CScapital¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ØÆüÃæ·Ð±Ä¼Ô¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«
¡ØÆüÃæ·Ð±Ä¼Ô¡Ù¤Ï¡¢CScapital¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼èºàµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ÖÃæ»º³¬µé¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¸³è¤¬½çÄ´¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÈÄí¤¬¡¢ÆÍÁ³Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡£Ä¯Ë¾¤Î¤è¤¤¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥íー¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Î³ØÈñ¤Ï¡¢Ã±Ä´¤Ç·×²èÅª¤Ê»Ù½Ð¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«À¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë½Å²Ù¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÎÉ¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¡£À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£´ÉÍý¿¦¡¢Åê»ñ²È¡¢¿Í»ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ø
¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£´ë¶È¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¡¢Åê»ñµ¡´Ø¤ÇÅê»ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¿Í»ö¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë――¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ë»ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏË¤«¤Ê·Ð¸³¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢·èÃÇÎÏ¤ÈÃÎ·Ã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤È¯¸ÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤Èµ¬Î§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ô¡¹¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤âÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¡¢¤É¤¦·ÑÂ³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
30ºÐ¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿»þ¡¢±¿Ì¿¤ÎÅ·Çé¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅêÆþ¤·¤¿ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ½ÎÏ¤Î·Á(¹½Â¤)¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Ë°Â½»¤»¤º¡¢Â¾¿Í¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ýÆþ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢
1)¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥ÂÎ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
2)·Ð¸³¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢À®²Ì¤Ï¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤ÆÁý²Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
3)»þ´Ö¥³¥¹¥È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÆ¤·¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤â´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¤Þ¤À´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×ÍýÍ³¤È¤Ï――
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¤ò¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¸½¾Ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¿¿¤ËÂî±Û¤·¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¶È³¦¤«¤éÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤Ï»ýÂ³Åª¤ËÈôÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤Ï¡¢Ã±¤ËËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Ëµ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦¤ä»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·³èÍÑ¤Ç¤¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡ÏÀÂÎ·Ï¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÂÎ·Ï¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
1)·Ð¸³ ¢ª»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃê¾Ý²½¡£
2)Ä¾´¶ ¢ª ¸¡¾Ú²ÄÇ½¤ÊÈ½ÃÇ¤ØÅ¾´¹¡£
3)ÃÇÊÒÅª¤Ê¸«¼± ¢ª ÂÎ·ÏÅª¤Ê²ò·èºö¤Ø¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£
°ìÅÙ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥ÂÎ¤ä¿¦Ì³¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÀìÌçÅªÇ½ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
3¤Ä¤Î¼ÂÎã¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÂèÆó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÎã1¡Ã
Åê»ñ²ÈA¡§¡ÖÄ¹´üÅª²ÁÃÍ¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿¿¤ËÄ¹´üÅª²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤áÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤Ø
A¤Ï¿¼圳¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê»ñµ¡´Ø¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë(´²ÍÆ»ñËÜ)¡×¡ÖÄ¹´üÅª²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»ÍÑ¸ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤¬¾ï¤ËÈà¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¿¿¤ÎÄ¹´üÅª²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¡£Åê»ñÀè´ë¶È¤Ë¤¤¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤«¡£
ÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£²Ê³ØÅª¤Ê²ÁÃÍ²òÀÏ¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢ÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢A¤Ï¼¡Âè¤Ë¿¿¤ËÄ¹´üÅªÀøºßÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÂÐ¾Ý¤ò»öÁ°¤Ë¼±ÊÌ¤·¡¢Åê»ñ¸å¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ý±×µ¬ÌÏ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬Ãø¤·¤¯¸þ¾å¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¶È³¦¡¢°Û¤Ê¤ëÀ®Ä¹µ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñÀè´ë¶È¡¢Åê»ñ¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ï¤ä¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·Å¬ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÇ½ÎÏÂÎ·Ï¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£
»öÎã2¡Ã
¿Í»ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãーB¡§¡ÖÍýÁÛ¤ò»ý¤Ä¿Í»ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡×¤«¤é¡Ö´ë¶ÈÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤Ø
B¤Ï²ÏÆî¾Ê¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤Î¿Í»ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥³«È¯¤ä´´Éô°éÀ®¤Ë¾ï¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯°ì¤Ä¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¨¤Á¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÈÍýÇ°¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀïÎ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¿¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ·Ï¤ò³Ø¤Ó½¬ÆÀ¤·¤¿¸å¡¢Èà½÷¤ÎÌò³ä¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¿ÍÅª»ñ¸»¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤ÇÁÈ¿¥¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¹âÅÙ¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÁÈ¿¥¡¢¿Íºà¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËºÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢HR(¿Í»öÉôÌç)¤Î²ÁÃÍ¤ÈÃÏ°Ì¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËB¤ÏÀµ¼°¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÁí·ÐÍý(¼ÒÄ¹)¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÈôÌö¤â¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»öÎã3¡Ã
Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦ C¡§¡Ö35ºÐ°Ê¹ß¡×¤Î¾ÇÁç¤«¤é¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤Ø
C¤Ï¹½£ÃÏ¶è¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½½¿ôÇ¯¤ÎÅØÎÏ¤Ç³Î¤«¤ÊÇ½ÎÏ¤È·Ð¸³¤òÇÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸Â³¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÈÀÓ¤Î¸þ¾å¤È¿¦Ì³¥Ý¥¹¥È¤Î°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤È¡¢ÃæÇ¯´ü¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÂÎ·Ï¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢C¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¿¿¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¿¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
C¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÎÀïÎ¬²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÉôÌç²£ÃÇÅª¤ÊÏ¢·È¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·»Ï¤á¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖÃÏ°èÀÕÇ¤¼Ô¡×¤«¤é¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ø¤È¾º³Ê¤·¤¿¡£
»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬±ÑÍº¤òÀ¸¤à¡£C¤ÏÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò·óÇ¤¤·¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÃæÇ¯¤Î¾ÇÁç¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Ä¹´üÅª¤ÊÀìÌç¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿¡£
°Ê¾å¤Î3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð°Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÊý¼°¡×¤À¡£Èà¤é¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
Åê»ñ²È¡¢¿Í»ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢´ÉÍý¿¦――Èà¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ÎÊýË¡¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1)Ã±°ì¿¦Ì³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡£
2)¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡£
3)Âå¤ï¤ê¤Ë¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡ÏÀÂÎ·Ï¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿À®Ä¹¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£CScapital¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¥Ñ¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È
CScapital¤Ï¡ÖÅ¾¿È¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Î»Å»ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê¤³¤È――¡£
À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ÈÆ±¤¸²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡ÏÀÂÎ·Ï¤ò°Ê¤Æ¡¢À®½Ï¤··Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤ò·ÏÅýÅª¤Ë·±Îý¤·¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¿¤Î¾è¿ôÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Î·Á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡£
¤â¤·10Ç¯¸å¤âÈ½ÃÇÎÏ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡¢¼ýÆþ¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬Áý¤¹ÊýË¡ÏÀÂÎ·Ï¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¡¢CScapital¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤Ç¤¢¤ë¡£