おかげさまで累計1,000校達成！「踊育（だんいく）-東北ダンスプロジェクト-」最終レッスン開催

　ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也）は、地域コミュニティへの貢献の一環として、ダンスを通じて子どもたちに元気を届けたいという思いから、学校や施設にインストラクターを派遣し、ダンスレッスンを行う「踊育（だんいく）-東北ダンスプロジェクト-」（以下「本プロジェクト」）を2012年より展開してきました。このたび累計実施校数が1,000校に到達したことを受け、今回のレッスンをもって本プロジェクトを締めくくることとなりましたので、お知らせいたします。







　このたび、1月15日（木）、記念すべき1,000校目となる宮城県多賀城市立山王（さんのう）小学校（以下「本小学校」）にて、最終レッスンを開催しました。

当日は、元小学校教諭であるダンサーの鹿野 仁さん（ダンサーネーム：HEAT）を講師に迎え、リズム感を高める要素を取り入れた「運動神経が良くなるダンス」を活用したダンス授業を実施しました。本小学校の4年生141名がダンスを通じて、一体感を深めました。

　本プロジェクトは、目標としていた累計実施校数1,000校を達成したため、2025年度をもって終了いたします。これまでに延べ約87,000人の子どもたちへダンスをお届けしてまいりました。長年にわたり本プロジェクトにご協力いただいた皆様に、心より厚く御礼申し上げます。

　今後も当社グループは、グループビジョンに掲げる“豊かで元気な社会づくりへの貢献”を実現すべく、地域コミュニティ活性化に寄与する活動に積極的に取り組んでまいります。

＜当日の様子＞











（ご参考）

「踊育（だんいく）‐東北ダンスプロジェクト‐」について（2012年〜）

　被災地の子どもたちが体を動かす場が少ないという現状や、学校教育におけるダンス授業が導入されたことなどを契機に、「ダンスを通して明るく元気になってほしい」との願いから生まれた活動です。岩手県、宮城県、福島県の3県において、幼稚園、小学校、中学校などを対象としたダンス授業を実施してきました。

【ダンス授業の様子】







【これまでの累計活動数】

https://digitalpr.jp/table_img/2999/126143/126143_web_1.png

地域コミュニティへの貢献に関する取り組みについて

　当社グループは、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、ダイナミックにチャレンジを続ける。」のグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりのために、良き企業市民として、地域コミュニティの活性化に貢献する取り組みを行っています。

　詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

　https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/partners/activity/

