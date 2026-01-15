亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、2026年に発売50周年を迎えた「ハッピーターン」ブランドから、『26g 250%の愛にまみれるハッピーターン』（以下：『250%の愛にまみれるハッピーターン』）を1月19日（月)から2月末までの期間限定で全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■ぜーんぶハート型♪

ハート型のハッピーターンは、見つけたらハッピーになれるラッキーアイテムです。全国のコンビニエンスストアで販売している『パウダー250%ハッピーターン』に入っており、遭遇率は【約11袋に1つ】というレアなラッキーアイテムです。今回発売する『250%の愛にまみれるハッピーターン』は、なんとぜーんぶハート型！ハート型のハッピーターンに、いつものハッピーターンの250%※のハッピーパウダーがついた、“しあわせ”がいっぱいの特別なハッピーターンです。大切な人へハッピーを届けるプレゼントとしておすすめです！※『28g ハッピーターン』パウダー付着量対比

■メッセージを添えて、ハッピーを贈ろう

パッケージの裏面にはメッセージを書き込めるスペースをご用意しています。バレンタインやちょっとした感謝の気持ちを添えて贈るプチギフトにもぴったりです。また、商品パッケージは5色展開のため、プレゼントする相手に合わせてお選びいただける他、推し活にも活用いただけます。大切な人に250%の愛を届けてみませんか。

■おかげさまで発売50周年、これからもハッピーがターンしますように。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻ってくる（ターン）」ようにという願いを込めて『ハッピーターン』は誕生しました。唯一無二の甘じょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代のお客様に愛されてきました。そして2026年、発売から50周年という節目を迎えます。これまでも、そしてこれからも、「お客様に幸せ（ハッピー）が戻ってくる（ターン）」ことを願い、ハッピーな体験を生み出し続けます。

■商品情報

1. 商品名 26g 250%の愛にまみれるハッピーターン2. 発売日 / 発売期間 2026年1月19日（月）から2月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 148円前後 / 159円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。