドです。

A PROP（ア プロップ）について

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムや独自のセレクト品などを販売。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://aprop.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/