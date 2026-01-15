¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Öー¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢～stay with me¡×ºî¶Ê²È¡¦ÎÓÅ¯»Ê¤ÈÎëÌÚ¹¯Çî¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÊüÁ÷¡ª
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¡¢3·î27Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªLIVE Vol.3¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÎÓÅ¯»Ê¤ÈÎëÌÚ¹¯Çî¤Ë¤è¤ëÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¡¢£Â£ÓÄ«Æü¡Øº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë¡ª¡©～£Â£ÓÄ«Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡º÷TV～¡Ù¤Ë¤Æ1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤Îºî¶ÊÊÔ¶Ê¶µ¼¼¡£ÎÓÅ¯»Ê¤Ï1973Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡¢ÎëÌÚ¹¯Çî¤Ï1970Ç¯¤Ë¥ª¥Õ¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡É¡ÈÎ®¹Ô¤ê¤òÄÏ¤à´¶³Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤È¸ì¤ë2¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1500¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿ÎÓ¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Öー¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾¸¶¤ß¤¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢～stay with me¡Ù¤ä¡¢º£²ó¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªLIVE¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¿ù»³À¶µ®¡ØÈá¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡ØSeptember¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî¶Ê²È¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¹¯Çî¤Ï¥ª¥Õ¥³ー¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Î²»³ÚÀ©ºî¡¢Â¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë·ÑÂ³Ãæ¡£¤½¤Î²»³ÚÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥®¥¿ー¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤Îºî¶Ê²È¤È¥Ð¥ó¥É¤Îºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤Î°ã¤¤¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¡¢¶Ê¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¥Èー¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª ¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¸ø±é³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªLIVE Vol.3¡Ú½Ð±é¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡Û½©ËÜÆà½ïÈþ¡Ê¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢EPO¡¢¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã¡¢¿ù»³À¶µ®¡¢¿ù¿¿Íý¡¢ÎëÌÚ¹¯Çî¡¢ÎÓÅ¯»Ê¡¢¾¾Èø°ìÉ§¥Þ¥êー¥ó¡ÊÂçºå¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢Æî²Â¹§¡¢»³º¬¹¯¹¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛÁ´ÀÊ»ØÄê 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡ÚURL¡Ûhttps://www.bs-asahi.co.jp/event/20260321/¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/citypop_studio
¡Ú¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì16»þ30Ê¬¡¿³«±é17»þ30Ê¬²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¼çºÅ¡§£Â£ÓÄ«Æü¡¿TOKYO FM¡¿£Æ£Í¥è¥³¥Ï¥Þ´ë²èÀ©ºî¡§£Â£ÓÄ«Æü¡¿TOKYO FM¡¿£Ë£Í¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¿¥¥çー¥ÉーÅìµþ¶¨»¿¡§¥ä¥Þ¥Ï²»³Ú¿¶¶½²ñ¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡¡³«¾ì17»þ45Ê¬¡¿³«±é18»þ30Ê¬²ñ¾ì¡§NHKÂçºå¥Ûー¥ë¼çºÅ¡§£Â£ÓÄ«Æü¡¿FM COCOLO¡¿¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥µー¥Ä¶¨ÎÏ¡§ABC¥Æ¥ì¥Ó´ë²èÀ©ºî¡§£Â£ÓÄ«Æü¡¿TOKYO FM¡¿£Ë£Í¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¿¥¥çー¥ÉーÅìµþ¶¨»¿¡§¥ä¥Þ¥Ï²»³Ú¿¶¶½²ñ¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü12:00～17:00¡Ë
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë¡ª¡©～£Â£ÓÄ«¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡º÷TV～¡×¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë11»þ¢¨³Ö½µ¿åÍË¡¡¤è¤ë11»þ～11»þ30Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £Â£ÓÄ«Æü¡ÚÀ©ºî¡Û£Â£ÓÄ«Æü¡¢£Ê£Ã£Ô£Ö¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÛÆüÈæÌî°¦¡Ê£Â£ÓÄ«Æü¡Ë¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡ÛÈÖÁÈ¼Ì¿¿¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö©£Â£ÓÄ«Æü¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.bs-asahi.co.jp/nanimiru-event/