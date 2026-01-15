¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô100²¯ËÜ¤òÆÍÇË¡ª
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÇ»¤µ¡É¤È½Â¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤¬³ÈÂç¡£2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ°ûÎÁ»Ô¾ì¤ÇÇä¾åËÜ¿ôNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÇÕ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2025Ç¯12·î¤ËÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô100²¯ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½Â¤ß¤Î¤¢¤ëÎÐÃã¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ì£¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ëÇ»¤µ¤È¡¢ ¥«¥Æ¥¥óÍ³Íè¤Î½Â¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢40Âå¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2019Ç¯¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¡×µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡Ö¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¡×¤ò´Þ¤àµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·ò¹¯²ÁÃÍ¤¬¿·¤¿¤Ë½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤ÉÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇä¾åNo.1¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¶¥¹ç³Æ¼Ò¤¬¡ÈÇ»¤¤ÎÐÃã¡É¤ÎÀ½ÉÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤¬³èÀ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¥ì¤Î¤¢¤ëÇ»¤µ¤ä½Â¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¡×¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬100²¯ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤âµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ6Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë°ûÍÑÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¤Îµ¡Ç½¤ò¤è¤ê»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤ªÃã¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¤ªÃã¡É¤Î²ÁÃÍ¤òÉý¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¤´»²¹Í¢ä
¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊÀìÍÑ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹ñ»ºÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤Î¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¤¬340mg¡Ê1200mlÅö¤¿¤ê¡Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëËõÃãÆþ¤ê¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡Ê¹ñ»ºÃãÍÕ100¡ó¡Ë¡£¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¡¢BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¥¬¥ì¡¼¥È·¿¥«¥Æ¥¥ó¤Îµ¡Ç½¤ò¤è¤ê»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÀ½ÉÊ³µÍ×¡Õ
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã
ÉÊÌ¾¡§ÎÐÃã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§216±ß¡Ê200±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
https://digitalpr.jp/table_img/2571/126310/126310_web_1.png
¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã Ç»¤¤Ãã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î±è³×
https://digitalpr.jp/table_img/2571/126310/126310_web_2.png
¡Ê¢¨1¡Ë¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡§µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ(°ûÎÁ)»Ô¾ì 2025Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·î Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô
¡Ê¢¨2¡Ë2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡¿500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë´¹»»
¡Ê¢¨3¡Ë¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡§µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ(°ûÎÁ)»Ô¾ì 2020Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·î Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô
¡Ê¢¨4¡Ë¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡§µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ(°ûÎÁ)»Ô¾ì 2020Ç¯1·î¡Á2020Ç¯12·î Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô
