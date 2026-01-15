ÀïÎ¬¤«¤é¼Â»Ü¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ËÈ¼Áö¡£Ä¹À¥»º¶È¤ÈÊâ¤ó¤À¡¢ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎF1¥ìー¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖFormula E¡×¤Î¶¨»¿¥¹¥Èー¥êー¤Å¤¯¤ê¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒFIELD MANAGEMENT EXPAND¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÅÄ¹ÀÇ·¡¢°Ê²¼ FMX¡Ë¤Ï¡¢²½³ØÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹À¥»º¶È¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÅÅÆ°¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖABB FIA Formula E¡×¤Î¥Áー¥à¡ÖAndretti Formula E¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä¥¹¥Èー¥êーÀß·×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÆ³¤¤¤¿»ÜºöÀß·×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢FMX ConsultingÉôÌç ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÉðÅÄ·¼ÏÂ(¤¿¤±¤À¤Ò¤í¤«¤º)¤È¡¢Experience MarketingÉôÌç ¥Áー¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÄá²¬Î¼(¤Ä¤ë¤ª¤«¤ê¤ç¤¦)¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¹À¥»º¶È ·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ê¥ìー¥·¥ç¥óÉô PR²Ý¤Ç¹Êó¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶Æà¡¹»Ò(¤¿¤«¤Ï¤·¤Ê¤Ê¤³)»á¡¢ÀÄÅÖÍ¥(¤¢¤ª¤È¤æ¤¦)»á¤È¡ØÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎF1¥ìー¥¹¡Ù¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëFormula E¤Î¶¨»¿¥¹¥Èー¥êー¤ª¤è¤Ó»ÜºöÀß·×¤ÎÁ´ËÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²½³ØÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹À¥»º¶È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÅÅÆ°¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖABB FIA Formula E¡×¤Î¥Áー¥à¡ÖAndretti Formula E¡×¤Ë2022Ç¯¤«¤é¶¨»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹À¥»º¶È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼NAGASE¤¬Formula E¤Ë¶¨»¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤¬¡¢¼ÒÆâ³°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡Ö¡ÈWhy NAGASE¡É¤ò¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾´¶Åª¡¦¾ð½ïÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢FMX¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉðÅÄ·¼ÏÂ¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¶¨»¿¥¹¥Èー¥êー¤Å¤¯¤ê¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹À¥»º¶È¤Î·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ê¥ìー¥·¥ç¥óÉôPR²Ý¤Ç¹Êó¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶Æà¡¹»ÒÍÍ¡¦ÀÄÅÖÍ¥ÍÍ¤È¡¢FMX ConsultingÉôÌç ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÉðÅÄ·¼ÏÂ¡¢Experience MarketingÉôÌç ¥Áー¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÄá²¬Î¼¤¬¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æº¹¤·½Ð¤¹
¡ÖÄ¹À¥»º¶È¤È¡¢Formula E¤Î´Ø·¸À¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÀÄÅÖ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹À¥»º¶È¤Ï¥°¥ëー¥×¤òµó¤²¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥«ー¥Ü¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëFormula E¤È¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¸Ì®¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó(Ä¹À¥»º¶È)
¡Ö2022Ç¯¤Î¶¨»¿³«»ÏÅö½é¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¥ìー¥¹²ñ¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ñ¾ì°Ê³°¤Î¾ì¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë³èÍÑ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ÊÁ°ÊÌ°Æ·ï¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤ÏÁ°¿¦¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢µìÃÎ¤ÎÃç¡£²ÝÂê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤º¶¨»¿¤ÎÌÜÅªÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¹Í¤¨¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢FMX¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎÀß·×¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ(FMX)
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î¶¨»¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Formula E¤Ø¤Î¶¨»¿³èÆ°¤Ø¤ÎÌÜÅª¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¡¢¤É¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Ä¹À¥»º¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ä½¾¶È°÷¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¡¢Àß·×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹À¥»º¶È¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼´¤È¤¹¤Ù¤¤À¤È¡¢NAGASE¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÈDelivering next.¡É¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¶¨»¿³èÆ°¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡ÈDelivering next sustainability¡É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¶¶¤µ¤ó(Ä¹À¥»º¶È)
¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âºÇ½é¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²ÝÂê¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¾¯¤·»¨¤Ê¥Üー¥ë¤ÎÅê¤²Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤«²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤¿Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¨»¿³èÆ°¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÄó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¤»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä²ÝÂê´¶¤ò¡¢¾å¼ê¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÒÆâ¸þ¤±¤ÎEV¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë¤¢¤ëÅìµþ23¶èÆâÍ£°ì¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥µー¥¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¥·¥Æ¥£ー¥µー¥¥Ã¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢Andretti Formula E¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¡£ÌÜÅªÀ°Íý¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ËÈ¼Áö
Ä¹À¥»º¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ»ö¶ÈÉô²£ÃÇ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¡ÖFormula E¤Ø¤Î¶¨»¿³èÆ°¤¬¼ÒÆâ³°¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢FMX¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Áー¥à¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹À¥»º¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¦´¶¤È½ã¿è¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥´ー¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ù¤¯¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄÅÖ¤µ¤ó(Ä¹À¥»º¶È)
