¥Þ¥ìー¥·¥¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥×¥ê¥â¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·ÌîÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥ê¥â¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¹¾½¨°ì¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ËÁ´³Û½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Þ¥ìー¥·¥¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
1999Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖºÇ¹â¡Ê¥×¥ê¥â¡Ë¤ÎÌ´¡Ê¤ª¤â¤¤¡Ë¤òºÇ¹â¡Ê¥×¥ê¥â¡Ë¤Î¹¬¡Ê¤«¤¿¤Á¡Ë¤Ë¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°Áª¤Ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¡¦Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¼¡¤°³¤³°Å¸³«¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ÈµòÅÀÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ÈÆüËÜ¼°¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°£µµòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÍ½Äê
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂ¿Ì±Â²¹ñ²È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò´Þ¤àÂ¿¸À¸ì¤¬¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÎÙÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¡¢°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑ´ðÈ×¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ý¤ÄÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¼óÅÔ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÐÅ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯Æâ¤Ë1¹æÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ìー¥·¥¢Ë¡¿Í³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§Primo Diamond Malaysia Sdn. Bhd.
½êºßÃÏ¡¡¡§SUITE B1701,LEVEL 17, TOWER B, MENARA UOA BANGSAR, NO. 5,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JALAN BANGSAR UTAMA 1, 59000 KUALA LUMPUR W.P.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KUALALUMPUR MALAYSIA
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Director ÅÄîµ ·ò°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¡ÖI-PRIMO¡×¤ÎÅ¸³«
»ñËÜ¶â¡¡¡§1,000,000¥Þ¥ìー¥·¥¢¥ê¥ó¥®¥Ã¥È
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§¥×¥ê¥â¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1999Ç¯4·î15Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ12ÈÖ5¹æ¡¡ÇòÄá¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4³¬
TEL¡¡¡¡ ¡§TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ß·Ìî Ä¾¼ù
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§1²¯±ß
ÁíÅ¹ÊÞ¿ô¡¡¡§133Å¹ÊÞ¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ87Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ16Å¹ÊÞ¡¢¹á¹Á£µÅ¹ÊÞ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ¹ñËÜÅÚ24Å¹ÊÞ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë1Å¹ÊÞ¡Ë ¢¨2026Ç¯1·î15Æü¸½ºß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html