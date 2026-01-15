¥·¥ó¥«ÂåÉ½ ¹¾¿¬¤¬ÉÁ¤¯2026Ç¯¤Î¡Ö¿·¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¡×¡¢ ÄÌ´ü·è»»¤È¹ç¤ï¤»Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ØÄ¾ÀÜ²òÀâ
1. ¡Ö¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§ ¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¡ÚinÅìµþ¡Û¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñÆü»þ¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡13:30～17:50¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Åö¼Ò¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¡¢15:00～15:35¤òÍ½Äê²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÆâ¡Ê»²²Ã¼Ô¤ËÊÌÅÓÏ¢Íí¡Ë»²²ÃÊýË¡¡§ ¡ã²ñ¾ì»²²Ã¡ä ²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://peatix.com/event/4731153/view¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¡ä ²¼µURL¤è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://youtube.com/live/HpmOJ5U0b9o?feature=share»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ ¡Ê¢¨º©¿Æ²ñ¤´»²²Ã¤ÎÊý¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
2. ¡Ö¾ÅÆîÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÌ¾¾Î ¡¡¡¡¡§ Âè78²ó ¾ÅÆîÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¼çºÅ ¡¡¡¡¡§ ¾ÅÆîÅê»ñÊÙ¶¯²ñÆü»þ¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¡11:40～18:50 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Åö¼Ò¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¡¢14:30～15:10¤òÍ½Äê²ñ¾ì ¡¡¡¡¡§ ÅÔÆâ²ñµÄ¼¼¡Ê¤ªÃã¤Î¿å¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®»²²ÃÊýË¡ ¡§ ²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://peatix.com/event/4771162/view¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤Ï¿½¹þ¼Ô¤Ë¤Î¤ß°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹»²²ÃÈñ¡¡ ¡§ ÌµÎÁ
3. ¡ÖKabu Berry Lab¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÌ¾¾Î ¡¡¡¡¡§ »²²Ã·¿IR¥»¥ß¥Êー¡ÖKabu Berry Lab¡×¼çºÅ ¡¡¡¡¡§ Kabu Berry LabÆü»þ ¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¡12:30～18:25¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Åö¼Ò¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¡¢12:30～14:00¤òÍ½Äê²ñ¾ì ¡¡¡¡¡§ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥ÜÂß¤·²ñµÄ¼¼¡ÊÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®»²²ÃÊýË¡ ¡§ ¡ã²ñ¾ì¡¦Zoom»²²Ã¡ä ²¼µURL¤è¤ê»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://kabuberry.com/lab420/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ãYouTube¡¦X¥¹¥Úー¥¹¡ä IR¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë¡£ »²²ÃÈñ ¡¡¡§ ÌµÎÁ¡Ê¢¨º©¿Æ²ñ¤´»²²Ã¤ÎÊý¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¹¾¿¬¡¡¹â¹¨½êºßÃÏ(ËÜ¼Ò)¡§¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂå⽥¶è¿À⽥¶ÓÄ®3-17 ×¢À¥¥Ó¥ë10³¬ÀßÎ©¡§2014Ç¯1·î8ÆüURL¡§https://www.thinca.co.jp/¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡ÛIR Note¡§https://note.com/thinca_2025¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaiwa.cloud/²ñÏÃ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªÌò⽴¤Á¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥¤¥¯¥é.mag¡×¡§https://kaiwa.cloud/media/