¡Ö¾ì½ê¤Î¤´Äó°Æ¤«¤é²¼¸«¡¢ÌÜÅª¤ÎÀ°Íý¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡¢À©ºîÊª¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤Î3DCG¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Íß¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤¹¤ëÁ°¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¡£°ìµ¤¤Ë¼ÒÆâ¤ËÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Äá²¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¤¥áー¥¸3DCG¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸å¤«¤é¤¹¤´¤¤¹â³ÛÀÁµá¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬(FMX)
¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÆ±¤¸¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²æ¡¹¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢À©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤Ç¥¤¥áー¥¸¤ò¸«¤¿Êý¤¬¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤Æ3D¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
FMX¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦ºÝ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÈ¯Ãí¥Ù¥ó¥Àー¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÄ¹À¥»º¶È¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°Õ¸«¤ò±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤¤¹ç¤¤¡¢Ã¯¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëºÂ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡¢Ä¹À¥»º¶È¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËËþÂ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆ°Àþ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ª¤Î¤º¤Èµ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÉðÅÄ¡¦Äá²¬¤Ï¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï½¸µÒ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó(Ä¹À¥»º¶È)
¡Ö±Ä¶ÈÃ´Åö¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ò¡¢ÊÑ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÃ¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤·¤Æ¤¤¤ëAndretti¥Áー¥à¤È¸òÎ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢NAGASE¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÉô¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ö¶ÈÉô¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Å¸¼¨¤Î¿ô¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¿ô¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Äá²¬(FMX)
¡Ö¤¿¤ÀAndretti¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ²ñ¤¨¤Ê¤¤Êý¤È²ñ¤¨¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø¤Ê¤¼Ä¹À¥»º¶È¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê²ò·è¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¸Þ´¶¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÉô¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹À¥»º¶È¤¬¼è¤ê°·¤¦µ¡Ç½ÀÅü¼Á¡¦¥È¥ì¥Ï®¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤ê¡¢EV¥«ー¥È¤Ë¾è¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÄ¹À¥»º¶È¤ÈFormula E¤Î¶¦ÌÄ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»Üºö¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ÉðÅÄ(FMX)
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢¥«¥Á¥Ã¤È·ø¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢ËÜÍè¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È½é¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«È¯Åª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Formula E¤ÎÈóÆü¾ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤¬ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄ¹À¥»º¶È¤¬¼è°úÀè¤È¶¨¶È¤·¤ÆÀ©ºî¡£ÆüËÜ¤ÎÃÝ»æ¤ò100%»ÈÍÑ¡£
Æ°°÷¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¤¤¶¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿100Ì¾¤è¤êÂ¿¤¤ ¡¢128Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¾ì¡£EV¥«ー¥ÈÂÎ¸³¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Â¾»ö¶ÈÉô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²£ÃÇÅª¤ËÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡²ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÅÖ¤µ¤ó(Ä¹À¥»º¶È)
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨»¿³èÆ°¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Üºö¤´¤È¤ÎKPI¤ÎÀßÄê¤È¿ôÃÍ¤Ç·ë²Ì¸¡¾Ú¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢PDCA¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤À®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÌÜÅªÀ°Íý¤«¤é´ë²èÄó°Æ¡¢ÅöÆü¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢FMX¤À¤±¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äó°Æ¤«¤éÃ¡¤Âæ¤ÎÀ©ºî¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤Ç¤¬Áá¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¹âÉÑÅÙ¤ÇÄêÎã²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ëè²ó1¤Ä¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò¡£»Ù±ç¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×
4¿Í¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ºÙ¤«¤¹¤®¤Æ¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉðÅÄ¡¦Äá²¬¤È¤â¤ËÅú¤¨¤Ï¡ÖNO¡×¡£
ÉðÅÄ(FMX)
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡£¤·¤«¤â¡¢²æ¡¹¤è¤êNAGASE¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¡£µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤äºÙ¤«¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡×
Äá²¬(FMX)
¡Ö¾ï¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Í¾ÎÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄ¾Á°¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í²¿¤«¤·¤é¤¬µ¯¤³¤ë¤â¤Î¡£Â¾¼ÒÍÍ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢À®¸ù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢È¼Áö¤·¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ë¡¢»Ù±ç¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ(FMX)
¤Þ¤º¤Ï¡Ö²æ¡¹¤â³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¡£°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤´¤È¤ËºÇÄã¤Ò¤È¤Ä¤Ï²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤â¤Î¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬Ã´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£¤¿¤¯¤µ¤óÄó°Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢É´È¯É´Ãæ¤òÁÀ¤¦´Ø·¸À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À°ì½ï¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ç¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢FMX¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥¨¥°¥¼¥¥åー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¡¢ÀÄÅÖ¤µ¤ó¡¢µ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£