¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡Û¼¡Âå¤ÎºÍÇ½¤ò¸²¾´¤¹¤ë¿·¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×»ÏÆ°¡¡¿³ºº°÷Ä¹¤ËµÜËÜÐ³Ìç»á¤ò·Þ¤¨¡¢1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï¡ª
¿³ºº°÷¤È¡È¥ê¥¢¥ë¤ËÂÐÌÌ¤·É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡É¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Øºþ¿·¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢5·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤Ø
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¡¿»ö¶È¼Ô¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÈ¯¿®¤È¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡ÖNEXT¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¤¢¤é¤¿¤á¡¢ËÜÇ¯¤è¤ê¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢5·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¡È¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEXT¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ï¡¢2021Ç¯½©¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é±é½Ð²È¡¦µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¢ÉñÂæ·ÝÇ½¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é±ä¤Ù1,200ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤è¤ê¡ÖNEXT¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤«¤é¿·Ì¾¾Î¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¿³ºº°÷¤ä´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Þ¤¿¤Ï³¤³°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ä¡¢¿³ºº°÷¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ê¤É¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ëÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¿³ºº·Á¼°¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×³µÍ×
¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ËèÇ¯Ìó50Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¿³ºº°÷¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¸½¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à¶õµ¤´¶¡¢À¸¤ÎÉñÂæ¤Ç¤³¤½È¯´ø¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯ÆüËÜ¤ÎºÍÇ½¡É ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWM
´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒWM
ºÇ½ª¿³ººÆüÄø¡§2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì
¢£¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Î³¹¡¦ÆüÈæÃ«¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ï¡¼¥É¤Ø¤Î¿Ê²½
Â¿ºÌ¤Ê¸ÄÀ¤È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡ÖNEXT¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ï¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¤é¤¬´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ê¿³ºº·Á¼°¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢É½¸½¤ÎËÜ¼Á¤ä¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®ÎÌ¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤Ù¤ÃÊ³¬¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüÈæÃ«¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¸½¡É¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÈæÃ«¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢´ÑµÒ¤Ë¿·¤·¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤äÁÏÂ¤À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤Î¼ç¤ÊÆÃÅµÆâÍÆ
¢£ÆÃÅµ£±¡§ À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ¤Ç´Ñ¤Æ¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³´ë²è
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÍÆ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢¹ñÆâ¤Þ¤¿¤Ï³¤³°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä»É·ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃÅµ£²¡§¿³ºº°÷¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ
Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿³ºº°÷¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê»ëÅÀ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢³Ø¤Ó¤Î¿¼¤¤¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÅµ£³¡§¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë»Ù±ç
¼õ¾Þ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤äµ¡²ñÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×¿³ºº°÷
¡Ì¿³ºº°÷¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡Í
À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯ÆüËÜ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë±é½Ð²È¡¦µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷Ä¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¦²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤¬¿³ºº¤òÌ³¤á¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿³ººÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
2022Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÆüÈæÃ«¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤ºÍÇ½¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿³ºº°÷¤È´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ì½Ö¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜËÜÐ³Ìç¡Ê±é½Ð²È¡¢1958Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ØÂÀÊ¿ÍÎ½ø¶Ê¡Ù¤¬¥È¥Ë¡¼¾Þ4ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ï±Ç²è¡ØÀ¸¤¤¬¤¤ IKIGAI¡Ù¤äÉñÂæ¡Ø¿· ²è¶¸¿ÍËÌºØ¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥«¥é¥Æ¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þÊç³µÍ×
¡Ú±þÊç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¡¡¢£±þÊç´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¢£Áª¹Í´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¢£·ë²ÌÈ¯É½¡§ 2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë½ç¼¡¤´Ï¢Íí
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡¡¦¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥×¥í¤Ë½à¤º¤ëÊý¡¢¥×¥í
¡¡¢¨Í´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÍÎÁ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¡Ê»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â±þÊç²Ä¡Ë
¡¡¡¦2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤ÇËþ40ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÊý
¡¡¡¦ÆüËÜ¹ñÀÒ°Ê³°¤ÎÊý¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëÊý
¡¡¡¦2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡ÚÁª¹ÍÆâÍÆ¡Û
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¡ÊºÇÂç5Ê¬¡Ë¤äPR¥³¥á¥ó¥ÈÅù¤ò¤â¤È¤Ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯6ÁÈ¡Á10ÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¦2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß¡¡°Ê²¼¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê±þÊç²ÄÇ½
¡¦URL¡§https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/live-performance/
¢¨±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢É¬¤ºÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¦±é·à¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¼Á¤ÊÊ¸²½¤ä¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡ ¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¡ ¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö&EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö&EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/
