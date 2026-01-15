こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
4年連続受賞！ケラッタ、Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025 カテゴリー賞「ベビー部門」受賞
ケラッタ株式会社（本社：長野県塩尻市、代表：下村 祐貴子、以下：ケラッタ）が運営するベビー・マタニティブランドkerätä（ケラッタ）は、このたびアマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて、 「カテゴリー賞」（ベビー部門）を受賞しました。本カテゴリー賞を4年連続で受賞したベビーブランドは、ケラッタが初となります。
【Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025とは】
「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、家電・カメラ・AV機器、キッチン、アパレルなど、より細かく分類した39部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。
【ケラッタ代表 下村祐貴子 コメント】
4年連続でこのような素晴らしい賞をいただけたのは、ご愛用いただいているお客さま、関係者の皆さまのご支援のおかげです。このたびの受賞を胸に、変わりゆく子育てに寄り添い、ママパパのリアルな声に学び続けます。信州から日本中へ、日々の暮らしを支え、共に育てる未来につながる製品をお届けできるよう、一層の努力を重ねてまいります。
「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、信州発のものづくりの会社で、ベビー・キッズ・マタニティ・介護向け用品を主に扱っています。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」も展開。オンライン販売を主軸としながら店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しています。
■ケラッタのAmazon販売ページURL
https://www.amazon.co.jp/stores/page/39F851D5-AAEC-44B5-B95E-C173EE073727?lp_query=%E3%82%B1%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BF&lp_slot=auto-sparkle-hsa-tetris&store_ref=SB_A081423832U69KPZXADXD-A0848969252B7B6TG1BXB&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GPJ4YV0T6DKQYH6R97AJ
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
URL：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
