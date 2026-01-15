¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ò¥Ï¥¿¡ÛÀ½Â¤¹©ÄøÅù¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¤¤í¤É¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤¯¤ì¤è¤ó¡×¤òÈ¯Çä
½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³èÍÑ
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¥¢¥ò¥Ï¥¿)¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Î°ì¼¡²Ã¹©¤äÀ½Â¤¹©ÄøÅù¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤¯¤ì¤è¤ó¡×¤òºîÀ®¤·¡¢¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëPR»ÜÀß¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¥¸¥ã¥à¥Ç¥Ã¥¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥è¥ó¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬ÉÁ¤±¤ë4¿§(ÀÖ¡¦²«¡¦ÎÐ¡¦Ãã)¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢³«Éõ¸å¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥Á¥´¤ÎÅÉ¤ê³¨¤òÆ±Éõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤ä¿¢Êª¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Á¥´¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¿©°é³èÆ°¤Ç¤Î³èÍÑ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¸øÊç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÂè2ÃÆ
Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¸¥ã¥à¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ»Ä¤µ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ë¤òÈ¯¹Ú¡¦ÀºÀ½¤·¡¢¤³¤ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¢¨¡£
¢¨ ¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¥¢¥ò¥Ï¥¿¥Ë¥å¡¼¥¹ 2025 No.9¡×»²¾È
https://www.kewpie.com/newsrelease/2025/3595/
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î´»µÌ¤ò¤ß¤«¤ó´ÌµÍ¡¦¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç1932Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò´úÆ»±à¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤«¤ó´ÌµÍÀ½Â¤»þ¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤ß¤«¤ó¤Î³°Èé¤òÄÄÈé(¤Á¤ó¤Ô)¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤«¤éÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤À¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ»º²Ã¹©¤ò¸¶ÅÀ¤Ë»ý¤Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²¸·Ã¤ò»ýÂ³Åª¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¿©ÉÊ»Ä¤µ¤ò¡ÖÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤¯¤ì¤è¤ó¡×¤Î¸¶ÎÁ¤ÏÁ´¤ÆÅ·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢ÊÆ¤Ì¤«¤«¤éºÎ¤ì¤¿ÊÆÌý¤È¥é¥¤¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢À½Â¤¹©ÄøÅù¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î°ìÉô¤ò´¥Áç¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ì¥è¥ó¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤¿4¿§(ÀÖ¡¦²«¡¦ÎÐ¡¦Ãã)¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¿§¤ò»È¤¦¤È¥¤¥Á¥´¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Éõ¸å¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥¤¥Á¥´¤ÎÅÉ¤ê³¨¤òÆ±Éõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ò¥Ï¥¿¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤·¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤È»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¯¤À¤â¤Î¤¯¤ì¤è¤ó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§1È¢4¿§Æþ¤ê¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÅÉ¤ê³¨ÉÕ¤
¡¦²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯Çä¡§2026Ç¯1·î¡Á
(¾¦ÉÊÆÃÄ§)
¡¦ÊÆ¤Ì¤«¤«¤éºÎ¤ì¤¿ÊÆÌý¤È¥é¥¤¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ¤ÍøÍÑÉôÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ¤ÍøÍÑÉôÊ¬¤ò´¥Áç¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ì¥è¥ó¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Á¥´¤¬ÉÁ¤±¤ë4¿§¥»¥Ã¥È¡£³«Éõ¸å¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥¤¥Á¥´¤ÎÅÉ¤ê³¨¤òÆ±Éõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿§¤òÊä¤¦´éÎÁ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÃå¿§¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±À®Ê¬¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(4¿§¤Î»ÈÍÑÁÇºà¡Ë
ÀÖ¡§¥¤¥Á¥´¡¡¡¡¡¡²«¡§²Æ¤ß¤«¤ó¡¡¡¡ÎÐ¡§ÀÄ¤ê¤ó¤´¡¡¡¡Ãã¡§´°½Ï¥Ð¥Ê¥Ê
(»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ)
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤Î¤É¤Ë¤Ä¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê°û¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤â¤È¤Ç¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡
¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-4-13¡¡
TEL¡§03-3407-8181
E-mail¡§bfpr@aohata.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.aohata.co.jp/
