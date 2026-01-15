Kerry¤¬2026Ç¯ÈÇ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥Á¥ãー¥È¤òÈ¯É½¡¢É÷Ì£¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Æ¶»¡¤òÄó¶¡
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- Ì£³Ð¤ª¤è¤Ó±ÉÍÜÊ¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëKerry¤ÏËÜÆü¡¢2026Ç¯ÈÇ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÊGlobal Taste Charts¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢É÷Ì£¤Î¿Ê²½¤òºÇ¤âÊñ³çÅª¤«¤Ä¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£1,200¿ÍÄ¶¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¢100¿Í¤Î¥Õ¥ìー¥Ð¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤È¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹ÈÏ¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜ¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥Çー¥¿¼çÆ³·¿¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¥áー¥«ー¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
As consumer expectations continue to fragment and intensify, the 2026 Taste Charts captures the crossover between indulgence and wellness, tradition and novelty, and global inspiration and local identity that are increasingly shaping flavour decisions
º£Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¿ô¤ò6ÉôÌç¤«¤é 8ÉôÌç¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ëÃåÁÛ°ûÎÁ¡¢Ãã¡¦¥³ー¥Òー¡¦¥³¥³¥¢¡¢¥»¥¤¥Ü¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢²Û»Ò¡¦¥Ç¥¶ー¥ÈÎà¡¢¥¹ー¥×¤ª¤è¤Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥ßー¥È¤ª¤è¤Ó¥ßー¥ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¡Ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÓÏ¹¥À¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃåÁÛ¤È¥íー¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡ÊAPMEA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ìー¥ÐーÆ°¸þ
¡Ö¥¹¥¦¥£¥·ー¡Ê´Å¿É¡Ë¡×¤ÎÂæÆ¬
´Å¤µ¤È¿É¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Á¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤¿²Û»ÒÎà¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ê¥½ー¥¹¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ëー¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥È¥Þ¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥¯¥ê¥¹¥×¥¹¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿ÉÌ£¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡ß¥íー¥«¥ë¤ÎÍ»¹ç
¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥½ー¥¹¡¢¥°¥ê¥ëÆù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Òー¥¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¡¢¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡¢Æù¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢¥»¥¤¥Ü¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¡§
¥¹¥¤¥«¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«Á´°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ûÎÁÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Â³¤¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤¬ºÇ¤âÀ®Ä¹¤ÎÃø¤·¤¤¥·¥È¥é¥¹¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÃåÁÛ°ûÎÁ¡¢Ãã¡¢¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÎºÆ²ò¼á
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥¦¥É¥¥¥Ã¥¯É÷¥Áー¥º¥±ー¥¤ä¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃæÅì¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥Ä¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¢¥¶ー¥¿¥ë¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥¥ã¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¦¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¸½ÂåÅª¤ÊÍÑÅÓ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ê¥¤¥ó¥À¥ë¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¹¤¬¤ê
ÃæÅì¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥È¥êー¥È¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ê¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤äÄ´ÍýÁ°¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Òー¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Óµ¡Ç½À¥Õ¥ìー¥Ðー
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬°ú¤Â³¤¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¦¥³¥ó¡¢²«æÍ¡¢ÄÄÈé¡¢¥¹¥Ô¥ë¥ê¥Ê¡¢¥¢¥µ¥¤ー¤Ê¤É¤ò¡¢°ûÎÁ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¥·¥Þ¥ê¥¹¥È»Ö¸þ¤ª¤è¤Ó¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§
Ãæ¹ñ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÄ¶Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡¢É÷Ì£¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤¿ËõÃã¤ä¥³¥³¥¢¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ìÔÂô´¶¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡¢¥ë¥¤¥Ü¥¹¡¢¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÁÇºà¤Î³èÍÑ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¶»¡¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë
2026Ç¯ÈÇ¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢Kerry¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëKerryNow™¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÂ¨»þÃíÊ¸¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃµº÷¡¢ÍÑÅÓÄó°Æ¤äµ¬À©ÂÐ±þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹½ÁÛ¤«¤éÀ½ÉÊÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯ÈÇ¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°û¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷Ì£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢±ü¹Ô¤¡¢¤½¤·¤Æ°ÕÌ£¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Kerry¥×¥í¥À¥¯¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëLeigh Anne Vaughan»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´¶³Ð²Ê³Ø¡¢Ê¸²½ÅªÍý²ò¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¾ÃÈñ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤¬³ÆÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤ò¡¢KerryNow™¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÍÑÅÓ¥µ¥Ýー¥È¤ä¿×Â®¤Ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ½ÉÊ²½¤Ø¤È¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÓÏ¹¥¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com