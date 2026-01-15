¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Á¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø£Ì¥Ñ¥Á¥¹¥í µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ³ÐÀÃDRIVE¡ÙÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ñ¥Á¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø£Ì¥Ñ¥Á¥¹¥í µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ³ÐÀÃDRIVE¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÍ·µ»µ¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¡Ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤Ó¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù¤È¤Ï
¡¡¥¢¥Ë¥á¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë1ºîÌÜ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´Íý¤òºÙ¤«¤¯ÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿ ¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä* ¤ä¥â¥Ó¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼* ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°áÎÁÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬Á´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù¤Ï¡¢¡ÖË´¹ñ¤Î¥¤¡¼¥¸¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ºî²È¡¦Ê¡°æÀ²ÉÒ»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¡ÊÁ´10´¬¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ê¡°æ»á¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Á´7ÏÃ¤ÎOVA¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±ÇºîÉÊ(2010Ç¯¡Á2014Ç¯Å¸³«)¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¾®Àâ¤ÏÎß·×300ËüÉô¡¢Blu-ray¡õDVD¤ÏÎß·×190ËüËç¡¢ÁíÍÎÁÇÛ¿®¿ô¤Ï100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢±§ÃèÀ¤µª0096Ç¯¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö±§ÃèÀ¤µª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢±§ÃèÀ¤µª0079Ç¯¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Á1980Ç¯TVÊüÁ÷¡Ë¤ä¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Á86Ç¯TVÊüÁ÷¡Ë¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Á87Ç¯TVÊüÁ÷¡Ë¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡Ê1988Ç¯·à¾ì¸ø³«¡Ë¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡¢¥â¥Ó¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÁ´22ÏÃ¤ËºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó RE:0096¡Ù¡Ë¡£
▷¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¸ø¼°¥¬¥ó¥À¥à¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://gundam-official.com/
▷¡Ê¤´»²¹Í¡Ëµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.gundam-unicorn.net/¡¡
*¡Ä¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¼´ï¡×¡¡¡¡
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡ÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É/¥Ó¥¹¥Æ¥£¡¡¢¨²èÁü¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÍ·µ»µ¡¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ÆÃÏ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IR¥Á¡¼¥à
¢©150-0036¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ17¹æ ½ÂÃ«¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼
Email¡§koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥¬¥ó¥À¥à¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://gundam-official.com/
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.gundam-unicorn.net/
