¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£²¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤¬ìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë ¼ÖÁë¿©Æ²¡Ö¾¾ºåµí µí¤á¤·¡×¡Ö¶á¹¾µí µí¤á¤·¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÊÛ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¼ÖÁë¿©Æ²¡×¤è¤ê¡¢£²¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡Ö¾¾ºåµí¡×¡¢¡Ö¶á¹¾µí¡×¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÉ÷ÅÚ¤ÈÅÁÅý¤¬°é¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿´ØÅìÉ÷¡¦´ØÀ¾É÷¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Êµí¤á¤·¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤Î¹¤ò¡¢±ØÊÛ¤«¤é¡£¡É¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤ÎÎ¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÎÇä²Õ½ê¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡Åìµþ±Ø¡¦ÉÊÀî±Ø¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡¦Ì¾¸Å²°±Ø¡¦µþÅÔ±Ø¡¦¿·Âçºå±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖPLUSTA¡×¡ÖPLUSTA Bento¡×¡ÖDELICA STATION¡×Åù¤Î±ØÊÛ¼è°·Å¹ÊÞ
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¾ºåµí µí¤á¤·¡¡1,580±ß¡¡Åìµþ±Ø¡¦ÉÊÀî±Ø¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡¦Ì¾¸Å²°±Ø¸ÂÄê
»°½Å¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡Ö¾¾ºåµí¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤È¤í¤±¤ë»é¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£
º«ÉÛ¤À¤·¤ò²Ã¤¨¤¿´ØÅìÉ÷¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³ä²¼¤Ç¡¢»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£
È¤µÙ¤á¤Ï¡¢»°½Å¤ä¼¢²ì¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡ÖÆüÌîºÚÄÒ¡×¡£
¶á¹¾µí µí¤á¤·¡¡1,580±ß¡¡µþÅÔ±Ø¡¦¿·Âçºå±Ø¸ÂÄê
400Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡£¼¢²ì¤Î¼«Á³¤¬°é¤ó¤À½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤È¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»é¤¬ÆÃÄ§¡£
´Å¤á¤Î´ØÀ¾É÷¤Î³ä²¼¤Ë¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¤ò²Ã¤¨¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥³¥¯¿¼¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÐ¾Ý°ûÎÁ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ö¾¾ºåµí µí¤á¤·¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¶á¹¾µí µí¤á¤·¡×¤ÈÂÐ¾Ý°ûÎÁ¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áí³Û¤«¤é100±ß°ú¤¤È¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¡±ØÊÛ¡Ö¾¾ºåµí µí¤á¤·¡×¡Ö¶á¹¾µí µí¤á¤·¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ûÎÁ¡Ö¿é¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡Ê350ml¡Ë¡×¡ÖThePEEL¡Ê350ml¡Ë¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡¡202£¶Ç¯1·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü²Õ½ê¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡Åìµþ±Ø¡¦ÉÊÀî±Ø¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡¦Ì¾¸Å²°±Ø¡¦µþÅÔ±Ø¡¦¿·Âçºå±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖPLUSTA¡×¡ÖPLUSTA Bento¡×¡ÖDELICA STATION¡×Åù¤Î±ØÊÛ¼è°·Å¹ÊÞ
¢£¾¦ÉÊÈ¯ÇäµÇ°¡ª¡Ö¾¾ºåµíor¶á¹¾µí ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Îµí¤á¤·ÇÉ¡ª¡©¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Åö¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥°¥ë¥áÉô¡×¡Ê@jrplus_gourmet¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÁª¤ó¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay®¡×2,900¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00¡Á1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59Åê¹ÆÊ¬
±þÊçÊýË¡¡¡¡Åö¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥°¥ë¥áÉô¡×¡Ê@jrplus_gourmet¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÁª¤ó¤ÇÅê¹Æ
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡¡¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay®¡×2,900¥Ý¥¤¥ó¥È
ÅöÁªÈ¯É½¡¡ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¸åÆü¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¦X¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë½à¤¸¤¿Êý¤Î¤ßÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦É¬¤º¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ö¸ø³«¡×¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«ÀßÄê¤ÎÊý¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ÅöÁªÏ¢Íí¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥È¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁª¹ÍÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Î¤´±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æ±°ì¤Î±þÊç¼ÔÍÍ¤«¤éÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î±þÊç¤ª¤è¤ÓÆ±¤¸¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¤Î±þÊç¤Ï¡¢Á´¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00¡Á1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59°Ê³°¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay®¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤êÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay®¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp