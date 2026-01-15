¡ÚUr.Salon¡ÛÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÄ«¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¼«Âð¤Ç¥×¥íµé¤Î±ð¥¹¥È¥ìー¥È¤¬³ð¤¦¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô¹¯´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É **¡ÖUr.Salon¡Ê¥æ¥¢¥µ¥í¥ó¡Ë¡×** ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²¹Îä3ÃÊ³¬¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿ **¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×** ¤ò2025Ç¯1·î13Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¥µ¥í¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¥¹¥È¥ìー¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¹¤¬¤ë¡¢¼¾µ¤¤Ç¤¦¤Í¤ê¤¬Ìá¤ë¡¢Ç®¥À¥áー¥¸¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ur.Salon¤Ç¤Ï¡ÖËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢È±¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤³¤È¡×¤òÄÉµá¡£Ç®¤ÈÎäµÑ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÆÈ¼«¹½Â¤¤äÈ±¤ò¶Ñ°ì¤Ë¶´¤àÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥×¥íµé¤Î±ð¥¹¥È¥ìー¥È¤¬³ð¤¦¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Ú²¹Îä¤òÁà¤ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¥È¤Ç±ð¤ò¥í¥Ã¥¯¡Û
Ç®¤ÇÈ±ÆâÉô¤Î·ë¹ç¤ò°ì»þÅª¤Ë¤æ¤ë¤á¡¢ÎäµÑ¤Ç·Á¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë²¹Îä¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£ºÆ²ÃÇ®¤Ç¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥»¤ò¿Ä¤«¤é¿¤Ð¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¤â¹â¤¤¥¹¥È¥ìー¥ÈÎÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬1ÆüÃæÂ³¤¯¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼«¿®¤Î»ý¤Æ¤ë±ðÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú4Ëç¥×¥ìー¥È¡ß¥ï¥¤¥ÉÀß·×¤Ç»þÃ»¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Û
ÁíÉý46mm¤Î¥ï¥¤¥ÉÀß·×¤È4Ëç¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÓÂ«¤ò°ìÅÙ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£²¿ÅÙ¤â¶´¤ßÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤ä»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°Î»¡£È±¤Ø¤ÎÍ¾·×¤ÊÇ®ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¡ßÄãËà»¤Àß·×¤Ç¥À¥áー¥¸·Ú¸º¡Û
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ÎÊü½Ð¤È¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÈ±¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤äÀÅÅÅµ¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿±ð¤ä¤«¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤âÈ±¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»È¤¦¤¿¤Ó»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¡£¥À¥áー¥¸¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í»ÅÍÍ¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤È°ÂÁ´Àß·×¡Û
150～230¡î¤Î5ÃÊ³¬²¹ÅÙÄ´Àá¤È¸«¤ä¤¹¤¤LEDÉ½¼¨¤òÅëºÜ¤·¡¢È±¼Á¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£30Ê¬¼«Æ°¥ª¥Õ¤ä²¹ÅÙ¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä²ÈÂ²¤Ç¤Î¶¦ÍÑ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£³¤³°ÂÐ±þÅÅ°µ¤ÇÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤Î±ð¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¥ー¥×¡£ËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÁàºî¤ËÌÂ¤ï¤º¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×
**[²Á³Ê]** 7,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë**[ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º]** Ìó290¡ß53¡ß35mm**[¥×¥ìー¥ÈÉý]** Ìó46mm¡Ê¢¨2Ëç¤Î¥×¥ìー¥È´Ö¤ò´Þ¤àÄ¹¤µ¡§46mm¡¿¥×¥ìー¥È1Ëç¤¢¤¿¤ê¤ÎÉý¡§13mm¡Ë**[²¹ÅÙÄ´Àá]** 150 / 170 / 190 / 210 / 230¡î¡Ê5ÃÊ³¬¡Ë**[½ÅÎÌ]** Ìó330g(¥³ー¥É´Þ¤Þ¤º)**[ÁÇºà]** ËÜÂÎ¡§PC¡¢¥×¥ìー¥È¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à**[¾ÃÈñÅÅÎÏ]** 68W**[ÅÅ¸»]** AC100-240V¡Ê³¤³°ÂÐ±þ¡Ë**[¥³ー¥ÉÄ¹]** Ìó1.7m**[°ÂÁ´µ¡Ç½]** 30Ê¬¼«Æ°¥ª¥Õ**[ÉÕÂ°ÉÊ]** ¼è°·ÀâÌÀ½ñ(ÊÝ¾Ú½ñÉÕ¤)¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥«ー¥É**[È¯ÇäÆü]** 2025Ç¯1·î13Æü**[ÈÎÇäÅ¹]**¡¦¸ø¼°EC¡§https://ursalon.jp/products/ur-us-mb-rc01¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/glhL78f¡¦¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/ur-us-mb-rc01.html¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/ursalon/ur-us-mb-rc01/
Ur.Salon ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
**¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡£**ÈþÍÆ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¡£Ur.Salon¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥±¥¢¤òËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡È¤ª²È¥µ¥í¥ó¡É¡£Ur.Salon
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô¡¡¹¯´² ½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp