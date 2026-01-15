株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、ママ向け情報メディア「ママノワ」が主催する子どももママも親子で楽しめる参加体験型イベント **「BABY & KID’s FESTA @東京ソラマチ®」** において、 **「いつもの神タオル」** を協賛いたしました。

「BABY & KID’s FESTA @東京ソラマチ®」について

ママ向け情報メディア「ママノワ」を運営する株式会社マインドシェア・ママ・マーケティング・カンパニー主催の「BABY & KID’s FESTA 2025」は、ベビー・キッズとそのご家族を対象に、親子で楽しめる体験型イベントです。会場では、「はいはいレース」や「わくわくビンゴ大会」、クリスマスオーナメント作り、おひるねアート撮影会など、さまざまな企画が実施されました。当日は、「楽しかった！」「これ作ってきたの♪」「これが当たったんだ～」といった声が来場したお子様から多く聞かれ、ブースや各種コンテンツを通じて親子で楽しめるイベントとなりました。

イベント概要

- ︎日時：2025年11月29日（土）10:00～16:00- ︎開催場所：東京ソラマチ® 5F 「スペース634」- ︎来場者数：約1,500人

協賛商品 GOKUMIN 「いつもの神タオル」について

【いつもの神タオル】

毎日忙しく過ごす子育て中のママにこそ使ってほしい一枚です。お風呂上がりや手洗いのたびにすぐ水分を吸収する **高い吸水性と速乾性** で、家事や育児の合間にもストレスを感じさせません。軽くて扱いやすく、洗濯後も乾きやすいため、洗濯物が増えがちな家庭でも安心。 **毛羽落ちが少なく** 、ふんわりと **やさしい肌触り** なので、赤ちゃんや小さなお子さまのデリケートな肌にも心地よく使えます。毎日の“当たり前”を少し楽に、少し心地よくしてくれるタオルです。

＜公式ページ＞：https://gokumin.co.jp/products/g-t01-ft-cgy-01

今後の展望

GOKUMINは、これからも協賛などを通じて、親子で楽しめる場の提供や製品体験の機会を広げ、子育て世代に限らず、すべての世帯の暮らしに寄り添うブランドであり続けます。

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

GOKUMINの公式SNS

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp