¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Î²÷µó¡ªAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡¡¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
¡¡Æ¬¤ò¤¢¤º¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤ØÍ¶¤¦¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡ÊÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAmazon.co.jp ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¿²¶ñÉôÌç¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï2ÉôÌç¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î±ÉÍÀ¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤êÅö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù»ý¤È¡¢Amazon¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ª¤è¤Ó¥»¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Amazon¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡Û
¡¡¡ÖAmazon.co.jp ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ï¡¢Amazon¤ÎÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é ¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤äÇä¾å¡¢Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÅÙ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤ò´ð¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´8ÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î4¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡¢²ÈÅÅ¡¦¥«¥á¥é¡¦AVµ¡´ï¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤·¤¿39ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ¡×¤Ï¡¢Amazon¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¡¢¡ÖAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤Ê¤É¤Î¥»¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÉÊÂ·¤¨¡¦Çä¾å¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ÀîÅèÎç¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤ê¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿AmazonÍÍ¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡Ù¤ò¼´¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¤«¤±ÉÛÃÄ¡¢Êú¤Ëí¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â³ÈÂç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿çÌ²´Ä¶Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AmazonÍÍ¤Î»ý¤Ä¹¤¤ÈÎÇäÌÖ¤ÈËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÅö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤Î1/3¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤È¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖAmazon.co.jp ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï
¡¡¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£Ëí¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»°³Ñ³Ê»Ò¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂÎ°µÊ¬»¶¤Î¼Â¸½¤ÈÆ¬Éô¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê10Ç¯´Ö¤ÎÂÑµ×À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Îß·×100Ëü¸Ä°Ê¾åÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ë¡¼¥¡¼ÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2025¡×Repeat Growth¾Þ¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¿¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ
¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Áí·×30Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥à¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡¹Êó¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°EC
https://hitsuji-zzz.com/
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.moon-x.com/
