¶¦Æ±¥¯¥í¥¹»º¶ÈÀ¼ÌÀ¡§¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤Î¶¦½èÍýµ»½Ñ¤Ï¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÑ´þÊª´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë
LONDON--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¼çÍ×»º¶ÈÃÄÂÎ¤ÏËÜÆü¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÔ²Ä¡¦ºÆÍøÍÑÉÔ²ÄÇÑ´þÊª¤È¤¤¤¦º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿ÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤¬²Ì¤¿¤·ÆÀ¤ë½ÅÍ×¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¹×¸¥¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥¯¥êー¥È¶¨²ñ¡ÊGCCA¡Ë¡¢²¤½£Ê£¹çºàÎÁ»º¶È¶¨²ñ¡ÊEuCIA¡Ë¡¢¹ñºÝ¸Ç·ÁÇÑ´þÊª¶¨²ñ¥¢¥Õ¥ê¥«»ÙÉô¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÇÑ´þÊª¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¸¦µæµ»½ÑÉ¾µÄ²ñ¡ÊWtERT®¡Ë¤Ï¡¢¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤Î¶¦½èÍýµ»½Ñ¤¬»ý¤Ä°ÂÁ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÇÑ´þÊª´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÀ¯ºö»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥êー¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260114851057/ja/
¶¦Æ±½èÍý ¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤ÈºàÎÁ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÇÑ´þÊª¤ò¥»¥á¥ó¥È¥¥ë¥ó¤Î²ÃÇ®ÍÑ²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ÄÎ±³¥¤ò·úÃÛºàÎÁ¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¼«ÂÎ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅý¹ç¥×¥í¥»¥¹¤ÏÇÑ´þÊª½èÍý¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½èÊ¬¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼ûÍ×¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¶¦Æ±½èÍý¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÔ²Ä¤Þ¤¿¤Ï±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þÊª¥¹¥È¥êー¥à¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¦Æ±½èÍý¤ÏËäÎ©½èÊ¬¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±½èÍý¤Ï¡¢²¤½£¤ä¥¤¥ó¥É¤«¤é¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ËÌÊÆ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÑ´þÊª´ÉÍý¼êË¡ ¸·³Ê¤Êµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Èµ»½Ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¿å½à¤Î°ÂÁ´À¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GCCA¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥®¥è»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡§ "¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±½èÍý¤Ï¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ç½Û´Ä·¿¤ÎÇÑ´þÊª´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÐÊý¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¦Æ±½èÍý¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÆ³Æþ¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Êµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤È»Ù±çÅª¤Ê¸ø¶¦À¯ºö¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÉô¤Î¥»¥á¥ó¥È¥¥ë¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±½èÍý¤Ë¤è¤êÇ³ÎÁ¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÇÑ´þÊª¤ÇÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¼êË¡¤¬Á´¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½²æ¡¹¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶È³¦¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ÈÀøºßÅª²ÄÇ½À¤ÎÇ§ÃÎ¤È»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¶¦Æ±À¼ÌÀ ¹ñºÝµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¹ñ¡¢ÃÏ°è¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡§
¡¡¡¦ÇÑ´þÊªÀ¯ºöÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤ÈÊª¼Á¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÑ´þÊª´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±½èÍý¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡¨
¡¡¡¦¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÇÑ´þÊª¼ý½¸¡¦Ê¬ÊÌ¡¦Á°½èÍý¤ò¾©Îå¤·¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÇÑ´þÊª½èÍý¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ê»ñºà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÔ²ÄÇ½¤Ê»ñºà¤Î¶¦Æ±½èÍý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê´Ä¶µö²ÄÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¡¢¥»¥á¥ó¥È¹©¾ì¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÇÑ´þÊª¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¨
¡¡¡¦¶¦Æ±½èÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤Î´ÞÍÎÌ¡Ê³¥Ê¬¡Ë¤ò¡¢¹ñ²È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¡¦¥»¥á¥ó¥È¥¥ë¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þÊª¶¦Æ±½èÍý¤Î´Ä¶ÅªÊØ±×¤òÇ§¤á¤ëºâÀ¯Åª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¾¤ÎÇÑ´þÊª´ÉÍý¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÁªÂò»è¤È¤Î¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¾ò·ï¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¨
¡¡¡¦´±Ì±Ï¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼Â¹Ô²ÄÇ½À¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¨
¡¡¡¦ÃÏ°è´Ö¤ÎÃÎ¼±°ÜÅ¾¤ÈÀ¯ºöÄ´À°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
³ÈÂç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê
¿Í´Ö¤ª¤è¤Ó»º¶È³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þÊª¤Ï¿äÄê¤Ç Ç¯´Ö112²¯¥È¥ó Íµ¡À¸Ç·ÁÇÑ´þÊª¤ÎÊ¬²ò¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó À¤³¦¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î5¡ó¤òÀê¤á¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Í³²Êª¼Á¤òÍÏ½Ð¤µ¤»¤ë ¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Ï2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16²¯¥È¥ó ¸½ºß¤Î¼ÂÁ©¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê·ò¹¯Èï³²¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥®¥è¤¬ÄÉ²Ã¤·¤¿¡§ ¡È ÇÑ´þÊª¤ÎÈ¯À¸¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢À¸ÂÖ·Ï¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑ´þÊª¤¬Ï©¾å¤ËÅê´þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ìî¾Æ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÏÀî¤ä³¤ÍÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê´Ä¶Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢½ÅÂç¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÇÑ´þÊª´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤µ¤¨¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þÊª¤¬Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ËÁ÷¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¡¦²½³ØÅªÊ¬²ò¤Ë¤è¤êÅÚ¾í¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£"
ÇÑ´þÊª¤òÌÜÅª¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î½ðÌ¾¼Ô¤Ï¡¢¶¦Æ±½èÍý¤¬À¤³¦¤ÎÇÑ´þÊªÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ç³ÈÄ¥À¤¬¤¢¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¬ÀÚ¤ÊÀ¯ºö»Ù±ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÑ´þÊª¤¬ÌµÀÕÇ¤¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¤êËäÎ©ÃÏ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤òºï¸º¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260114851057/ja/
Contacts
Paul Adeleke
paul.adeleke@gccassociation.org
Source: GCCA