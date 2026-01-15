³ªÂôË¨»Ò(¡âME)¼ç±é¡ªÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù1·î24Æü(ÅÚ)¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¡ªCS±ÒÀ±·à¾ì
CSÊüÁ÷¡Ö±ÒÀ±·à¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ò¡¢1·î24Æü(ÅÚ)¸á¸å9»þ30Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ò¡¢À¾ÅÄÂçÊå¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÇÉñÂæ²½¡£¡âME(¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー)¤Î³ªÂôË¨»Ò¤¬ÆóÇ¯²ÚÁÈ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÆæÂ¿¤¾¯½÷¡¦¼Ø¶ôÌ´»Ò¤ò±é¤¸¤ëÂ¾¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±ÊÅÄÀ»°ìÏ¯¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÀôË¨¹á¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇßÅÄºÌ²Â¡¢¢âJOY(¥Ë¥¢¥êー¥¤¥³ー¥ë¥¸¥ç¥¤)¤ÎÂ¼»³·ë¹á¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù
¡úCS±ÒÀ±·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢ 1·î24Æü(ÅÚ)¸á¸å9:30～¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¡ª
2025Ç¯9·î/Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿ーH[¸¶ºî]¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×²ÏËÜ¤Û¤à¤é¡¦¾°Â¼Æ©(¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óJOKER¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©)[µÓËÜ¡¦±é½Ð]À¾ÅÄÂçÊå[²»³Ú]ÏÂÅÄ½ÓÊå[½Ð±é]³ªÂôË¨»Ò(¡âME)¡¢±ÊÅÄÀ»°ìÏ¯¡¢¾®ÀôË¨¹á¡¿²»¤¯¤ê¼÷¡¢²ÏÆâÈþÎ¤¡¢Ä«ÁÒ¤Õ¤æ¤Ê¡¢Â¼»³·ë¹á(¢âJOY)¡¢º´ÃÝÅí²Ú¡¿ºû¿¹Íµµ®¡¿ÇßÅÄºÌ²Â
Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤¬Ç®¶¸¤È¶ÛÇ÷¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¹ßÎ×¡ª
¡Ö¸¶ºî¤Ï2014Ç¯3·î¤è¤ê·î´©¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óJOKER¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¡§²ÏËÜ¤Û¤à¤é¡¢ºî²è¡§¾°Â¼Æ©¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤¬Êü±Ç¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌÆ±»Î¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë³¬µéÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»äÎ©É´²Ö²¦³Ø±à¡£·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁÔÀä¤Ê¿´ÍýÀï¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ªÏ¢¤ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÅÒ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¡£ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ëÌ¾Ìç¹»¡¢»äÎ©É´²Ö²¦³Ø±à¡£À¸ÅÌ²ñ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤Î³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¶¯¤µ¡É¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤ë¡£ÆóÇ¯²ÚÁÈ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤Î¾¯½÷¡¢¼Ø¶ôÌ´»Ò¡£Èà½÷¤Î³Ø¹»°ÆÆâ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Îë°æÎÃÂÀ¤Ï¡¢²ÚÁÈ°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥éーÁá²µ½÷²ê°¡Î¤¤È¤Î¾¡Éé¤ËÇÔ¤ì¡Ö¥Ý¥Á¡×¤È¤·¤Æ²ÈÃÜÆ±Á³¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²ê°¡Î¤¤Ï¡¢¤Þ¤À³Ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ´»Ò¤Ë¡ÖÅêÉ¼¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡Ä¡£µð³Û¤Î¶â¡¢»þ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¹Ô¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç¤Î¿´ÍýÀï¡¢¶½Ê³¤È¶¸µ¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿·´¶³Ð³Ø±à¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë―¡£
¡úÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.eigeki.com/series/S79448
¡úÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡ÙÍ½¹ðÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤éYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=WXhkxFS4gwU
¡úCS±ÒÀ±·à¾ì¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éhttps://www.eigeki.com/page/howto
¡ú¤´»ëÄ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é±ÒÀ±·à¾ì¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¡§0570-001-444¢¨¼õÉÕ»þ´Ö10:00～20:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)IPÅÅÏÃ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï 03-6741-7535