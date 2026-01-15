¡ÖËÉºÒ»º¶ÈÅ¸2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇÊÝ¸±¡¦Ç³ÎÁÈÎÇä¡¦Î¹¹Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢ÊªÉÊÈÎÇä¡¢ÊÝÍÜ»ÜÀß±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº´Àî¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÊÕ Àµ¸Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÉºÒ»º¶ÈÅ¸2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖËÉºÒBASE¡× ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉºÒ»º¶ÈÅ¸2026¡Ê³µÍ×¡Ë
²ñ´ü 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì7-8¥Ûー¥ë¡¡¥Öー¥¹7B-27
ÎÁ¶â Æþ¾ìÅÐÏ¿¼Ô¡¢¾·ÂÔ¾õ»ý»²¼Ô¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¢¨¾åµ³ºÅö¼Ô°Ê³°¤Ï¡¢Æþ¾ìÎÁ1,000±ß¡£
Ê»ºÅ ¹Ö±é²ñ¡¢½ÐÅ¸¼Ô¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É
URL https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/
¢£º´Àî¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹½ÐÅ¸³µÍ×
¡¡¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖËÉºÒBASE¡×¤Ï¡¢È÷ÃßÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦´ÉÍý¤äºÆÎ®ÄÌ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ä°åÎÅÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÆ³ÆþÂ¥¿Ê¡¢ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ SGH¥°¥ëー¥×¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ËÉºÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡ÖËÉºÒ¤È¤¤¤¨¤Ðº´Àî¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¤È¹¤¯Ç§ÃÎ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÉºÒ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤ÎËÉºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿¾ï»þ¤«¤éºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë°ÕµÁ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡¦»Ù±ç¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¤¿ºÒ³²ÂÐ±þ¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò3D¤Ç¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³
¡¦ËÉºÒBASE¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷Ãß´ÉÍý¡¦ÊªÎ®»Ù±ç¤ÎºÇ¿·»öÎã¾Ò²ð
¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±ËÉºÒ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤è¤ë³èÍÑ»öÎã¤òÅ¸¼¨
¡ãËÉºÒBASE¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» Àè¡ä
Ì¾¡¡ ¾Î¡§º´Àî¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡ÖËÉºÒBASE¡×
½ê ºß ÃÏ¡§¢©136-0075 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·º½1-8-10 SGH¥Ó¥ë¿·º½5³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6887-0031¡¡
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sga_bousai_sga@ml.sg-advance.co.jp
º´Àî¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤ÎËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
https://sg-advance.co.jp/service/disaster-prevention.html
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¡¡¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖËÉºÒBASE¡×¤ò³«Àß
https://sg-advance.co.jp/topics/182.html