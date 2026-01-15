Á´¹ñ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Ç¥¹¥²ー¥à¡¢¤Ä¤¤¤ËÀçÂæ¤Ø¡ª ¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Ç¥¹¥²ー¥à¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù ¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àÀçÂæÅ¹¤Ë¤Æ3·î13Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸)¤Ï¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Ç¥¹¥²ー¥à¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤ò¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àÀçÂæÅ¹¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î13Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://realdgame.jp/s/janken-deathgame/
¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Ç¥¹¥²ー¥à¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ï¡¢»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤´íµ¡Åª¾õ¶·¤«¤éÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»à¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬Ì¿¤ò·ü¤±¤¿´í¸±¤Ê¥²ー¥à¤ËÄ©¤à¡Ö¥Ç¥¹¥²ー¥à¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢°Û¿§¤ÎÂÎ¸³·¿¥²ー¥à¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·Âç¹¥É¾¤òÇî¤¹¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àÀçÂæÅ¹¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î13Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ÀçÂæ²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåSCRAPÃÄ(FC)ÃÄ°÷Àè¹Ô¤¬1·î17Æü(ÅÚ)12»þ¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤¬1·î24Æü(ÅÚ)12»þ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥²ー¥à¤Î³«»Ï¤ò¹ð¤²¤ë»Ê²ñ¼Ô¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë´ñÌ¯¤Ê¿Í·Á¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Þ¥ó¡×¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤¬½Ð¤¹¼ê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤Ä¼ê¤ò½Ð¤¹¡ÖÆæ²ò¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¾¡ÇÔ¤Ë±þ¤¸¤Æºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ïー¥È¡£ ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ïー¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÀ¨»´¤Ê»à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£ ¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¥Ç¥¹¥²ー¥à²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Ç¥¹¥²ー¥à¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡ÙÀçÂæ²ñ¾ì ³µÍ×
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://realdgame.jp/s/janken-deathgame/¢§¥¹¥Èー¥êー¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÇÑÁÒ¸Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆæ²ò¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¡¢Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤¬½Ð¤¹¼ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ò½±¤¦¿ô¡¹¤ÎÆæ¤ä¥Ñ¥º¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌäÂê¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ©¸Â»þ´Ö¡£¤È¤¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤À¤±¤ÇÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤Ò¤é¤á¤¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È±¿¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Î¥Ç¥¹¥²ー¥à¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¢§¥×¥ì¥¤·Á¼°À©¸Â»þ´Ö¡§60Ê¬½êÍ×»þ´Ö¡§110Ê¬¥Áー¥à¿Í¿ô¡§ºÇÂç4¿Í¢§²ñ¾ì¡¢³«ºÅ´ü´Ö²ñ¾ì¡§¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àÀçÂæÅ¹³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü)¢¨²¬»³¡õ»¥ËÚ¤Ç¤â³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢§ÀçÂæ³«ºÅ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾¯Ç¯ÃµÄåSCRAPÃÄ(FC)ÃÄ°÷Àè¹Ô¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)12:00～1·î23Æü(¶â)23:59°ìÈÌÈ¯Çä¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)12:00～¢¨²¬»³¡õ»¥ËÚ³«ºÅ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈÎÇäÃæ¡£¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ãÁ°Çä¡äÊ¿Æü°ìÈÌ¡§3,500±ß°ìÈÌ¥°¥ëー¥×¡§3,200±ß～/1¿Í(¹ç·×12,800±ß)¡ãÁ°Çä¡äÅÚÆü½Ë/¥Ï¥¤¥·ー¥º¥ó°ìÈÌ¡§3,800±ß°ìÈÌ¥°¥ëー¥×¡§3,500±ß～/1¿Í(¹ç·×14,000±ß)¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£¢¨ÅöÆü·ô¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏU22ÃÄ°÷³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡ÖU22ÃÄ°÷¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¿ÆüÅöÆü·ô¤¬È¾³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22¢§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼çºÅ¡¢´ë²èÀ©ºî¡§SCRAP
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤È¤Ï
2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ëー¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿ÂçÃÀ¤ÊÍ·¤Ó¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤äÇÑ¹»¡¢ÇÑÉÂ±¡¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤äÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£07Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾å³¤¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://realdgame.jp/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ÃSCRAP¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/scrap_official_insta/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/realdgame
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¡£SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine