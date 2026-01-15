¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ð£Ç£Í¤¬À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ¹ÌÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö£Ð£Ç£Í¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü1·î15Æü¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀ¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò3²óµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥©¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç4°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢2026Ç¯ÅÙJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÂè1²óÌÜ¤Î¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö£Ð£Ç£Í¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·»î¹ç¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡££Ð£Ç£Í¤Ï¡¢À¯ÅÄÁª¼ê¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊÝÍ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÎý½¬¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À¯ÅÄÁª¼ê¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Ð£Ç£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ï¹ç·×19Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü£Ð£Ç£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
µÜÎ¤ À»»Ö¡¢µÜÎ¤ Í¥ºî¡¢ÆâÆ£ Íº»Î¡¢°æ¾å Æ©¡¢ÂçÄÐ ÃÒ½Õ¡¢蟬Àî ÂÙ²Ì¡¢¿ù±º ÍªÂÀ¡¢²Å¿ô ¸÷ÎÑ¡¢
ÂçËÙ Íµ¼¡Ïº¡¢±ö¸« ¹¥µ±¡¢Æü¹â ¾»Ë¡¢³Þ ¤ê¤Ä»Ò¡¢Çð¸¶ ÌÀÆü²Í¡¢¾®ÁÒ ºÌ°¦¡¢À¶ËÜ ÈþÇÈ¡¢
¾®ÁÒ ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢À¯ÅÄ Ì´Çµ¡¢¹ÓÀî ÐÒÆà¡¢µÆÃÏ ºÌ¹á
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë£Ð£Ç£ÍÍÍ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JLPGA¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
3ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÅù¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÇ¯´Ö4¾¡¤òµó¤²¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀJLPGA¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¡£¼çÀï¾ì¤òJLPGA¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥íÀï¹ñ»þÂå¤òÀï¤¦¡£
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡±þ±ç¥Ú¡¼¥¸
https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/masada/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
£Ð£Ç£Í ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥× ¹ÊóÃ´Åö¡¡º£°æ¡¿Á°ÅÄ¡¿ÌÚÂ¼¡¡Mail¡§pgmpr@pacificgolf.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
À¯ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò3²óµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥©¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç4°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢2026Ç¯ÅÙJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÂè1²óÌÜ¤Î¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö£Ð£Ç£Í¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·»î¹ç¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡££Ð£Ç£Í¤Ï¡¢À¯ÅÄÁª¼ê¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊÝÍ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÎý½¬¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À¯ÅÄÁª¼ê¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Ð£Ç£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ï¹ç·×19Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü£Ð£Ç£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
µÜÎ¤ À»»Ö¡¢µÜÎ¤ Í¥ºî¡¢ÆâÆ£ Íº»Î¡¢°æ¾å Æ©¡¢ÂçÄÐ ÃÒ½Õ¡¢蟬Àî ÂÙ²Ì¡¢¿ù±º ÍªÂÀ¡¢²Å¿ô ¸÷ÎÑ¡¢
ÂçËÙ Íµ¼¡Ïº¡¢±ö¸« ¹¥µ±¡¢Æü¹â ¾»Ë¡¢³Þ ¤ê¤Ä»Ò¡¢Çð¸¶ ÌÀÆü²Í¡¢¾®ÁÒ ºÌ°¦¡¢À¶ËÜ ÈþÇÈ¡¢
¾®ÁÒ ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢À¯ÅÄ Ì´Çµ¡¢¹ÓÀî ÐÒÆà¡¢µÆÃÏ ºÌ¹á
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë£Ð£Ç£ÍÍÍ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JLPGA¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
3ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÅù¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÇ¯´Ö4¾¡¤òµó¤²¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀJLPGA¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¡£¼çÀï¾ì¤òJLPGA¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥íÀï¹ñ»þÂå¤òÀï¤¦¡£
¢£À¯ÅÄ Ì´ÇµÁª¼ê¡¡±þ±ç¥Ú¡¼¥¸
https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/masada/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
£Ð£Ç£Í ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥× ¹ÊóÃ´Åö¡¡º£°æ¡¿Á°ÅÄ¡¿ÌÚÂ¼¡¡Mail¡§pgmpr@pacificgolf.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/