¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤È¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¥³¥é¥ÜLINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÏÂ»Ò¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¤È¥ê¥¢¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜLINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆ¡¦¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ¥é¥¹¥«¥ëEX-10¡×¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êLINE STORE¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¿¥ó¥×¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.araiguma-rascal.com/votoms/
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥µ¥ó¥×¥ë¡Û
¡ÚÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦AT¡Û
¥¥ê¥³¥ë¡¦¥¥åー¥Ó¥£ー
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀö¾ô¤·¤«ÃÎ¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤«Ìµ¸ý¤Ç¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î²¼¼ê¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Àö¾ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÁàºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤é¤¤¤°¤ÞÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Àö¤¤Íî¤È¤¹¤ÏËÜÇ½¤«¡£
¥í¥Ã¥Á¥«¥ë
¥é¥¹¥¥¢·³Âçº´¤È¤·¤ÆÁÇÂÎÃ¥´Ô¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢À®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ì¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤ë¡£ÁÇÂÎ¤È¥¥ê¥³¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¥é¥¹¥«¥ó¡¦¥æー
Àö¾ôÉôÂâ¡¦¥é¥¹¥«¥ëEX-10¤ÎAT¡Ê¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥È¥ëー¥Ñー¡ËÉôÂâÂâÄ¹¤Ç¥Ü¥È¥à¥º¾è¤ê¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¹ÎÌ¤ÊÃË¤Ç¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÏÇö¤¤¡£
¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥° ¥é¥¹¥«¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥«¥¹¥¿¥à
¥é¥¹¥¬¥á¥¹·³¤ÎÀµ¼°¼çÎÏAT¡£¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤Î¸ª¤Ë¥é¥¹¥«¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤¿µ¡ÂÎ¡£ Æ¬Éô¤Î3¤Ä¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÉ¸½à¥ºー¥à¡¢ÀºÌ©¾È½à¡¢¹³Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¥´ー¥°¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥è¥´¥ì¾ðÊó¤¬ÅÁÃ£¤µ¤ì¡¢¥è¥´¥ì¤òÀö¤¤»Ä¤¹»ö¤¬¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥° ¥«¥¹¥¿¥à
ÈëÌ©·ë¼Ò¤¬¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥ãーÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿µ¡ÂÎ¡£¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤è¤ê¤âÀö¾ôÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥¼¥ë¥¬ ¥«¥¹¥¿¥à
¥è¥´¥ìÃµÃÎ¥ìー¥Àー¤ä¥Ñ¥¤¥ë¥Ð¥ó¥«ー¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤ÊÁõÈ÷¤ò¤â¤Äµ¡ÂÎ¡£¥Ù¥ë¥¼¥ë¥¬¤ÏÁ´¤Æ¿¦¿Í¤Î¼êºî¤ê¡£
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Óー¥È¥ë ¥«¥¹¥¿¥à
¿åÎ®Àö¾ôÍÑ¤È¤·¤ÆÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¡£¥é¥¹¥«¥ëEX-10¤Î¼çÎÏAT¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥«¥ó¡¦¥æーÃ£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Âè2ÃÆ¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥í¥Ã¥Á¥«¥ë¡×¤È¡Ö¥é¥¹¥«¥ó¡¦¥æー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢AT¡Ê¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥È¥ëー¥Ñー¡Ë¤Ë¤â¡Ö¥Ù¥ë¥¼¥ë¥¬¥«¥¹¥¿¥à¡×¤È¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Óー¥È¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥Ü¥È¥à¥º¤È¥é¥¹¥«¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×³µÍ×¡Û
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×Ì¾¾Î¡§Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ¥é¥¹¥«¥ëEX-10¡¦ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Android™¡¢iOSÂÐ±þÃ¼Ëö¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§50LINE¥³¥¤¥ó¡Ê16¥¹¥¿¥ó¥×Æþ¤ê¡Ë¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§LINE STORE¡¡URL¡§https://line.me/S/sticker/32391714
»²¹Í»ñÎÁ
¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤È¤Ï
1977Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡×¥·¥êー¥º¤Î3ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤·¤Þ¤·¤Þ¤Î¤·¤Ã¤Ý¡£ÊüÁ÷45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤³¤Ê¤¹¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éWeb¥µ¥¤¥È¡¡https://www.araiguma-rascal.com/X¡¡ https://x.com/Rascal_tweetFacebook¡¡https://www.facebook.com/meisakugekijou/¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡Ö@rascal¡×¤Ç¸¡º÷
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤È¤Ï´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶ÎÉÊå¡¢À©ºî¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢1983～84Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.votoms.net/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/votoms_official©SUNRISE
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡Ú¥Ü¥È¥à¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶ÈÉô¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ë²è²Ý¡§ÂçÃÝÅÅÏÃ¡§070-3322-7627¡¿E-mail¡§otake.katsuaki@bnfw.co.jp
¡Ú¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¹Êó¡¦ÀëÅÁÃ´Åö¡§À¾ÊýÅÅÏÃ¡§03-3545-2202¡¿E-mail¡§pr-NA@nippon-animation.co.jp
²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö©NIPPON ANIMATION CO., LTD.©SUNRISE¡×