¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º¡ÛÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ëÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¡ÖSFJ-21A¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò³«È¯
Çö·¿²½¤È½¸ÀÑ²½¤¬¿Ê¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËºÇÅ¬
¡ã»ÅÍÍ¡ä¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/2845/126106/126106_web_1.png
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢É½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆó¼¡ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÇö¡Ê2026Ç¯1·î5Æü»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2SFJ-22A¥·¥ê¡¼¥º
¢£¡ÖÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥ºSFJ-21A¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Î¡ÖÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÊüÅÅ¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¼¡ÊÝ¸î¤¬Àµ¤·¤¯µ¡Ç½¤»¤º¤Ë²á½¼ÅÅ¡¦²áÅÅÎ®¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ò¥å¡¼¥º¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤òÍÏÃÇ¤µ¤»¤Æ²óÏ©¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÆó¼¡ÊÝ¸îÍÑ¤Î¥Ò¥å¡¼¥º¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤Î¾å»Ô°ÊÍè¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼ITµ¡´ï¤Ë¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊÌ¾¡¡
¡¡É½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥ºSFJ-21A¥·¥ê¡¼¥º¡ÊSFJ-0421A¡Ë
¡¦ÆÃÄ¹
Æó¼¡ÊÝ¸îÍÑ¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ë4.0mm¡¢½ÄÉý3.0mm¡¢¸ü¤ß0.58mm¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Åö¼Ò½¾ÍèÉÊÈæ¤Ç31%¤ÎÇö·¿²½¤ò¼Â¸½
ÄãÄñ¹³¤«¤ÄÇö·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âµ¡Ç½²½¤ÈÉôÉÊ¤Î½¸ÀÑ²½¤¬¿Ê¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËºÇÅ¬
À½ÉÊÁ´ÂÎ¤Ç±ô¥Õ¥ê¡¼¢¨3¤ò¼Â¸½¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥
¡¦»ÅÍÍ¾ÜºÙ
https://digitalpr.jp/table_img/2845/126106/126106_web_2.png
¢¨3²¤½£¤ÎÍ³²Êª¼Á¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ç¤¢¤ëRoHS»ØÎá¤Ç¤Ï±ô´ÞÍÎÌ1,000ppm°Ê²¼¤Î¾õÂÖ¤ò±ô¥Õ¥ê¡¼¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¥Ò¥å¡¼¥ºÉô¤Ç¼×ÃÇ¤Ç¤¤ëÅÅ°µ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼Éô¤ÎÆ°ºîÅÅ°µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¡¢ÅÅÁõ²½¤¬¿Ê¤à¼«Æ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢ÀÜ¹çºàÎÁ¤ä¸÷³ØºàÎÁ¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEmpower Evolution.¡¡¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¡£¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Êhttps://www.dexerials.jp/profile/vision.html¡Ë¤È¤·¤Æ¤«¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô²¼ÄÚ»³1724
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·²È¡¡Í³µ×
ÀßÎ©¡§ 2012Ç¯6·î20Æü
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dexerials.jp/
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô¡¡¹Êó¡¦IRÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡Ê¿µï¡¦ÉÚ²¬¡¦ÅÏîµ
TEL¡§03-3538-1230¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡E-mail¡§press@dexerials.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.dexerials.jp/
¡¡¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·²ÈÍ³µ×¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆó¼¡ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÇö¢¨1¤È¤Ê¤ë¡¢¸ü¤ß0.58mm¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖSFJ-21A¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊSFJ-0421A¡Ë¤ò³«È¯¡¢À½ÉÊ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SFJ-21A¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¢¨2¤È¤Î¸ü¤ßÈæ³Ó
SFJ-21A¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¢¨2¤È¤Î¸ü¤ßÈæ³Ó
