¡Ú¥»¥ó¥¹ÉÔÍ×¡ªÃÏÆ¬ÉÔÍ×¡ª¡È·¿¡É¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¡Û¡Ø¡Ö¹Í¤¨¤ë·¿¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ »×¹Í¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¥É¥ê¥ë¡Ù2026Ç¯ 1·î20ÆüÈ¯´©
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ½ÐÈÇ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ²ì°æ¹°µ£¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤ÏÅì ½¨¼ùÃø »°±º³ØÃø¡Ø¡Ö¹Í¤¨¤ë·¿¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ »×¹Í¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¥É¥ê¥ë¡Ùhttps://www.asa21.com/book/b665725.html¤ò2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢¸·Áª¤·¤¿ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡Ö¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×――¤³¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤Î½çÈÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¡¢7¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÊ¬¤±¡¢20¤Î¡Ö»×¹Í¤Î·¿¡×¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¡£³Æ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê»öÎã¤Ç¡Ö·¿¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤ªÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é»×¹Í¤òÆ°¤«¤·¡¢¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç»È¤¤Êý¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦3ÃÊ¹½À®¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ä¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤»×¹ÍË¡¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Ê¤¬¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¸·Áª20¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È7¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿20¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿7¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÊ¬¤±3ÃÊ¹½À®¤Ç²òÀâ¡£¥É¥ê¥ë¤Ç¤â²ò¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£①¡¡²ÝÂêÀ°Íý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë②¡¡¾ðÊó¼ý½¸»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÉý¹¤¯¡¢Åª³Î¤Ë½¸¤á¤ë③¡¡ÀïÎ¬ºöÄê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊý¸þÀ¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤ò½Ð¤¹¤«¤ò·è¤á¤ë④¡¡·×²èºöÄêÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë⑤¡¡¼ÂÁõ·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ä¥â¥Î¡¢Í½»»¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤¹¤ë⑥¡¡¼Â¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÂåÂØ°Æ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë⑦¡¡É¾²Á¡¦½¤Àµ½ª¤ï¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Ë³è¤«¤»¤ë¶µ·±¤òÆÀ¤ë
¢¨°Ê²¼ËÜ½ñ¤è¤êÈ´¿èÍ×Ìó
ÀïÎ¬ºöÄê¡§¥¢¥ó¥¾¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹
¥¢¥ó¥¾¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Ï¡¢²£¼´¤È½Ä¼´¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊª»ö¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬»ö¶È¤ò¤É¤¦À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤«¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö´ûÂ¸»Ô¾ì¤È¿·µ¬»Ô¾ì¡×¤È¡Ö´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤È¿·µ¬¾¦ÉÊ¡×¤Î2¼´¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã¡§Mission¡§¿Íµ¤¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤Î¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡ª¤¢¤ë°ûÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÇä¾å¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥Áー¥à¤¬Çä¾å²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÊý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤³¤½ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î»Ô¾ì¤Ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡×Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¥¾¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¢¥ó¥¾¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¹Í¤¨¤ë·¿¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ »×¹Í¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¥É¥ê¥ëÃø¼Ô¡§ Åì ½¨¼ù ¡¦»°±º³Ø ¥Úー¥¸¿ô: 216¥Úー¥¸¡¡²Á³Ê ¡§1,870±ß(10%ÀÇ¹þ¡ËÈ¯¹ÔÆü ¡§ 2026Ç¯1·î20Æü¡¡ISBN ¡§9784-86667-784-2½ñÀÒ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.asa21.com/book/b665725.htmlamazon¡§https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677902/asapublcoltd-22/³ÚÅ·¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18446770/
ÌÜ¼¡
£±¾Ï ²ÝÂêÀ°Íý―²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë£²¾Ï¡¡¾ðÊó¼ý½¸―È½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤ò½¸¤á¤ë£³¾Ï¡¡ÀïÎ¬ºöÄê―Êý¸þÀ¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Î½Ð¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤ë£´¾Ï¡¡·×²èºöÄê―ÀïÎ¬¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃÊ¼è¤ê¡×¤òÁÈ¤à£µ¾Ï¡¡¼ÂÁõ―·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹Á°¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥½ー¥¹¡×¤È¡ÖÂÎÀ©¡×¤òÀ°¤¨¤ë£¶¾Ï¡¡¼Â¹Ô―ÂÐºö½àÈ÷¤È¤ä¤ëµ¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Áー¥à¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë£·¾Ï¡¡É¾²Á¡¦½¤Àµ―¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼¡¤Ë³è¤«¤¹
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Åì ½¨¼ù (¤Ò¤¬¤·¡¦¤Ò¤Ç¤)³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç ·Ð±ÄÀïÎ¬¥°¥ëー¥× ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹ñºÝ´ë¶ÈÀïÎ¬¸¦µæ²Ê ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ë¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÃóºß¤·¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶ÈÅ¸³«¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¥°¥ëー¥×¤Î¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÃæÄ¹´üÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ç¤Î¹Ö»Õ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤ä¸¦µæ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°±º ³Ø (¤ß¤¦¤é¡¦¤Þ¤Ê¤Ö)³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç ·Ð±ÄÀïÎ¬¥°¥ëー¥× ¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡ Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ´ðÁÃÍý¹©³ØÀì¹¶ ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Âç³Ø±¡¤Ç¿ôÍý²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦Ê¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÄ´ºº¶ÈÌ³¤òÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ä²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Î½ÅÍ×À¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£https://newscast.jp/attachments/oStj9abyg0dLhADgAv5F.pptx