¡¡
¡¡SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÄÂÂß¡¦´ÉÍý¡¦³«È¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëSG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ªÏÂÅÄ Éð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¡ÖSG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¿·º½¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤ò½×¹©¤·¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ·Ñµ¡Ç½¶¯²½¤ÈÍ¢Á÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÅìµþÃæ·Ñ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬Æþµï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥µ¥×¥é¥¤¢¨1¡¢SD¥È¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¢¨2¤âÆþµïÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²ñ¼Ò´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ä¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ê²¾¾Î¡ËÅìµþÃæ·Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2026Ç¯7·î²ÔÆ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¿·º½¤ÎÁ´·Ê
¢£SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¿·º½¤Î»ÜÀßÆÃÄ¹
1. Î©ÃÏ¤ÎÍ¥°ÌÀ
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¼óÅÔ¹âÂ®ÏÑ´ßÀþ¡Ö¿·ÌÚ¾ìIC¡×¤«¤éÌó3.3km¡¢¼óÅÔ¹âÂ®9¹æÀþ¡Ö»ÞÀîIC¡×¤«¤éÌó2.8km¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÆîº½Ä®±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤È¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼ÖÎ¾ÂÔµ¡¾ì¤ÎÀ°È÷
¡¡6³¬¤ª¤è¤Ó²°¾å¤ËÂç·¿¼Ö¤ÎÃó¼Ö¾ì¡Ê201Âæ¡Ë¡¢1³¬¤È²°¾å¤ËÂç·¿¼Ö¤ÎÂÔµ¡¾ì¡Ê40Âæ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤êÃæ·Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÇÛ¼Ö¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢ÂÔµ¡¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶áÎÙÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢²°º¬ÌÌ¤Ë¼«²È¾ÃÈñ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡ÊÊÉÌÌ¡Ë¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¯´ÖÌó 341MWh¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»ÜÀß±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡ÊÊÉÌÌ¡Ë¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë
4. ²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö
¡¡ ÍøÍÑ¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢³Æ½ê¤Ë SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àº´ÀîÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»Í¹ñ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¬¤ï¤Î¿¹¡×¤ÎÅ·Á³ÌÚºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß6³¬¤Ë¤Ï²¾Ì²¥¹¥Úー¥¹¤ä¥Æ¥é¥¹¤òÍ¤·¡¢Å·°æ¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¸÷¤Ç¶õ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼¼Æâ¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµÙ·Æ¼¼¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2³¬¤Ë¤Ï130ÀÊ¤Î¼Ò°÷¿©Æ²·óµÙ·Æ¼¼¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¬¤ï¤Î¿¹¡×¤ÎÌÚºà¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
6³¬µÙ·Æ¼¼
5. ÃÏ°è¶¦À¸¤ÎÎÐ²½·×²è
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢±ÊÂåÄÌ¤êÂ¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÀµÌÌ³°´Ñ¤ò±ß·Á¤ÎÊÉÌÌÎÐ²½¤ÇÆÃÄ§¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£ÄÌ¤êÂ¦¤Ç¤Ï³°ÊÉÄãÁØÉôÊÉÌÌÎÐ²½¤È¡¢ÊâÆ»¤Ë±è¤Ã¤¿³°¹½¥¨¥ê¥¢¤Î¿¢ºÏ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÃæ¹âÌÚ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¹ÎÓÍá¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¾ÈÌÀ·×²è¤Ë¤è¤êÌë´Ö¤Ç¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ðË¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÏ°è´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£ÄÌ¤êÂ¦ÎÐ²½¥¤¥áー¥¸
6. ºÒ³²ÂÐºö¤òÈ÷¤¨¤¿ÀßÈ÷
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ë¤â»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò72»þ´Ö²ÔÆ¯²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¿×Â®¤Ë¥È¥¤¥ìµ¡Ç½¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥È¥¤¥ì¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉºÒÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÈï³²·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¢¥éー¥È¤ÎºîÆ°¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤äÍøÍÑ¼Ô¤ØÂ¨ºÂ¤ËÄÌÃÎ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¤Ò¤È¡¦¤Þ¤Á¡¦ÁÛ¤¤¤Î¤Ê¤¬¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤Ç¡¢ÊªÎ®¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊªÎ®ÉÔÆ°»º³«È¯¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä
¢¨SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤ÎÊªÎ®ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎCRE¡ÊCorporate Real Estate¡§´ë¶ÈÉÔÆ°»º¡ËÀïÎ¬¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢2007Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー»ö¶È¤ä¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¸þ¤±ÊªÎ®»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤â»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡É´²ßÅ¹¡¦Âçµ¬ÌÏ¾®ÇäÅ¹¸þ¤±¤ÎÇ¼ÉÊÂå¹Ô¤ä´ÛÆâÊªÎ®¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò
¢¨2¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¢ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë2025Ç¯8·î¤ËÀßÎ©