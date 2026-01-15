NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCES¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡～AI¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡ÖPacer AI¡×¤ò½ÐÅ¸～
¡¡NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ºù°æ ÅÁ¼£¡¢µì¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¾ðÊóÄÌ¿®³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼ NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü～1·î9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCES 2026¡×¤ËÀ¸ÂÎ¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡ÖPacer AI¡Ê¥Úー¥µー¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Pacer AI
¡¡¡ÖCES¡×¤ÏËèÇ¯1·î¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£CES 2026¤Î³«ºÅµ¬ÌÏ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¿ô4,100¼Ò°Ê¾å¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù14ËüÌ¾°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þÅÀ¤ÎCES¸ø¼°¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¡Ë¡£
¡¡NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹¤Ë¤ÏÌó1900Ì¾°Ê¾å¡ÊºòÇ¯Èæ2.3ÇÜ¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖPacer AI¡×¤Î¥Ç¥â¤ä²òÀâ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡ÖPacer AI¡×³µÍ×¡ä
¡¡¡ÖPacer AI¡×¤Ï¡¢cortiSense(¢¨)¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹ÃÍ¤ò¥Ùー¥¹¤ËÊ¬ÀÏ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦AI¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ú¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤ËÄê´üÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¬Äê¤òÂ¥¤·¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¦ÁÈ¿¥Ê¬ÀÏ¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨cortiSense¡§Nutrix¼Ò¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢ÂÃ±Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¡×¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£
CES¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤¿µ¡Ç½¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë
¡¦¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡¦¹â¥¹¥È¥ì¥¹¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½
¡¦AI¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉÄó¶¡µ¡Ç½
¡¦ÁÈ¿¥Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ì¥Ýー¥ÈÄó¶¡µ¡Ç½
¡ã¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ä
¡¡NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖCES2025¡×½ÐÅ¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¼Ò¤Ë¤·¤«Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙNTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖcortiSense¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅ¸³«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÖAI¡×¤òÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¡¢IT¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¡ãÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¡ä
¡¡ËÜ½ÐÅ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ï¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Ë¤è¤êÁ´¼Ò¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ～Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¸¡Æ¤¡¢¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×³«È¯¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Öー¥¹ÂÐ±þ¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÍ¤·¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ»½Ñ½¬ÆÀ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ì³Ø¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÎÏ¡¢°ÛÊ¸²½Íý²òÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³¤³°¸¦½¤¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ÐÅ¸¤Ï¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î´ë²èÎÏ¡¦µ»½ÑÎÏ¤Î¶¯²½¤ä³¤³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
DX¿ä¿ÊÉô ¿·»ö¶È¡¦DX³«È¯Ã´Åö
E-mail¡§ health_care@niandc.co.jp
¢£ NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¾ðÊóÄÌ¿®³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ãhttps://www.niandc.co.jp/¡ä
NTT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó(NI+C)¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËNTT¤ÈÆüËÜIBM¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢2025Ç¯¤ËÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤«¤é´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ³°¥Çー¥¿Åý¹ç¤ÈAI¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¡¢EDI¥µー¥Ó¥¹¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤â¤Ò¤òIT¤Ç¥«¥¿¥Á¤Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µºÜ¤ÎÀ½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡¢¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢³ºÅö¤¹¤ë³Æ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£