¡¡ºòº£¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¹âµ¡Ç½²½¤äAIµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÄê¤Î¶îÆ°»þ´Ö¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°ÎÏ¸»¤È¤Ê¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥»¥ë¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼°Ê³°¤ÎÉôÉÊ¤Î¾®·¿²½¤ä½¸ÀÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥ºÄñ¹³1.1m¦¸¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥º²£Éý4.0mm¡¢½ÄÉý3.0mm¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆó¼¡ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ë¸ü¤ß0.58mm¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥»¥ë¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼ËöÆâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉôÉÊ¤Î½¸ÀÑ²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥å¡¼¥ºÄñ¹³¤¬Äã¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥º¼«ÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¾®·¿¡¦Çö·¿¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥ºÄñ¹³1.1m¦¸¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥º²£Éý4.0mm¡¢½ÄÉý3.0mm¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆó¼¡ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ë¸ü¤ß0.58mm¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥»¥ë¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼ËöÆâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉôÉÊ¤Î½¸ÀÑ²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥å¡¼¥ºÄñ¹³¤¬Äã¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥º¼«ÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¾®·¿¡¦Çö·¿¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÅÍÍ¡ä¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/2845/126106/126106_web_1.png
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢É½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆó¼¡ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÇö¡Ê2026Ç¯1·î5Æü»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2SFJ-22A¥·¥ê¡¼¥º
°Ê¡¡¾å
¢£¡ÖÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥ºSFJ-21A¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Î¡ÖÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÊüÅÅ¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¼¡ÊÝ¸î¤¬Àµ¤·¤¯µ¡Ç½¤»¤º¤Ë²á½¼ÅÅ¡¦²áÅÅÎ®¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ò¥å¡¼¥º¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤òÍÏÃÇ¤µ¤»¤Æ²óÏ©¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÆó¼¡ÊÝ¸îÍÑ¤Î¥Ò¥å¡¼¥º¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤Î¾å»Ô°ÊÍè¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼ITµ¡´ï¤Ë¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊÌ¾¡¡
¡¡É½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥ºSFJ-21A¥·¥ê¡¼¥º¡ÊSFJ-0421A¡Ë
¡¦ÆÃÄ¹
Æó¼¡ÊÝ¸îÍÑ¤ÎÉ½ÌÌ¼ÂÁõ·¿¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ë4.0mm¡¢½ÄÉý3.0mm¡¢¸ü¤ß0.58mm¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Åö¼Ò½¾ÍèÉÊÈæ¤Ç31%¤ÎÇö·¿²½¤ò¼Â¸½
ÄãÄñ¹³¤«¤ÄÇö·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âµ¡Ç½²½¤ÈÉôÉÊ¤Î½¸ÀÑ²½¤¬¿Ê¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËºÇÅ¬
À½ÉÊÁ´ÂÎ¤Ç±ô¥Õ¥ê¡¼¢¨3¤ò¼Â¸½¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥
¡¦»ÅÍÍ¾ÜºÙ
https://digitalpr.jp/table_img/2845/126106/126106_web_2.png
¢¨3²¤½£¤ÎÍ³²Êª¼Á¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ç¤¢¤ëRoHS»ØÎá¤Ç¤Ï±ô´ÞÍÎÌ1,000ppm°Ê²¼¤Î¾õÂÖ¤ò±ô¥Õ¥ê¡¼¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¥Ò¥å¡¼¥ºÉô¤Ç¼×ÃÇ¤Ç¤¤ëÅÅ°µ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼Éô¤ÎÆ°ºîÅÅ°µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¡¢ÅÅÁõ²½¤¬¿Ê¤à¼«Æ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢ÀÜ¹çºàÎÁ¤ä¸÷³ØºàÎÁ¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEmpower Evolution.¡¡¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¡£¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Êhttps://www.dexerials.jp/profile/vision.html¡Ë¤È¤·¤Æ¤«¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô²¼ÄÚ»³1724
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·²È¡¡Í³µ×
ÀßÎ©¡§ 2012Ç¯6·î20Æü
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dexerials.jp/
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô¡¡¹Êó¡¦IRÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡Ê¿µï¡¦ÉÚ²¬¡¦ÅÏîµ
TEL¡§03-3538-1230¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡E-mail¡§press@dexerials.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.dexerials.jp/