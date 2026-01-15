¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµòÅÀ¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¤ò½×¹©
¡½¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎ ¤´Î×ÀÊ¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤òµó¹Ô¡½
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÂ¤Á¥µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëTSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢THI¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥KAMSARMAX¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë½×¹©¡¢°úÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ì¿Ì¾¼°¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ê¡ÖBRAVE PIONEER¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾Â×¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÁ¥¤Ï¡¢³¤»ö¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÌý¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOx¡Ë¤òºÇÂçÌó80%¡¢Î²²«»À²½Êª¡ÊSOx¡Ë¤òºÇÂç99%¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO₂¡Ë¤òºÇÂçÌó10%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¥Çõ±¿¹Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æó¸µÇ³ÎÁÁ¥²½¤·¤¿KAMSARMAX·¿Á¥¤Ï¾ïÀÐÂ¤Á¥¤¬³«È¯¤·¡¢400ÀÉ¤òÄ¶¤¨¤ë½×¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼çÎÏÁ¥·¿¤Ç¤¹¡£ÀõµÊ¿å¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥¢¥É¥é¥Õ¥È¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼çÍ×¹Á¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤òÍ¤·¡¢¥®¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥«¥à¥µ¡¼¥ë¹Á¤Ë¤âÆþ¹Á²ÄÇ½¤ÊÁ´Ä¹229¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ¥·¿¤Ç¤¹¡£
¡Ò¾ïÀÐÂ¤Á¥ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼ ¹¬À¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¤ò¡¢THI¤Ë¤Æ½×¹©¡¢°úÅÏ¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÁ¥¤Î·úÂ¤¤Ï¡¢¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×Â¤Á¥¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Àß·×ÎÏ¤È·úÂ¤µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
³¤»ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁÁ¥¤Î·úÂ¤¤ò³¤³°µòÅÀ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿Á¥Çõ¤ÎÎÌ»ºÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤Ë±þ¤¨¤ë´ðÈ×¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×Â¤Á¥¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼Á¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¿·Ç³ÎÁÁ¥Çõ¤Î·úÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµòÅÀ¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÇ³ÎÁKAMSARMAX¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p103/
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµòÅÀ¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¤ò¿Ê¿åhttps://www.tsuneishi.co.jp/news/p888/
¢£¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¾ïÀÐÂ¤Á¥¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¾Â·¨Ä®¾ïÀÐ1083ÈÖÃÏ¡Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¡¦³¤±¿¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¤È½¤Á¶¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¾ïÀÐ¹©¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤³°¹©¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÈÂÁ¥¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.tsuneishi.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¡¢½¤Á¶
ÁÏ¶È¡§1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë7·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½¾¶È°÷¡§847¿Í¡Ê2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈµòÅÀ¡§¾ïÀÐ¹©¾ì¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
Â¤Á¥»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¡Ë
http://www.thici.com/
¾ïÀÐ½¸ÃÄ¡Ê½®»³¡ËÂ¤Á¥Í¸Â¸ø»Ê¡ÊÃæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tzs/chinese/
¾ïÀÐÅ´¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/iron-w/
¾ïÀÐ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/engr/
¾ïÀÐ»°ÊÝÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/miho/
¾ïÀÐ¸â¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/kure/
¾ïÀÐ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÅìµþ¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tokyobay/
¾ïÀÐÍ³ÎÉ¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/yura/
¾ïÀÐÂ¤Á¥¾¼Åç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/akishima/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ý¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡Ý
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL ¡§ 084-987-4915
¥á¡¼¥ë ¡§ pr@tsuneishi.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾ïÀÐÂ¤Á¥
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p103/
¾ïÀÐÂ¤Á¥
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p888/
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÂ¤Á¥µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëTSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢THI¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥KAMSARMAX¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë½×¹©¡¢°úÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ì¿Ì¾¼°¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ê¡ÖBRAVE PIONEER¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾Â×¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¡§¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¡ÖBRAVE PIONEER¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×
¼Ì¿¿¢¡§¤´Î×ÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ
ËÜÁ¥¤Ï¡¢³¤»ö¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÌý¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOx¡Ë¤òºÇÂçÌó80%¡¢Î²²«»À²½Êª¡ÊSOx¡Ë¤òºÇÂç99%¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO₂¡Ë¤òºÇÂçÌó10%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¥Çõ±¿¹Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æó¸µÇ³ÎÁÁ¥²½¤·¤¿KAMSARMAX·¿Á¥¤Ï¾ïÀÐÂ¤Á¥¤¬³«È¯¤·¡¢400ÀÉ¤òÄ¶¤¨¤ë½×¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼çÎÏÁ¥·¿¤Ç¤¹¡£ÀõµÊ¿å¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥¢¥É¥é¥Õ¥È¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼çÍ×¹Á¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤òÍ¤·¡¢¥®¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥«¥à¥µ¡¼¥ë¹Á¤Ë¤âÆþ¹Á²ÄÇ½¤ÊÁ´Ä¹229¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ¥·¿¤Ç¤¹¡£
¡Ò¾ïÀÐÂ¤Á¥ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼ ¹¬À¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¤ò¡¢THI¤Ë¤Æ½×¹©¡¢°úÅÏ¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÁ¥¤Î·úÂ¤¤Ï¡¢¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×Â¤Á¥¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Àß·×ÎÏ¤È·úÂ¤µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
³¤»ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁÁ¥¤Î·úÂ¤¤ò³¤³°µòÅÀ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿Á¥Çõ¤ÎÎÌ»ºÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤Ë±þ¤¨¤ë´ðÈ×¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×Â¤Á¥¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼Á¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¿·Ç³ÎÁÁ¥Çõ¤Î·úÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¼Ì¿¿£¡§¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¡ÖBRAVE PIONEER¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×
¼Ì¿¿¤¡§¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¡ÖBRAVE PIONEER¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµòÅÀ¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÇ³ÎÁKAMSARMAX¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p103/
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµòÅÀ¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÆó¸µÇ³ÎÁKAMSARMAX¤ò¿Ê¿åhttps://www.tsuneishi.co.jp/news/p888/
¢£¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¾ïÀÐÂ¤Á¥¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¾Â·¨Ä®¾ïÀÐ1083ÈÖÃÏ¡Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¡¦³¤±¿¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¤È½¤Á¶¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¾ïÀÐ¹©¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤³°¹©¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÈÂÁ¥¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.tsuneishi.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¡¢½¤Á¶
ÁÏ¶È¡§1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë7·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½¾¶È°÷¡§847¿Í¡Ê2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈµòÅÀ¡§¾ïÀÐ¹©¾ì¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
Â¤Á¥»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¡Ë
http://www.thici.com/
¾ïÀÐ½¸ÃÄ¡Ê½®»³¡ËÂ¤Á¥Í¸Â¸ø»Ê¡ÊÃæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tzs/chinese/
¾ïÀÐÅ´¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/iron-w/
¾ïÀÐ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/engr/
¾ïÀÐ»°ÊÝÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/miho/
¾ïÀÐ¸â¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/kure/
¾ïÀÐ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÅìµþ¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tokyobay/
¾ïÀÐÍ³ÎÉ¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/yura/
¾ïÀÐÂ¤Á¥¾¼Åç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/akishima/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ý¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡Ý
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL ¡§ 084-987-4915
¥á¡¼¥ë ¡§ pr@tsuneishi.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾ïÀÐÂ¤Á¥
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p103/
¾ïÀÐÂ¤Á¥
https://www.tsuneishi.co.jp/news/p888/