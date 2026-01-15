¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·´´Àþ¡õÆÃµÞ¼ÖÎ¾ÊÁ¤ÎÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥°¥Ã¥º£¸¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä¡¡¿Íµ¤¤Î¼ÖÎ¾¤â¤Õ¤¯¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿·À¸³è¤ò±þ±ç¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥°¥Ã¥º8¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþÆÃµÞ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥å¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¡¢¥é¥ó¥Á¶ÒÃå¡¢ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢ËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿·À¸³è¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¡ÀÇ¹þ¡§1,760±ß
ºà¼Á¡¡¡§É½ÌÌ¡ÊÌÊ100%¡Ë¡¡ÆâÀ¸ÃÏ¡¢ÃæÌÊ¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡Ë¡¡É³¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë100%¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý40 x ¹â30cm
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥·¥å¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¡¡ÀÇ¹þ¡§1,210±ß
ºà¼Á¡¡¡§É½ÌÌ¡ÊÌÊ100%¡Ë¡¡ÆâÀ¸ÃÏ¡¢ÃæÌÊ¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡Ë¡¡É³¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë100%¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý21.5 x ¹â29 x ±ü¹Ô5cm
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥é¥ó¥Á¶ÒÃå¡¡ÀÇ¹þ990±ß
ºà¼Á¡¡¡§ËÜÂÎ¡ÊÌÊ100%¡Ë¡¡É³¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë100%¡Ë¡¡
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý27 x ¹â19 x ±ü¹Ô12cm
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¡¡ÀÇ¹þ880±ß
ºà¼Á¡¡¡§ÌÊ100%
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý43 x ¹â43cm
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥³¥Ã¥×ÂÞ¡¡ÀÇ¹þ770±ß
ºà¼Á¡¡¡§ËÜÂÎ¡ÊÌÊ100%¡Ë¡¡É³¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë100%¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý16 x ¹â20 x ±ü¹Ô8cm
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä¡¡¿·´´Àþ¡õºßÍèÀþÆÃµÞ ¥ë¡¼¥×¥¿¥ª¥ë¡¡ÀÇ¹þ935±ß
ºà¼Á¡¡¡§¥¿¥ª¥ë¡¦¤Ò¤â¡ÊÌÊ100%¡Ë¡¡¥Í¡¼¥à¥¿¥°¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý34 x ¹â34cm
¡ã¾¦ÉÊ§¡ä¡¡SERIES N700S ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡¡ÀÇ¹þ2,750±ß
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ¡ÊABS¡¢POM¡Ë¡¡¡¡¶â¶ñ¡ÊÅ´¡¢°¡±ô¹ç¶â¡¢¿¿ï«¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ¨¡ä¡¡CLASS 923 Dr. YELLOW ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡¡ÀÇ¹þ2,750±ß
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ¡ÊABS¡¢POM¡Ë¡¡¡¡¶â¶ñ¡ÊÅ´¡¢°¡±ô¹ç¶â¡¢¿¿ï«¡Ë
¢£ºÎÍÑ¼ÖÎ¾
¿·´´Àþ¡§E6·Ï¤³¤Þ¤Á¡¢E5·Ï¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢N700S¤Î¤¾¤ß¡¢923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡¢W7·Ï¤«¤¬¤ä¤¡¢500·Ï¤³¤À¤Þ¡¢N700S¤«¤â¤á¡¢800·Ï¤Ä¤Ð¤á
ºßÍèÀþÆÃµÞ¡§E259·ÏÀ®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢HC85·Ï¤Ò¤À¡¢271·Ï¤Ï¤ë¤«¡¢883·Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯
¢£ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä¾ÜºÙ¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼è°·¾¦ÉÊ¡§¡ÖSERIES N700S ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¡ÖCLASS 923 Dr. YELLOW ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
JRÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡JR¶å½£¾µÇ§ºÑ
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp