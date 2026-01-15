¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¢ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³ÊISO9001¡§2015¡ÊQMS¡Ë¤ò¼èÆÀ
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO9001¡§2015¡ÊQMS¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ISO9001¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤¬Ë¡µ¬À©¤ä¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤¹¤ëÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï¡¢¸ø¶¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ÊÝ¼é¡¢±¿ÍÑ¶ÈÌ³µÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¡¢ËÜÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï´±¸øÄ£¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤âÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.inc/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÂç¼êÁí¹ç¾Ú·ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó À¥Àî
TEL¡§ 03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Î¸ø¶¦µ¡´Ø¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://www.simplex.inc/industries/public/
¡¡ISO9001¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤¬Ë¡µ¬À©¤ä¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤¹¤ëÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï¡¢¸ø¶¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ÊÝ¼é¡¢±¿ÍÑ¶ÈÌ³µÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¡¢ËÜÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.inc/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÂç¼êÁí¹ç¾Ú·ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó À¥Àî
TEL¡§ 03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Î¸ø¶¦µ¡´Ø¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://www.simplex.inc/industries/public/