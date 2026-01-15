¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AOKI¡¦ORIHICA¤Ï¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ªÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô ¹â¹»ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡ÖAnniversary Movie¡×¤òÀ©ºî
¡ÁÀÚâøÂöËá¤·¡¢Ãç´Ö¤È¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿1Ç¯´Ö¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¸ø¶¦À¤ÎÄÉµá¡×¤Î¤â¤È¡¢¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2017Ç¯¤è¤êÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô»°Ç¯À¸¤Î1Ç¯´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡ÖAnniversary Movie¡×¤òËÜÇ¯ÅÙ¤âÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢AOKI¡¦ORIHICA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AOKI¸ø¼°YouTube : https://youtu.be/NreFkjb7mdQ
ORIHICA¸ø¼°YouTube : https://youtu.be/TJfkPQ1STS0
¢£ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á
¡¡Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃé·¯¹§¿Æ¡Ù¡¦¡ØÌÀÏ¯¹ä·ò¡Ù¡¦¡Ø¸¦³ØÎýÇ½¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ö³Ø±à»°ä¾¡×¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³Ø¶È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡¢»°Ç¯À¸¤À¤±¤Ç¤â67Ì¾¤È¤¤¤¦Éô°÷¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢ÁªÈ´¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¤Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Îý½¬»þ´Ö¡¦Îý½¬´Ä¶¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ê¤É¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â·è¤·¤Æ¤¯¤¸¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ö¤ò¹â¤¯»ý¤Á¡¢¼«¤é·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»»°Ç¯À¸¤ÎÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿1Ç¯´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÆ°²è¤ä¤´Äó¶¡¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Â´¶ÈÀ¸¤ÎÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³Ãæ³Ø¹âÅù³Ø¹»ÁÏÎ©35¼þÇ¯µÇ°²Î¡Öµ×²æ»³»¾²Î¡×¤òºÎÍÑ
¡¡ËÜÆ°²è¤Ç¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡Öµ×²æ»³»¾²Î¡×¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³Ãæ³Ø¹âÅù³Ø¹»¤ÎÁÏÎ©35¼þÇ¯µÇ°²Î¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±¿Æ°Éô¤¬±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¡¡»°Ç¯À¸¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¡ËÜ»³Í´Ìé¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
½é¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©Éþ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¡¡»°Ç¯À¸¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¡Æ£ÅÄÈ»¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë£Á£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¸ÜÌä¶µ°÷¡¡ÁÒÏ²¾Ï¿ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â£Á£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤Ë3Ç¯À¸Á´°÷Ê¬¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÄó¶¡¤È¡¢3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³ØÁ°¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦Éô°÷¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢£Á£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºî
¡Ú»£±Æ¶¨ÎÏ¡Û
Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¸ÜÌä¶µ°÷¡§ÁÒÏ²¾Ï¿ÎÀèÀ¸
¡Ú³Ú¶Ê¶¨ÎÏ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³Ú¶Ê¡§µ×²æ»³»¾²Î
ºî»ì¡§°ËÇÏ½ÕÉô
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê : ¸Å´ØÍµ¼©
¡ÚCreative Staff¡Û
Creative Director¡§Ê¿´Ö¶¬¡¡¡¡¡¡
Assistant Producer¡§ÅÔ²æ¹äÇ·¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë
Producer¡§¥¨¥Î¥â¥Èµ×ÌÀ
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI ËÜ¼Ò¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦ÀÐÄÅ¡¦À¥Ã«
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56
TEL¡§045-941-3588¡¡ FAX¡§045-942-1608¡¡
E-mail¡§aokipr@aoki-style.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AOKI¸ø¼°YouTube
https://youtu.be/NreFkjb7mdQ
ORIHICA¸ø¼°YouTube
https://youtu.be/TJfkPQ1STS0
