¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É[Spring Home]¤Î¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢2·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç±þÊç´ü´Ö¤¬±äÄ¹¡ª
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¿Íµ¤¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤Ê¤ÉÀ¤³¦80¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëTee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd(5 Senoko Road, Tee Yih Jia Food Hub, Singapore)¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë·ú¹ñ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î2¾¦ÉÊ(¥Ñ¥é¥¿¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé)¤ò»È¤Ã¤¿Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë[Spring Home]¥ì¥·¥Ô¡õ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î±þÊç¤¬Â³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó±þÊç´ü´Ö¤ò2½µ´Ö±äÄ¹¤·¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¿©¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤â¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«Ãæ
¡Ú¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«Ãæ¡Û
¢¨¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤âOK
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÎÁÍýÅ¹¡ÖSINGAPORE CUISINE SINKIES¡×(Åìµþ¡¦½ÂÃ«)
¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー¡§¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー ¥¨¥ó¥Ñ¥Êー¥À¡×¥Ñ¥é¥¿¤ò»ÈÍÑ
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÎÁÍýÅ¹¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë ¥·ー¥Õー¥É ¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ¡×¥·¥§¥ÕÅÏî´°ì»Ê»á
¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー¡§¡Ö¥¯¥¨¡¦¥Ñ¥¤¥Æ¥£(¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÉ÷ °ì¸ý¥ªー¥É¥Ö¥ë)¡×½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò»ÈÍÑ¡¢Â¾¤Ë¤â¥ì¥·¥ÔÂ¿¿ô
¡¦¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥ëー¥¸¥å¡×¤«¤ï¤´¤¨Ä¾»ÒÀèÀ¸(Åìµþ¡¦¶ðÂôÂç³Ø)
¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー¡§ ¡Ö¥Ï¥Ëー¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò»ÈÍÑ¡¢Â¾¤Ë¤â¥ì¥·¥ÔÂ¿¿ô
¡¦¡Ö¤´¤Ï¤óÈæ³ÓÃµQ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¢¥¸¥¢¤´¤Ï¤ó¥º¡×¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÃ´Åö °ËÇ½¤¹¤ß»Ò¤µ¤ó
¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー¡§¡Ö¥Ô¥ê¿É¥Ê¥¹¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¿¥ë¥È»ÅÎ©¤Æ¡×¥Ñ¥é¥¿¤ò»ÈÍÑ¡¢Â¾¤Ë¤â¥ì¥·¥ÔÂ¿¿ô
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î¡§¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë[SpringHome]¥ì¥·¥Ô¡õ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
Åê¹Æ±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¢¨Åö½é2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬±þÊç´ü´Ö¤¬2½µ´Ö±äÄ¹
ÂÐ¾Ý2¾¦ÉÊ¡§
¢¨Å¹ÊÞ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ä¼è¤ê°·¤¤¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç»ñ³Ê¡§Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÉÔÌä¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @tyjfood_japan ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¾ÞÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±Àè¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ëÊý¡¢Åö¼Ò¤Î2¾¦ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«¿È¤ÇÄ´Íý¡¦»£±Æ¤·¤¿ÎÁÍý¤òInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£(Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦)¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1. Instagram¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @tyjfood_japan¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Êý¤òÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹¡§¡Ö¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¡×(Á´¹ñ1,122Å¹ÊÞ¡¢2025Ç¯10·îËö¸½ºß)
°ìÍ÷¡¡¡§ https://www.gyomusuper.jp/shop/index.php
¡¡ (³ºÅö¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¡¡Ö¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡£
¡¡¤´¹ØÆþ¤Ï¥±ー¥¹Ã±°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤(ÊÌÅÓ¡¢Á÷ÎÁÉ¬Í×)¡£
3. ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤ò»£±Æ¤·¡¢Instagram¤Ë°Ê²¼¤òµºÜ¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#sgfood¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥êー¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥·¥Ô(ºàÎÁ¤äÄ´Íý¼ê½ç)¤òµºÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥ì¥·¥ÔÉôÌç¤È¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¡¢Î¾Êý¤Ø¤Î±þÊç¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤¬¤Ê¤¯´°À®ÎÁÍý¤À¤±¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¤Î¤ß¤Ë±þÊç¤·¤¿°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Åê¹Æ¤Ç±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç²¿ÉÊ¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¡£
¢¨³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î²èÁü¤¬Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç(»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«Â¾¼Ò¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç)¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é±þÊçÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊçÁ°¤ËÍøÍÑµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·×37Ì¾ÍÍ¤Ë¾ÞÉÊ¤òÂ£Äè¡Û
¡¦Åö¼Ò¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©ÉÊ(Crunchy Prawn Roll)30Ì¾ÍÍ
¡¦°û¿©Å¹¡ÖSINGAPORE CUISINE SINKIES¡×(Åìµþ¡¦½ÂÃ«)¤Î¤ª¿©»ö·ô(4,700±ßÊ¬)¤ò1Ì¾ÍÍ
¡¦°û¿©Å¹¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë ¥·ー¥Õー¥É ¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ¡×¤Î¤ª¿©»ö·ô(4,700±ßÊ¬)¤ò1Ì¾ÍÍ
¡¦ËÜ¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¡õ¤ªÆÀ¤ÊÎ¹¥Æ¥¯¡ª¡×¡Ê2026/03/26È¯ÇäÍ½Äê)5Ì¾ÍÍ
Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@tyjfood_japan¤è¤êInstagram¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤ÇÄÌÃÎÍ½Äê¡£Æþ¾Þ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢5Æü°ÊÆâ¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õ¾Þ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç¤Ï°ì¿Í²¿ÅÀ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¾Þ¤Ï1¥¢¥«¥¦¥ó¥È1ÅÀ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.instagram.com/p/DTg0YKvk_-K/?igsh=NGh2anVxMnlleGRp